Солнечные курорты: в каких странах можно планировать летний отдых

Авиакомпании объявили о запуске новых маршрутов

Отдых в новом сезоне 2021 года - все ближе. К началу пляжного сезона авиакомпании запланировали полетные программы по самым популярным направлениям. Отправиться на любой доступный курорт теперь не составит труда.

Также появились и дополнительные рейсы и в популярные европейские города. Пока туристам въезд в большинство европейских стран запрещен, но весной ситуация вполне может измениться.

Новые полетные программы

С 29 марта авиакомпания SkyUp начнет полетные программы в города Польши. Например, из Киева в Лодзь и в Катовице. Об этом сообщается на сайте компании. Из Львова в Лодзь можно будет отправиться, начиная с 30 апреля.

Доступнее для летнего отдыха и весенних поездок станет и Болгария. С 30 апреля также возобновит полеты в Украину болгарская авиакомпания Bulgaria Air. Летать из Киева в Софию можно будет трижды в неделю.

C 11 июня их Киева в болгарский Бургас можно будет полететь на крыльях авиакомпании Wizz Air.

Фото: Авиакомпании открывают новые рейсы в Европу (pixabay.com)

С 21 мая ближе станет Италия – стартуют рейсы в Бергамо из Львова, с 29 мая – в Бари из Киева. В конце мая можно будет полететь в Римини из Харькова.

С 28 мая можно планировать романтические выходные – авиакомпания SkyUp открывает рейсы в Марсель во Франции – по вторникам и пятницам.

С 30 мая можно будет полететь в города Германии – из Киева в Ганновер и Нюрнберг – рейсы запланированы дважды в неделю.

Украинцы могут также планировать отдых в солнечной Испании. Авиакомпания Azur Air начала продажу билетов в Барселону.

"Рейсы из Киева в Барселону стартуют 28 апреля и планируются дважды в неделю. А с 27 мая добавятся два рейса в Испанию – каждый четверг и воскресенье", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе авиакомпании.

Фото: Город Марсель во Франции (pixabay.com)

Как можно полететь на курорты

Госавиаслужба разрешила авиакомпании SkyUp выполнять чартерные рейсы летом 2021 года в Египет, Танзанию, Хорватию, Тунис, Турцию и Черногорию. Об этом сообщает wing.com.ua.

Например, в Шарм-эль-Шейх можно будет вылететь из Киева, Львова, Одессы, Харькова, в Хургаду – из Киева и Львова.

В Анталию – из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Запорожья, в Бодрум – из Киева и Львова, в Даламан – из Киева. В Черногорию – из тех же пяти украинских аэропортов.

Также авиакомпания SkyUp полетит на пять греческих островов, сообщает greekcitytimes.com. На Крит (Гераклион) будут рейсы из аэропортов Киева, Харькова, Львова, Запорожья. На Родос – из Киева, Харькова, Львова. На Кос, Закинтос и Корфу – из Киева.

Авиакомпания также объявила о новом маршруте на лето – Киев-Валлетта (Мальта) с 29 мая.

Немало направлений для чартерных полетов и у авиакомпании Azur Air. С конца марта до последних дней октября авиакомпания получила разрешения отправлять чартеры в Турцию, Египет, Шри-Ланку, Мексику, Мальдивы, Доминикану, Тунис, Таиланд, Вьетнам.

Например, в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталию полетят пассажиры из Днепра, Запорожья, Киева, Кривого Рога, Львова, Одессы, Харькова, Херсона. В Марса-Алам - из Киева. В Бодрум и Даламан - из Запорожья, Киева, Львова, Одессы, Харькова. В турецкие Измир и Газипаша – из Киева.



Фото: Отдых в Греции (pixabay.com)

Продолжает чартерные направления и авиакомпания МАУ – в Доминикану, Мальдивы из Киева, в Кайсери (Турция) - из Киева и Харькова, и Марса-Алам (Египет) – из Киева. На Шри-Ланку и в Ташкент – из Киева.

Лоукост Pegasus Airlines повезет украинских туристов на турецкие курорты с 28 марта. Из Киева, Львова, Запорожья и Харькова – в Бодрум. В Измир и Даламан – из Киева.

Начиная с 2 мая, на Кипр из Харькова дважды в неделю собирается летать авиакомпания Wizz Air.

Отметим, ранее мы писали, какими будут "паспорта здоровья" для путешествия самолетами.

Также сообщалось, как Wizz Air будет летать в Болгарию в новом сезоне.