Бюджетный отдых, чистое море и развлечения: в Железном Порту в августе - аншлаг туристов

Сколько стоит проживание на известном курорте Черного моря

В августе на популярном молодежном курорте на Черном море – в Железном Порту – аншлаг. На пляжах – яблоку негде упасть, а свободных мест в отелях почти не осталось.

В этом году у курорта есть ряд существенных преимуществ – низкие цены, прозрачное море и небольшое количество медуз. Также туристов привлекает большой выбор развлечений и хорошая инфраструктура.

При этом курорт кажется "безразмерным" – проживание можно найти на любой вкус и кошелек. Самые бюджетные варианты – в частном секторе – по карману даже самым "экономным" туристам.

Сколько стоит отдых на популярном курорте и какие условия проживания для туристов – в материале РБК-Украина.

Отдых в Железном Порту: преимущества поездки в августе

Вода в Черном море обычно более холодная, чем в Азовском. Впрочем, в августе туристы разницы уже не чувствуют и отправляются на курорты даже с маленькими детьми. В эти дни в Железном Порту (Херсонская область) температура воды в море – 27 градусов.

Неудивительно, что на пляжах так много отдыхающих. По веб-камерам на курорте видно, что плотность людей в воде и на берегу довольно высокая.

Фото: Популяный курорт привлекает массовых туристов (facebook.com/zeleznyiport.official)

При этом туристы оставляют отзывы в соцсетях: на курорте часто видят дельфинов вблизи. Медузы есть, но их немного – не сравнить с "киселем" у побережья Азовского моря. Также совсем мало водорослей – на большинстве пляжей их регулярно чистят. При этом, вода в августе – идеальной прозрачности, что многим напоминает моря в курортных странах.

В Железном Порту широкая пляжная полоса с волнорезами, но волны и шторм все равно часто бывают. Хотя благодаря ветру отдыхать там не так жарко. Сам пляж – песчаный с ракушками.

На этом курорте отдыхают как семьи с детьми, так и компании молодежи. На курорте – большое количество ресторанов и клубов, дискотек, которые расположены на одной сплошной линии у моря. Есть также множество водных развлечений.

Фото: Развлечения на пляже в Железном Порту (facebook.com/zeleznyiport.official)

Сколько стоит жилье в последний месяц лета

Остановиться можно и в отелях, в пансионатах, в частных коттеджах или комнатах. Самые комфортные варианты размещения – в отелях с бассейнами на территории. Согласно данным на сайте booking.com, неделя в номерах-стандарт в отелях обойдется в среднем 8-11 тысяч гривен за троих.

Впрочем, на курорте есть большое количество более бюджетного жилья. Номера со всеми удобствами (кондиционер, санузел, новая мебель, холодильник) стоят в среднем 450-500 гривен с человека в сутки.

Например, на базе отдыха "Альбатрос" с бассейном на территории и в 300 м от пляжа есть номера от 150 до 550 гривен с человека в сутки. Есть размещение в комнатах от эконом до люкс варианта. За номер со всеми удобствами в августе – 450 гривен с человека.

В 400 м от моря можно поселиться в пансионате "Лидер". В номерах с удобствами можно разместиться по цене от 300 гривен с человека в сутки. Есть и варианты подешевле – блочные номера с одним санузлом на две комнаты – за 250 гривен с человека.

Фото: Вариант размещения в Железном Порту (facebook.com/groups/housing.gport)

В пансионате "Sfera" с бассейном и анимацией для детей в 15 минутах ходьбы к морю в августе можно пожить по цене 350 гривен с человека в сутки.

Самые бюджетные варианты – от 100 гривен без удобств

Традиционно на морских курортах Украины самый бюджетный вариант жилья – когда достаточно кровати и вентилятора – от 100 гривен с человека в сутки. С большим комфортом у тех же хозяев можно разместиться за большие суммы – 150-170 гривен в сутки.

Например, в частном домовладении "Диана" на второй линии от моря (10 мин пешком) в домиках без холодильников можно разместиться по 100 гривен в сутки. Душ и туалет – на территории домовладения. Кухня – общая для всех гостей. А номер-эконом с новой мебелью, холодильником и телевизором обойдется в 150 гривен с человека в сутки (санузел с горячей водой на этаже). За 170 гривен с человека – санузел будет в номере.

Фото: Море, ради которого едут в Железный Порт (facebook.com/Татьяна Масельская)

В тематических группах в соцсетях можно найти такие предложения в Железном Порту на август:

"Сдам домики со всеми удобствами (рассчитаны на большую компанию), а также комнаты "эконом". Эконом 100 – 150 грн/чел, дома с удобствами 200 – 250 грн/чел. Есть кухни для самостоятельного приготовления еды. Посуда и холодильники отдельные для каждой комнаты. В душах горячая вода подается круглосуточно. Есть парковка, мангал, wi-fi. До пляжа - 10 минут прогулочным шагом".

Тем временем отдых в Кириловке тоже удивляет низкими ценами в августе.

Также туристов предупредили о резкой смене погоды на главных украинских курортах.