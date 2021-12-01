Людей нет даже перед праздниками. Как коронакризис свел к нулю туризм на "родине Рождества"

Паломники в этом году не приедут в одну из старейших церквей христианского мира

В преддверии Рождества в Вифлееме в 8 километрах к югу от Иерусалима готовятся принимать туристов. Здесь уже отреставрировали легендарную Базилику Рождества Христова, а коммунальщики развешивают праздничные гирлянды.

Начиная со 2-го века нашей эры, єто место почитается христианами всего мира как место рождения Иисуса Христа. Объект включает католические и православные монастыри и церкви, а также колокольни, террасные сады и тропы паломников.

Однако крайне мало туристов приедет посмотреть знаменитый храм даже о время сезона рождественских праздников. Виной всему - пандемия COVID и строгие ограничения, пишет Times of Israel. По прогнозам издания, побывать здесь на праздники удастся "единицам людей".

Возле пещеры, где родился Иисус. В чем уникальность базилики

Этот храм - один из старейших церквей христианского мира.

Согласно свидетельствам, первая базилика Рождества в Вифлееме была построена святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Храм возвели в 333 году над пещерой, где, по преданиям, родился Христос. Во время самаритянского восстания в 6 веке храм был сожжен, а в 565 году по указу императора Юстиниана отстроен заново.

Фото: Базилика Рождества - главная "жемчужина" Вифлеема (unsplash.com/jorge-fernandez-salas)

В период персидского вторжения в VII веке базилику удалось сохранить. Есть легенда о том, что командир персов якобы увидел изображение трех волхвов в персидских одеждах, поклоняющихся младенцу Христу, и запретил воинам трогать церковь.

Позже храм достроили крестоносцы, которые короновали здесь своего первого короля Иерусалима. В последующие столетия знаменитый храм не раз перестраивали и расширяли. Сегодня его площадь составляет около 12 000 квадратных метров. Базилика в Вифлееме пребывает в совместном пользовании православной, католической и армянской общин.

Фото: Раньше место становилось центром собраний тысяч паломников со всего мира (Getty Images)

Фото: Интерьеры храма до реконструкции (wikimedia.org)

Единицы туристов вместо тысяч паломников

"Библейский" Вифлеем боролся с пандемией коронавируса почти два года, и туристов здесь не было практически все это время, пишет Times of Israel. Гостей здесь нет даже в преддверии праздников.

"Рождество - обычно пиковое время для туризма в традиционном месте рождения Иисуса, расположенном на Западном берегу (реки Иордан - ред.). До пандемии тысячи паломников и туристов со всего мира праздновали Рождество в базилике и на прилегающей к ней площади", — описывают в издании особенность места.

Большинство туристов, посещающих Вифлеем, прилетают именно в Израиль: на Западном берегу нет аэропорта, пишет Times of Israel.

Фото: Вифлеем в 1894 году (uk.wikipedia.org)

Фото: Интерьер базилики в начале XX века (uk.wikipedia.org)

Ранее в этом месяце Израиль вновь открыл свои границы для вакцинированных туристов. Но ожидается, что в этот праздничный сезон в Вифлеем приедут немногие. Тем более что вскоре после открытия границ Израиль 28 ноября на две недели снова запретил въезд всем, кто не является гражданами страны в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Многие отели Вифлеема во время пандемии закрылись, а владельцы магазинов изо всех сил пытались сократить затраты, чтобы не остановить работу.

Владелец магазина сувениров в центре города Аладдин Субух говорит изданию, что уже два года открывает двери только для того, чтобы проветрить магазин.

"Уже почти Рождество, но никого нет. Два года нет никакого бизнеса. Это похоже на медленную смерть", — сказал он, оглядывая несколько прохожих в надежде обнаружить иностранца в поисках сувенира.

Фото: М.Н. Воробьев. "Пещера Рождества Христова в Вифлееме". 1835 год. Национальный музей в Варшаве (wikipedia.org)

"Хотя пандемия нанесла ущерб некогда процветающей туристической индустрии Святой Земли как для израильтян, так и для палестинцев, для зависящего от туризма Вифлеема последствия были особенно серьезными. Израиль, основные ворота для иностранных туристов, запрещал въезд для большинства иностранцев в течение последних полутора лет", — пишут авторы статьи.

Когда туристов в Вифлееме снова станет много

По данным Министерства внутренних дел Израиля, в первой половине ноября в Израиль прибыло чуть более 30 000 туристов по сравнению с 421 000 в ноябре 2019 года.

Правительство Палестины оказало бизнесу лишь небольшую поддержку в виде минимальных налоговых льгот и программ обучения отельерам, туроператорам и гидам, говорит изданию Маджед Исхак, директор по маркетингу компании "Палестинский туризм".

Фото: В этом году вместо тысяч паломников посещают лишь единицы туристов (Getty Images)

Он надеется, что количество иностранных туристов составит хотя бы от 10 до 20% от показателей до пандемии.

Остальные представители бизнеса настроены не столь оптимистично.

"Не думаю, что туризм вернется в ближайшее время", — говорит Фади Каттан, шеф-повар и владелец гостиницы в Старом городе Вифлеема. Пандемия вынудила его закрыть свой гостевой дом в марте 2020 года, и в течение нескольких месяцев ему приходилось увольнять сотрудников.

Фото: Улицы Вифлеема сегодня (wikipedia.org)

По его мнению, на восстановление туристической сферы города после пандемии потребуются годы: "Чтобы возобновить работу, мы должны увидеть, что есть долгосрочная перспектива".

Сегодня в Базилику Рождества заходят лишь единицы туристов, которые смогли попасть в страну. Ранее, чтобы зайти сюда, у входа выстраивались огромные очереди людей.

С 2013 года церковь была на дорогостоящей реконструкции. В процессе работ были восстановлены позолоченные мозаики и мраморные полы, проведен капитальный ремонт стен и отдельных помещений храма. Работы обошлись в 17 миллионов долларов. Еще 2 миллиона долларов потребуются для ремонта каменных плит церкви и установки систем пожаротушения.

Отдельный проект выполняет греческая православная церковь - ремонтируют иконостас - деревянную перегородку конца XVIII века, которая отделяет святилище от нефа здания. Она когда-то была полностью покрыта копотью. Работы были приостановлены из-за пандемии, но уже близятся к завершению.

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