Воздушные шары, храмы и скалы: чем интересны экскурсии в Каппадокии зимой

Фото: Долина в Каппадокии (pixabay.com)

Самые интересные локации популярного региона Турции

Одно из самых красивых мест в Турции – Каппадокия. Это название целого региона, а туристам здесь интересны больше всего долины из вулканических пород, а также пещерные храмы и монастыри, созданные первыми христианами во время гонений римлян. Многоярусные подземные города тянутся на километры под землей.

Рельеф местности создан могучими вулканами Хасан и Эрджияс – полюбоваться замысловатыми формами и угадать в них знакомые образы можно в многочисленных долинах.

А еще это место, куда приезжают, чтобы пройтись популярным пешеходным маршрутом по долинам. В декабре днем в Каппадокии еще сохраняется плюсовая температура, и снега нет.

Фото: Городок Гереме (pixabay.com)

Храмы и монастыри

Музей Гереме – самый известный монастырский комплекс в скалах, который состоит из 10 храмов 9-11 века, построенных в византийском стиле. Девичий монастырь на входе закрыт из-за того, что пребывает в опасном состоянии. Зато можно посетить Церковь Святого Василия, названного в честь архиепископа, жившего в 4 веке.

Рядом находится маленькая Яблочная церковь и церковь со змеей – по мотивам фрески. Также туристы посещают церковь Святой Варвары и Темную церковь, в которой когда-то была голубятня. Кроме храмов, можно осмотреть трапезные и кельи, чтобы почувствовать атмосферу быта тех времен.

Зельва – это подземный город-монастырь, который частично закрыт из-за аварийного состояния. В долине Зельве находятся больше десяти церквей, которые в этой местности начали строить христиане с 11 века. Хорошо сохранились три храма: Рыбная церковь, Оленья церковь и Церковь виноградных гроздей. Эти святыни олицетворяют период "иконоборчества" – стены украшены узорами, а не ликами святых.

Фото: Крепость Ухчисар (pixabay.com)

В густонаселенном поселке Ухчисар неподалеку от Гереме находится 60-метровая скала с крепостью внутри. Веков шесть назад в крепости с тунелями и жилищами проживали до 3000 человек. Сейчас в поселке можно также приобщиться к современной культуре Турции.

Долины и скалы

Долина кинжалов находится возле поселка Гереме и Музея Гереме под открытым небом. Такое название местность получила благодаря скалам с острыми краями. Во время экскурсии можно увидеть глубокие ущелья и пещеры. Есть и традиционные для этой местности достопримечательности – старинные церкви с фресками. "Изюминка" долины – деревья, увешанное кувшинами, сувенирами-глазами или ленточками.

Фото: Деревья с сувенирами (pixabay.com)

Особый интерес для путешественников представляет долина Деврент. Ее еще называют Долиной Фантазий (или зверей). Увидеть животных можно, если любоваться скалами, как облаками. Путешественники находили в этой долине "дельфинов", "льва", "змею", "старушку с ребенком", "Деву Марию". Самая известная фигура "каменного зоопарка" – верблюд. Туристы с удовольствием карабкаются на спину "животного" и фотографируются между горбами.

Даже те, кто не обладает яркой фантазией и будет видеть в камнях только куски породы, останется под впечатлением от инопланетного ландшафта местности.

Фото: "Верблюд" в Долине Девлент (pixabay.com)

Долина Пашабаг известна "дымоходами" – скальными образованиями, напоминающими конусы или грибы. В них были обустроены одиночные кельи монахов. В этой долине находится Церковь Святого Симеона в "конусе" с тремя вершинами. По легенде, здесь святой жил и творил чудеса, а также похоронен.

Долина Любви похожа на долину с "дымоходами", только вулканическая порода образовала на этой местности фигуры, которые туристы единогласно ассоциируют с мужским органом. Отсюда просходит и само название локации, и предание о том, что дети, зачатые в этой долине, вырастут здоровыми и сильными.

Фото: Скалы в Долине любви (pixabay.com)

Долина-каньйон Ихлара – это ущелина среди вулканичеких скал, длиной до 15 км. Во время похода по маршруту путешественники встречают несколько скальных церквей и разную растительность на берегу речушки. А также кафе и лавочки для усталых путников. Есть и видовой камень, который "почти падает".

В Голубиной долине можно увидеть сотни голубей, в Розовой – "домики фей" и вулканическую породу розового цвета, Красная долина имеет красный цвет.

Воздушные шары

Каждое утро над окрестностями Ухчисара в небо поднимаются десятки воздушных шаров - незабываемое зрелище, которое стало "визитной карточкой" Каппадокии. За зрелищем наблюдают туристы со всего мира, расположившись на панорамных крышах отелей.

Чтобы аэростаты поднимались в небо с туристами, их владельцы получают разрешение у турецкой авиаслужбы – развлечение доступно только в хорошую погоду. Ведь в характеристиках полета играет роль ветер и температура воздуха.

Фото: Экскурсия на воздушном шаре (pixabay.com)

В большие корзины может вместиться до 20 туристов. Такие воздушные шары более устойчивы во время ветреного погоды. Зимой полеты начинаются с 6 утра, в более теплые месяцы года – раньше.

Полет над сказочной долиной с затейливыми скальными образованиями и пещерными городами занимает приблизительно час. В это время туристов фотографируют или ведут видеосъемку. Особенно красивые кадры на память получают романтические пары.

Стоимость экскурсии в небе - приблизительно 100-200 долларов с человека в большой группе. Если полет заказывает пара только для себя, такой сюрприз может стоит до 500 долларов с человека. Услугу можно заказать через множество турагентств на месте или же во время бронирования экскурсионного тура в Украине.

Фото: На рассвете в Каппадокии взлетают сотни шаров (pixabay.com)

К слову, зимние экскурсии в Каппадокии можно отлично совместить с горнолыжным отдыхом в Кайсери, куда зимой можно добраться прямым рейсом из Украины.

Напомним, ранее мы писали, что горнолыжные курорты Черногории станут доступнее для украинских туристов.

Напомним, ранее мы писали о тонкостях отдыха на молодом горнолыжном курорте Турции - Кайсери.