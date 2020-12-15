"Город-открытие": самые интересные локации, которые стоит увидеть в Анкаре

Турция украинцам полюбилась давно: уже много лет подряд наши туристы активно бронируют путевки на пляжные курорты Анталии и экскурсионные туры в исторический мегаполис - Стамбул. Сегодня предлагаем обратить внимание на еще одну туристическую локацию страны - Анкару.

Так сложилось, что многие туристы рассматривают столицу Турции чаще как пункт для переезда в другие интересные места страны. Но это - интересный самодостаточный город, культурный и исторический центр Анатолии, который тоже стоит посетить во время поездки в страну.

РБК-Украина побывал в Анкаре и рассказывает об интересных местах, которые там стоит увидеть.

Город с историей: чем Анкара интересна туристам

Хотя украинские туристы в путеводителях по Турции чаще встречают именно Стамбул, это город скорее считается культурной и туристической "столицей" страны.

Еще во времена столицей Византии был Константинополь. Дальше была Османская империя, в период которой Константинополь был переименован в Стамбул. Тем временем Анкара официально получила статус столицы в 1923 году: так распорядился первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Фото: Историческая часть Анкары (РБК-Украина)

Анкара - один из древнейших городов Турции с богатой историей. Согласно легенде, его основал фригийский царь Мидас. Город известен еще с 7 века до нашей эры под греческим именем Ангора (в переводе - "якорь", англ. "anchor").

Город развивался благодаря выгодному расположению на перекрестке торговых путей, был свидетелем Римской империи, Византии и Османской империи, становился центром национально-освободительного движения турецкого народа.

Фото: В Анкаре есть современные бизнес-кварталы (РБК-Украина)

Несмотря на распространенное мнение о том, что в Анкаре расположены преимущественно только административные здания, на самом деле туристам могут понравиться немало других локаций. Здесь можно окунуться в историю, прогулявшись по старому городу с крепостью и побывав в музее древних цивилизаций. Или посмотреть что-то из современного: новые культурные центры, арт-галереи, торговые комплексы.

Город условно делится на "старое" и "новое", но и безотносительно к этому разделу в Анкаре древняя архитектура смело сочетается со зданиями эпохи конструктивизма.

Чтобы успеть увидеть основные интересные локации Анкары, советуем посвятить путешествию в этот город хотя бы два-три дня. Итак, что здесь можно увидеть?

Комплекс Президентского симфонического оркестра;

Центр современного искусства Cer Modern;

Анкарская крепость и старый город;

Музеей анатолийских цивилизаций;

Антыкабир - мавзолей основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Современные объекты Анкары: что посмотреть в "новом" городе

Здание Президентского симфонического оркестра Турции

В последние несколько лет Турция активно развивает культурный туризм. В этом году туристам в Анкаре стал доступен еще один современный объект: здание Президентского симфонического оркестра, который можно посетить во время одного из концетов (в Турции разработали отдельные правила посещения таких мероприятий во время пандемии).

Президентский симфонический оркестр (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) ведет свою историю с начала 19 века и был основан еще в 1826 году распоряжением султана Махмуда II.

После тяжелых времен распада Османской империи (последний султан запретил оркестру выступать за пределами императорского дворца), оркестр перевели из Стамбула в Анкару. Оркестра дали статус президентского, а зкурировать его стала жена Ататюрка. При оркестре действовала Школа учителей музыки, которая впоследствии переросла в Анкарскую консерваторию.

Фото: Президентский симфонический оркестр (РБК-Украина)

Теперь в Анкаре у оркестра есть собственное здание. У него также останутся и более старые помещения, которые расположены рядом. Новое грандиозное помещение открыли в декабре 2020 года.

Во время концерта в честь открытия выступила всемирно известная сопрано Анджела Георгиу, один из самых успешных фортепианных дуэтов мира – сестры Гюхер и Сюхер Пекинэль, известная виртуоз игры на фортепиано Идиль Бирет.

Фото: Новое помещение для оркестра открыли в декабре 2020 года (РБК-Украина)

Здание было спроектировано известными архитекторами Семрой и Озджаном Уйгуром. Площадь всех внутренних помещений - 62,547 квадратных метров.

Главный зал имеет 2023 места, а малый концертный зал - 500 мест. Площадка для концертов под открытым небом вмещает 10 000 зрителей.

Фото: В день открытия здание подсветили в цвета флага Турции (РБК-Украина)

Кроме Президентского симфонического оркестра, здесь также разместятся Анкарский государственный полифонический хор, Анкарский ансамбль музыки тюркского мира, Анкарский государственный хор турецкой народной музыки, Анкарский государственный хор турецкой классической музыки и Государственный ансамбль народного танца.

Фото: Оркестр ведет свою историю еще с начала 19 века (wikiwand.com)

Кому будет интересна локация: Дирижер президентского оркестра Джемии Джан Делиорман считает, что такой комплекс может быть интересен тем, кто интересуется культурным туризмом.

Провести вечер, посетив концерт в этом помещении - хорошая идея для тех, кому по душе классическая музыка. Туристы также могут побывать в Музее Президентского симфонического оркестра и приобрести сувениры в магазинчике в этом же помещении.

Фото: Приготовления к открытию локации (РБК-Украина)

Бывшие железнодорожные цеха: центр современного искусства Cer Modern

Это не только интересное для туристов место, но и хороший пример реновации зданий. Помещения, где сейчас находится центр Cer Modern, раньше служили для технического обслуживания железнодорожных вагонов и двигателей.

Недавно этой территории дали новую жизнь, устроив на месте цехов центр современного искусства Анкары площадью 11 500 квадратных метров.

Фото: Железнодорожные цеха перестроили в современное музейное пространство (РБК-Украина)

Проект музея разработал архитектор Семра-Озджан Уйгур для Министерства культуры и туризма.

Сейчас у Cer Modern есть пространства для выставок а также специально оборудованные мастерские, где днем могут работать художники. Мастерские им предоставляют бесплатно.

Фото: В Cer Modern туристы могут посмотреть экспозиции современных художников Турции (РБК-Украина)

В центре выставляются художники разных стилей и направлений. Есть залы для постоянных и временных выставок, фотогалерея, конференц-зал и парк скульптур.

Кому будет интересна локация: всем, кто хочет познакомиться с современным искусством Турции. Некоторые картины художников, выставленных в галерее, можно приобрести на память.

Фото: Экскурсии в арт-центре проходят с соблюдением карантинных ограничений (РБК-Украина)

Что посмотреть в "старом" городе: главные локации

Свидетели истории: крепость Анкары и историческая часть столицы

Прогулку по городу можно начать с исторического центра и площади Ulus Meydani ("ulus" в переводе - "нация"). Эта площадь - крупная транспортная развязка с установленной по центру большой статуей Мустафы Кемаля Ататюрка. В пешей доступности - крепость Анкары с башнями, один из символов города. Как и много других крепостей разных городов, построили ее на холме.

В сооружение крепости вносили свой вклад хетты, знаменитый царь Мидас, галаты. Каждый, кто приходил править городом в разные периоды его истории, по-своему строил крепость и закладывал свою характерный камень, что сразу заметно при входе в крепость возле ее ворот и дальше, во время прогулки по ее территории.

Фото: Вид на город, открывающийся с крепости Анкары (РБК-Украина)

Интересно, что прямо возле территории крепости сохранились и жилые здания: с туристическими фасадами можно заметить небольшие домики, из которых местные выносят товары, чтобы продавать туристам.

Фото: На территории крепости - уютные улочки с магазинчиками (РБК-Украина)

Большинство башен крепости сохранились до наших времен в хорошем состоянии. Значительную часть стен возводили из мрамора и красного анкарского камня. Одно из культовых сооружений крепости - мечеть Алаеддина. Она была построена еще в 1178 году, но перестроена в 14-15 веках, и поэтому сейчас в ней угадываются характерные черты османской архитектуры.

А самая высокая точка цитадели - Аккале. Прямо возле крепости находится следующая интересная локация, о которой расскажем дальше.

Фото: Из исторической части города стоит начать знакомство с Анкарой (РБК-Украина)

Кому будет интересна локация: практически всем, кто приезжает в город. Это своего рода "отправная точка", которая считается одной из самых подходящих для знакомства с Анкарой.

Музей анатолийских цивилизаций

Это главный исторический музей Турции. Его основали еще в 1921 году, а в период правления первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка его собрание значительно расширили.

В музей в то время доставили много экспонатов из соседних районов, где сохранились остатки древних хеттских городов. Кроме того, музей смогли наполнить находками из других древних цивилизаций, которые были найдены на территории Анатолии.

Здесь представлены экспонаты разных периодов истории страны: от эпохи неолита, бронзового века, Византии, Древней Греции до Византийской и Османской империй.

Фото: Музей анатолийских цивилизаций (РБК-Украина)

Одни из интересных экспонатов музея - своеобразные "записки" из глины, которые сохранились еще с 19-18 века до нашей эры в Анатолии. Это был один из способов фиксации информации: от договоров о покупке домов до выводов тогдашних судов. Информацию чеканили на глине, и закрывали в такие же глиняные "конверты": в случае необходимости получатель разбивал его, чтобы достать табличку.

Фото: Здесь представлены экспонаты разных периодов истории страны (РБК-Украина)

К примеру, на одной из табличек описано о вывод суда о царе торговца, арестованного охраной дворца. На другой - зафиксирован брак ассура по имени Инди-Пап с анатолийкой Ананой. В контракте указано, что если он захочет развестись с ней, то должен был выплатить жене 5 мин серебра.

Фото: Глиняные таблички - "записки", на которых жители Анатолии фиксировали информацию в 19-19 ст. до нашей эры (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Кому будет интересна локация: прежде всего, туристам, которые интересуются историей древних цивилизаций, историей Анкары и Турции в целом.

Антыкабир: мавзолей-усыпальница Ататюрка

Антыкабир - это усыпальница основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Над грандиозным проектом здания работали 27 иностранных и 20 турецких архитекторов. В конкурсе победил проект двух турецких архитекторов.

Строительство продолжалось довольно долго: от церемонии закладки первого камня мавзолея в 1944 до завершения всего процесса в 1953 году.

Сегодня в состав территории комплекса входит сам мавзолей, парк, памятные скульптуры и другие сооружения. Вся площадь комплекса составляет 750 000 квадратных метров.

Фото: Мемориал Мустафы Кемаля Ататюрка (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

До пандемии COVID-19 и введения карантинных ограничений, комплекс посещало множество туристов. К примеру, в 2005 году здесь побывало почти 4 миллиона человек.

Впрочем, туристы не теряют интереса к этой локации и сейчас: здесь соблюдаются все меры безопасности, поэтому и по состоянию на сегодня нет ограничений, которые бы мешали посетить мемориал.

Фото: Антыкабир с турецкого переводится как "мемориальная могила" (РБК-Украина/Екатерина Гончарова)

Кроме многочисленных скульптур, собственно усыпальницы и почетного караула, в комплексе также можно увидеть уникальную коллекцию отреставрированных автомобилей, на которых ездил Мустафа Кемаль Ататюрк.

Один из таких автомобилей - Линкольн 1935 года, которым он пользовался в 1935-1938 годах. Бронированное авто заказали после попыток нападений на лидера государства.

Фото: Отреставрированные автомобили Мустафы Кемаля Ататюрка (РБК-Украина/Катерина Гончарова)

Кому будет интересна локация: всем, кто хочет увидеть уникальный комплекс и понять, почему это место важно для многих жителей Турции.

Поездка в Анкару во время пандемии: основные меры безопасности

В период пандемии COVID-19 Турция ввела меры против распространения коронавируса, в том числе и во время культурно-художественных мероприятий. Соблюдение дистанции и ношение масок в стране обязательно для всех. В главных локациях широко доступны антисептики, которыми можно воспользоваться и при входе в культурные центры, и в другие учреждения.

Температуру часто измеряют с помощью тепловизоров. Например, на входе в некоторые музеи можно увидеть автоматизированные системы, которые определяют температуру человека сразу, как тот зашел в помещение.

Во время подготовки к курортному сезону в Турции разработали программу Safe Tourism, ранее рассказывал в комментарии РБК-Украина Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона.

"По всей Турции введена строгая система контроля заболеваемости и профилактики коронавируса. Гостям отелей и ресторанов регулярно измеряют температуру, проводят все меры дезинфекции – начиная от этапа пересечения границы туристом, пребыванием в отелях и заканчивая выездом из страны", - объяснял он.

Напомним, ранее мы писали, ужесточит ли Турция правила въезда для украинских туристов в ближайшее время во время пандемии.

Также предлагаем почитать, что посмотреть в Каппадокии во время зимних экскурсий.