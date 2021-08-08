Заповідні зони та дельфіни біля берегів: пляжі Бердянська, про які не пишуть у путівниках

Навряд чи хтось очікує побачити в Бердянську пляж, який за красою конкурує з пляжами всесвітньо відомих курортів. Але просто треба знати, де шукати. І сьогодні ви дізнаєтеся про трійку незвичайних пляжів цього українського курорту на Азовському морі.

Але почнемо з загального огляду пляжів Бердянська. Вони дуже різні: є велелюдні та шумні, з можливістю оренди парасольок, лежаків та альтанок, з точками харчування та різноманітними розвагами, а є зовсім дикі, на заповідній території, де до берега підпливають дельфіни. Але є й золота середина - облаштовані пляжі з величезною територією, де ви зможете розташуватися подалі від інших відпочивальників навіть у пік сезону.

Особливості пляжного відпочинку у Бердянську: що варто знати

Якщо ви шукаєте пляжі з ідеальнім дрібним пісочком, то в Бердянську таких не знайдете. Річ у тому, що пляжі тут встелені сумішшю піску та мушель, інколи зустрічаються ділянки з гострими уламками, які колють ноги, тож варто взяти з собою гумові капці, щоб комфортно підходити до води. Деякі готелі просіюють пісок, тож там він близький до ідеалу.

Усі бердянські пляжі діляться на ті, що розташовані на затоці, та пляжі на косі, які омивають води відкритого моря.

Відео: Незвичні пляжі Бердянська/Бердянська коса (Youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Пляжі Бердянської затоки вважаються більш зручними для дітей, оскільки вхід у воду там більш положистий, вода у затоці прогрівається краще, хвилі тут менші, ніж у відкритому морі. Щоправда, і тут трапляються штормові дні, коли хвилі можуть збивати з ніг навіть дорослу людину.

Пляжі на Бердянській косі – це відкрите море, а значить, чистіша та прохолодніша вода. Але на косі також є пляжі з боку затоки.

Фото: Вечірнє небо над Бердянською затокою (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Більша частина пляжів обладнана тентами, можна орендувати лежаки та парасольки. Набір пляжних розваг здебільшого стандартний: катання на "бананах", "таблетках", водних мотоциклах, надувні водні гірки, дитячі лабіринти, кімнати тощо. Від Центрального пляжу відпочивальники можуть відправитися в плавання на "піратському" кораблі.

Фото: Піратський корабель (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Хоча пляжі Центральний, "Ліски-1", "Ліски-2" та "Ліски-3" дуже популярні серед туристів, місцеві на них не відпочивають, бо вважають їх брудними через близькість порту.

Але загалом море в Бердянську чисте, набагато чистіше за море, наприклад, у Затоці, популярному курорті на Чорноморському узбережжі. До початку липня медуз практично немає, а потім – як пощастить, усе залежить від штормів і течій.

Фото: Пляж "Човнова станція" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Вартим уваги можна було б назвати пляж "Човнова станція", бо на ньому зблизька можна побачити яхти та човни, але сам пляж невеличкий та виглядає не дуже презентабельно.

Найпопулярнішими пляжами на Бердянській затоці є "Пляж найкращих подруг" та пляж на Третій дамбі "Малібу".

Вхід на "Пляж найкращих подруг" ви знайдете у районі Слобідка, на розвилці вулиць Толстого та Запорізьких козаків. Пляж розташований близько від центру, у розпал сезону тут велелюдно.

Фото: "Пляж найкращих подруг" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Відпочивальників приваблює не тільки вдале розташування пляжу, а й розвинена інфраструктура: біля входу - базар, на пляжі та поблизу - багато різноманітних закладів громадського харчування (від звичайних кіосків до їдалень і кафе). Біля пляжу є тінистий сквер. З мінусів – відсутність парковки, тож залишити машину доведеться на узбіччі.

Пляж "Малібу" на Третій дамбі розташований у районі АКЗ, у кінці вулиці Фестивальної. Це найбільший пляж на затоці і, попри великі розміри, тут у пік сезону велелюдно. Ціни на харчування та розваги тут на 15% вищі, ніж у центрі. Є парковка для автомобілів.

Фото: Пляж "Маямі" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Бердянська коса ділиться на Ближню, Середню та Дальню за ступенем віддаленості від центру міста. Коса щільно забудована базами відпочинку, санаторіями, пансіонатами та готельчиками, але доступ до пляжів, як і на затоці, вільний, безплатний.

Пляж "Маямі" на Середній косі рекомендують як один з найбільш доглянутих на курорті. Поруч є ринок, точки харчування, магазини, аптека, пошта, банкомат, але на самому пляжі тихо, оскільки він розташований не біля самої дороги: до нього треба пройтися 3-5 хвилин. Ціни на розваги та харчування тут на 25% нижчі, ніж у центрі Бердянська. Парковки немає, доведеться шукати місце на узбіччі.

Якщо ви прагнете спокою, не розташовуйтеся біля входу на пляж, пройдіть лівіше метрів сто, там пісок без мушель, мінімум людей, а розваги з кликунами залишаються далеко праворуч.

Фото: Морський краєвид (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Якщо ви хочете поєднати пляжний відпочинок з оздоровленням цілющими грязями, можете звернутися до клінічного санаторію "Бердянськ" та інших санаторних комплексів або самостійно намаститися на лиманних озерах Довге, Середнє, Кругле, Велике, Краснопер, Красне.

Список цілющих властивостей тутешніх грязей дуже довгий, але не переборщіть: процедура не повинна тривати довше 15-20 хвилин.

А тепер – три незвичайні пляжі Бердянська

Пляж "Лагуна", розташований у вузькій частині коси між пляжами "Акваторія" та "Сонячний", може спочатку здатися цілком звичайним. Але на самому пляжі є два озерця (30 і 100 метрів довжиною), поплюскатися в них люблять не тільки діти, а й дорослі. Озерця добре прогріваються, на них не буває хвиль навіть тоді, коли море штормить.

Фото: Пляж "Лагуна" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Буквально через дорогу – Бердянська затока. Тобто ви можете одночасно купатися у відкритому морі, у теплішій затоці або в дуже теплих озерцях, у яких не буває хвиль. А ввечері на вас чекатиме гарне видовище – захід сонця на Бердянській затоці. Якщо ви прихильник "дикого" відпочинку, за маленьким озерцем можна поставити намет просто на пляжі.

Автомобільна парковка відділена від пляжу бетонною загорожею. Близькість дороги можна вважати та "мінусом", і "плюсом", адже якщо у вас з собою багато речей, їх не доведеться далеко нести в руках.

Пляж "На шпилі" розташований у заповіднику – ландшафтному заказнику "Оголовок Бердянської коси". Він вас зацікавить незайманою природою, тут мінімум людей, жодної інфраструктури. Тут можна побачити дельфінів поблизу берега та дрібну дику живність на суходолі.

Фото: Пляж "На шпилі" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Автобуси доїжджають лише до магазину "Альбатрос", а на автівці після магазину "Маяк" повертайте ліворуч, за 400 метрів залишайте машину біля шлагбаума, далі – пішки, хвилин 5 доріжкою серед диких трав – і ви опиняєтеся на невеликому пляжі. Його головна перевага – тут ніколи не буває хвиль, оскільки пляж з одного боку прикриває ніс коси, а з іншого – острів Великий Дзендзик.

Фото: Пляж "На Дальній косі" (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Пляж "На Дальній косі" - місце унікальної краси, він також входить до ландшафтного заказника, як і пляж "На шпилі".

За магазином "Маяк" слід повернути ліворуч, доїхати до фотогенічного Нижнього бердянського маяка, до речі, найстарішого маяка на Азовському узбережжі. Біля нього залишайте автомобіль, а далі – пішки хвилин 5-7 доріжкою, яка починається між вишкою стільникового зв’язку та маяком. По дорозі доведеться перебрести лиманчик, який після дощів може доходити до середини стегна.

Доріжка спочатку веде між високих трав з масивами квітучих рослин, а потім в’ється через гай маслинових кущів, де аромат трав стає особливо густим і п’янким. Спочатку ви тільки чуєте шум моря, а потім кущі роздаються – і ви бачите широченну смугу пляжу та морські простори.

Фото: Нижній бердянський маяк (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Фото: Дорога до маяка між трав та квітучих рослин (Ганна Дубовська/для РБК-Україна)

Як і всюди в Бердянську, пляж тут піщано-мушляний, але гострих уламків немає, вони перемолоті настільки, що ходити комфортно. На березі ви побачите кілька мілких лиманчиків: вони ледве доходять до коліна дорослій людині, вода у них настільки нагрівається південним сонцем, що майже гаряча. Море в цьому місці часто штормить, тому ці озерця, у яких хвиль не буває, стануть у пригоді дітям.

Територія пляжу настільки велика, що люди мають можливість розташовуватися далеко одне від одного, тож для любителів тиші та самоти тут просто рай. Щоправда, інфраструктурою тут не пахне, тож їжу й парасольки треба приносити з собою. Також варто прихопити засоби від комарів, бо їх немало по дорозі до пляжу.

Шукайте цікаві та незвідані місця навіть там, де, здається, їх бути не може! Приємного і цікавого відпочинку!

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