Заповедные зоны и дельфины у берегов: пляжи Бердянска, о которых не пишут в путеводителях

Вряд ли кто-то ожидает увидеть в Бердянске пляж, который по красоте конкурирует с пляжами всемирно известных курортов. Но просто надо знать, где искать. И сегодня вы узнаете о тройке необычных пляжей этого украинского курорта на Азовском море.

Но начнем с общего обзора пляжей Бердянска. Они очень разные: есть многолюдные и шумные, с возможностью аренды зонтиков, лежаков и беседок, с точками питания и разнообразными развлечениями, а есть совсем дикие, на заповедной территории, где к берегу подплывают дельфины. Но есть и золотая середина - обустроенные пляжи с огромной территорией, где вы сможете расположиться подальше от других отдыхающих даже в пик сезона.

Особенности пляжного отдыха в Бердянске: что стоит знать

Если вы ищете пляжи с идеальным мелким песочком, то в Бердянске таких не найдете. Дело в том, что пляжи здесь устланы смесью песка и ракушек, иногда встречаются участки с острыми обломками, которые колют ноги, поэтому стоит взять с собой резиновые тапочки, чтобы комфортно подходить к воде. Некоторые отели просеивают песок, поэтому там он близок к идеалу.

Все бердянские пляжи делятся на те, что расположены на заливе, и пляжи на косе, которые омывают воды открытого моря.

Видео: Необычные пляжи Бердянска / Бердянская коса (Youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Пляжи Бердянского залива считаются более удобными для детей, поскольку вход в воду там более пологий, вода в заливе прогревается лучше, волны тут меньше, чем в открытом море. Правда, и здесь случаются штормовые дни, когда волны могут сбивать с ног даже взрослого человека.

Пляжи на Бердянской косе – это открытое море, а значит, чище и прохладнее вода. Но на косе также есть пляжи со стороны залива.

Фото: Вечернее небо над Бердянским заливом (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Большая часть пляжей оборудована тентами, можно арендовать лежаки и зонтики. Набор пляжных развлечений в основном стандартный: катание на "бананах", "таблетках", водных мотоциклах, надувные водные горки, детские лабиринты, комнаты и тому подобное. От Центрального пляжа отдыхающие могут отправиться в плавание на "пиратском" корабле.

Фото: Пиратский корабль (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Хотя пляжи Центральный, "Намыв-1", "Лиски-2" и "Лиски-3" очень популярны среди туристов, местные на них не отдыхают, потому что считают их грязными из-за близости порта.

Но в целом море в Бердянске чистое, намного чище моря, например, в Затоке, популярном курорте на Черноморском побережье. До начала июля медуз практически нет, а потом – как повезет, все зависит от штормов и течений.

Фото: Пляж "лодочная станция" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Достойным внимания можно было бы назвать пляж "Лодочная станция", потому что на нем вблизи можно увидеть яхты и лодки, но сам пляж небольшой и выглядит не очень презентабельно.

Самыми популярными пляжами на Бердянском заливе являются "Пляж лучших подруг "и пляж на Третьей дамбе" Малибу".

Вход на "Пляж лучших подруг" вы найдете в районе Слободка, на развилке улиц Толстого и Запорожских казаков. Пляж расположен близко от центра, в разгар сезона здесь многолюдно.

Фото: "Пляж лучших подруг" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Отдыхающих привлекает не только удачное расположение пляжа, но и развитая инфраструктура: у входа - базар, на пляже и вблизи - много разнообразных заведений общественного питания (от обычных киосков до столовых и кафе). Возле пляжа есть тенистый сквер. Из минусов – отсутствие парковки, поэтому оставить машину придется на обочине.

Пляж "Малибу" на Третьей дамбе расположен в районе АКЗ, в конце улицы Фестивальной. Это самый большой пляж на заливе и, несмотря на большие размеры, здесь в пик сезона многолюдно. Цены на питание и развлечения здесь на 15% выше, чем в центре. Есть парковка для автомобилей.

Фото: Пляж "Майами" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Бердянская коса делится на Ближнюю, Среднюю и Дальнюю по степени удаленности от центра города. Коса плотно застроена базами отдыха, санаториями, пансионатами и отельчиками, но доступ к пляжам, как и на затоке, свободный, бесплатный.

Пляж "Майами" на Средней косе рекомендуют как один из самых ухоженных на курорте. Рядом есть рынок, точки питания, магазины, аптека, почта, банкомат, но на самом пляже тихо, так как он расположен не у самой дороги: до него надо пройтись 3-5 минут. Цены на развлечения и питание здесь на 25% ниже, чем в центре Бердянска. Парковки нет, придется искать место на обочине.

Если вы хотите покоя, не располагайтесь возле входа на пляж, пройдите левее метров на сто, там песок без ракушек, минимум людей, а развлечения с кликунами остаются далеко справа.

Фото: Морской пейзаж (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Если вы хотите совместить пляжный отдых с оздоровлением целебными грязями, можете обратиться к клиническому санатория "Бердянск" и другим санаторным комплексам или самостоятельно намазываться на лиманных озерах Длинное, Среднее, Круглое, Большое, Краснопер, Красное.

Список целебных свойств здешних грязей очень длинный, но не переборщите: процедура не должна длиться дольше 15-20 минут.

А теперь - три необычных пляжа Бердянска

Пляж "Лагуна", расположенный в узкой части косы между пляжами "Акватория" и "солнечный", может поначалу показаться вполне обычным. Но на самом пляже есть два озерца (30 и 100 метров длиной), поплюскаться в них любят не только дети, но и взрослые. Озера хорошо прогреваются, на них не бывает волн даже тогда, когда море штормит.

Фото: Пляж "Лагуна" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Буквально через дорогу - Бердянский залив. То есть вы можете одновременно купаться в открытом море, в более теплом заливе или в очень теплых озерцах, в которых не бывает волн. А вечером вас ждет красивое зрелище - закат на Бердянском заливе. Если вы поклонник "дикого" отдыха, за маленьким озерцом можно поставить палатку просто на пляже.

Автомобильная парковка отделена от пляжа бетонной оградой. Близость дороги можно считать и "минусом" и "плюсом", ведь если у вас с собой много вещей, их не придется далеко нести в руках.

Пляж "На шпиле" расположен в заповеднике – ландшафтном заказнике "Оголовок Бердянской косы". Он вас заинтересует нетронутой природой, здесь минимум людей, никакой инфраструктуры. Здесь можно увидеть дельфинов вблизи берега и мелкую дикую живность на суше.

Фото: Пляж "На шпиле" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Автобусы доезжают только до магазина "Альбатрос", а на машине после магазина "Маяк" поворачивайте налево, за 400 метров оставляйте машину у шлагбаума, дальше – пешком, минут 5 по дорожке среди диких трав – и вы оказываетесь на небольшом пляже. Его главное преимущество – здесь никогда не бывает волн, так как пляж с одной стороны прикрывает нос косы, а с другой – остров Большой Дзендзик.

Фото: Пляж "На Дальней косе" (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Пляж "На Дальней косе" - место уникальной красоты, он также входит в ландшафтный заказник, как и пляж "На шпиле".

За магазином "Маяк" следует повернуть налево, доехать до фотогеничного Нижнего Бердянского маяка, кстати, старейшего маяка на Азовском побережье. Возле него оставляйте автомобиль, а дальше – пешком минут 5-7 по дорожке, которая начинается между вышкой сотовой связи и маяком. По дороге придется перебрести лиманчик, который после дождей может доходить до середины бедра.

Дорожка сначала ведет между высоких трав с массивами цветущих растений, а затем вьется через рощу оливковых кустов, где аромат трав становится особенно густым и пьянящим. Сначала вы только слышите шум моря, а потом кусты редеют, и вы видите очень широкую полосу пляжа и морские просторы.

Фото: Нижний Бердянский маяк (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Фото: Дорога к маяку между трав и цветущих растений (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Как и везде в Бердянске, пляж здесь песчано-ракушечный, но острых обломков нет, они перемолоты настолько, что ходить комфортно. На берегу вы увидите несколько мелких лиманчиков: они едва доходят до колена взрослому человеку, вода у них настолько нагревается южным солнцем, что почти горячая. Море в этом месте часто штормит, поэтому эти озерца, у которых волн не бывает, пригодятся детям.

Территория пляжа настолько велика, что у людей есть возможность располагаться далеко друг от друга, поэтому для любителей тишины и уединения здесь просто рай. Правда, инфраструктурой здесь не пахнет, поэтому еду и зонтики надо приносить с собой. Также стоит прихватить средства от комаров, потому что их немало по дороге к пляжу.

Ищите интересные и неизведанные места даже там, где, кажется, их быть не может! Приятного и интересного отдыха!

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