Людей немає навіть напередодні свят. Як коронакриза звела до нуля туризм на "батьківщині Різдва"

Паломники цього року не приїдуть до однієї з найстаріших церков християнського світу

Напередодні Різдва у Віфлеємі за 8 кілометрів на південь від Єрусалиму готуються приймати туристів. Тут вже відреставрували легендарну базиліку Різдва Христового, а комунальники розвішують святкові гірлянди.

Починаючи з 2-го століття нашої ери, це місце шанується християнами всього світу як місце народження Ісуса Христа. Об'єкт включає католицькі та православні монастирі та церкви, а також дзвіниці, терасові сади та стежки паломників.

Однак вкрай мало туристів приїде подивитися знаменитий храм навіть про час сезону різдвяних свят. Виною всьому - пандемія та суворі обмеження, пише Times of Israel. За прогнозами видання, побувати тут на свята вдасться "одиницям людей".

Біля печери, де народився Ісус. У чому унікальність базиліки

Цей храм - один з найстаріших церков християнського світу.

Згідно зі свідченнями, перша базиліка Різдва у Віфлеємі була побудована святою Оленою, матір'ю імператора Костянтина Великого. Храм звели в 333 році над печерою, де, за переказами, народився Христос. Під час самаритянського повстання в 6 столітті храм був спалений, а в 565 році за указом імператора Юстиніана відбудований заново.

Фото: Базиліка Різдва - головна "перлина" Віфлеєму (unsplash.com/jorge-fernandez-salas)

У період перського вторгнення в VII столітті базиліку вдалося зберегти. Є легенда про те, що командир персів нібито побачив зображення трьох волхвів в перських одежах, що поклоняються немовляті Христу, і заборонив воїнам чіпати церкву.

Пізніше храм добудували хрестоносці, які коронували тут свого першого короля Єрусалиму. У наступні століття знаменитий храм не раз перебудовували та розширювали. Сьогодні його площа становить близько 12 000 квадратних метрів. Базиліка у Віфлеємі перебуває у спільному користуванні православної, католицької та вірменської громад.

Фото: Раніше місце ставало центром зборів тисяч паломників з усього світу (Getty Images)

Фото: Інтер'єри храму до реконструкції (wikimedia.org)

Одиниці туристів замість тисяч паломників

"Біблійний" Віфлеєм боровся з пандемією коронавірусу майже два роки, і туристів тут не було практично весь цей час, пише Times of Israel. Гостей тут немає навіть напередодні свят.

"Різдво - зазвичай піковий час для туризму в традиційному місці народження Ісуса, розташованому на Західному березі (річки Йордан - ред.). До пандемії тисячі паломників і туристів з усього світу святкували Різдво в базиліці й на прилеглій до неї площі", — описують у виданні особливість місця.

Більшість туристів, які відвідують Віфлеєм, прилітають саме до Ізраїлю: на Західному березі немає аеропорту, пише Times of Israel.

Фото: Віфлеєм у 1894 році (uk.wikipedia.org)

Фото: Інтер'єр базиліки на початку XX століття (uk.wikipedia.org)

Раніше в цьому місяці Ізраїль знову відкрив свої кордони для вакцинованих туристів. Але очікується, що в цей святковий сезон до Віфлеєму приїдуть небагато людей. Тим більше що незабаром після відкриття кордонів Ізраїль 28 листопада на два тижні знову заборонив в'їзд всім, хто не є громадянами країни у зв'язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Багато готелів Віфлеєму під час пандемії закрилися, а власники магазинів щосили намагалися скоротити витрати, щоб не припинити роботу.

Власник магазину сувенірів в центрі міста Аладдін Субух каже виданню, що вже два роки відкриває двері тільки для того, щоб провітрити магазин.

"Вже майже Різдво, але нікого немає. Два роки немає ніякого бізнесу. Це схоже на повільну смерть", - сказав він, оглядаючи кілька перехожих в надії виявити іноземця в пошуках сувеніра.

Фото: М. Н.Воробйов. "Печера Різдва Христового у Віфлеємі". 1835 рік. Національний музей у Варшаві (wikipedia.org)

"Хоча пандемія завдала шкоди колись процвітаючій туристичній індустрії Святої Землі як для ізраїльтян, так і для палестинців, для залежного від туризму Віфлеєму наслідки були особливо серйозними. Ізраїль, основні ворота для іноземних туристів, забороняв в'їзд для більшості іноземців протягом останніх 1,5 років", - пишуть автори статті.

Коли туристів у Віфлеємі знову стане багато

За даними Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, в першій половині листопада в Ізраїль прибуло трохи понад 30 000 туристів в порівнянні з 421 000 в листопаді 2019 року.

Палестинський уряд надав бізнесу лише невелику підтримку у вигляді мінімальних податкових пільг і програм навчання готельєрів, туроператорів і гідів, говорить виданню Маджед Ісхак, директор з маркетингу компанії "Палестинський туризм".

Фото: Цього року замість тисяч прочан відвідують лише одиниці туристів (Getty Images)

Він сподівається, що кількість іноземних туристів складе хоча б від 10 до 20% від показників до пандемії.

Решта представників бізнесу налаштовані не настільки оптимістично.

"Не думаю, що туризм повернеться найближчим часом", - говорить Фаді Каттан, шеф-кухар і власник готелю в Старому місті Віфлеєма. Пандемія змусила його закрити свій гостьовий будинок у березні 2020 року, і протягом декількох місяців йому доводилося звільняти співробітників.

Фото: Вулиці Віфлеєму сьогодні (wikipedia.org)

На його думку, на відновлення туристичної сфери міста після пандемії будуть потрібні роки: "щоб відновити роботу, ми повинні побачити, що є довгострокова перспектива".

Сьогодні в базиліку Різдва заходять лише одиниці туристів, які змогли потрапити до країни. Раніше, щоб зайти сюди, біля входу шикувалися величезні черги людей.

З 2013 року церква була на дорогій реконструкції. У процесі робіт були відновлені позолочені мозаїки та мармурові підлоги, проведено капітальний ремонт стін та окремих приміщень храму. Роботи обійшлися в 17 мільйонів доларів. Ще 2 мільйони доларів будуть потрібні для ремонту кам'яних плит церкви та встановлення систем пожежогасіння.

Окремий проект виконує грецька православна церква - ремонтують іконостас - дерев'яну перегородку кінця XVIII століття, яка відокремлює святилище від нефа будівлі. Вона колись була повністю покрита кіптявою. Роботи були припинені через пандемію, але вже наближаються до завершення.

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