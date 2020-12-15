"Місто-відкриття": найцікавіші локації, які варто побачити в Анкарі

Туреччина українцям туристам полюбилася давно: вже багато років поспіль наші туристи активно бронюють путівки на пляжні курорти Анталії та екскурсійні тури до історичного мегаполісу - Стамбулу. Сьогодні пропонуємо звернути увагу на ще одну туристичну дестинацію країни - Анкару.

Так склалося, що багато туристів розглядають столицю Туреччини частіше як пункт для переїзду у інші цікаві місця країни. Але це - цікаве самодостатнє місто, культурний та історичний центр Анатолії, який теж варто відвідати під час поїздки до країни.

РБК-Україна побувало в Анкарі та розповідає про найцікавіші місця, які тут варто побачити.

Місто з історією: чим Анкара цікава туристам

Хоча українські туристи у путівниках по Туреччини частіше зустрічають саме Стамбул, це місто скоріше вважається культурною та туристичною "столицею" країни.

Ще за часів Візантії столицею був Константинополь. Далі була Османська імперія, за часи якої Константинополь було перейменовано у Стамбул. Тим часом Анкара офіційно набула статусу столиці у 1923 році: так розпорядився перший президент Турецької республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.

Фото: Історична частина Анкари (РБК-Україна)

Анкара - одне із найдавніших міст Туреччини з багатою історією. За легендою, його заснував фрігійський цар Мідас. Місто відоме ще із 7 сторіччя до нашої ери під грецьким іменем Ангора (у перекладі - "якір", англ. "anchor").

Місто розвивалося завдяки вигідному розташуванню на перехресті торгових шляхів, було свідком Римської імперії, Візантії та Османської імперії, ставало центром національно-визвольного руху турецького народу.

Фото: У Анкарі є сучасні бізнес-квартали (РБК-Україна)

Попри поширену думку про те, що в Анкарі розташовані переважно тільки адміністративні будівлі, насправді туристам можуть сподобатись немало інших локацій. Тут можна зануритися в історію, прогулявшись старим містом з фортецею і побувавши у музеї древніх цивілізацій. Або подивитись щось із сучасного: нові культурні центри, арт-галереї, торговельні комплекси.

Місто умовно поділяється на "старе" та "нове", але й безвідносно до цього поділу в Анкарі древня архітектура сміливо поєднується із будівлями доби конструктивізму.

Аби встигнути побачити основні цікаві локації Анкари, радимо присвятити подорожі у цьому місті хоча б два-три дні. Отже, що тут можна побачити?

Комплекс Президентського симфонічного оркестру;

Центр сучасного мистецтва Cer Modern;

Анкарська фортеця та старе місто;

Музей анатолійських цивілізацій;

Антикабір - мавзолей засновника та першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

Сучасні об'єкти Анкари: що подивитись у "новому" місті

Будівля Президентського симфонічного оркестру Туреччини

Упродовж останніх років Туреччина активно розвиває культурний туризм. Цього року туристам в Анкарі став доступний ще один сучасний об'єкт: будівля президентського симфонічного оркестру, який можна відвідати під час одного з концертів (в Туреччині розобили окремі правила відвідування таких місць під час пандемії).

Президентський симфонічний оркестр (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) веде свою історію з початку 19 сторіччя та був заснований ще у 1826 році розпорядженням султана Махмуда ІІ.

Після тяжких часів розпаду Османської імперії (останній султан заборонив оркестру виступати поза межами імператорського палацу), оркестр перевели зі Стамбулу. Оркестру дали статус президентського, а опікуватися ним стала дружина Ататюрка. При оркестрі діяла Школа вчителів музики, яка згодом переросла у Анкарську консерваторію.

Фото: Президентський симфонічний оркестр (РБК-Україна)

Тепер в Анкарі оркестр має власну будівлю. У нього також залишаться й більш старі приміщення, які розташовані поряд. Нове грандіозне приміщення відкрили у грудні 2020 року.

Під час концерту на честь відкриття виступила всесвітньо відома сопрано Анджела Георгіу, один з найуспішніших фортепіанних дуетів світу – сестри Гюхер та Сюхер Пекінель, відома віртуозка гри на фортепіано Іділь Бірет.

Фото: Нове приміщення для Президентського симфонічного оркестру Туреччини відкрили у грудні 2020 року (РБК-Україна)

Будівля була спроектована відомими архітекторами Семрою та Озджаном Уйгуром. Площа всіх внутрішніх приміщень - 62,547 квадратних метрів.

Головний зал має 2023 місця, а малий концертний зал - 500 місць. Майданчик для концертів під відкритим небом вміщує 10 000 глядачів.

Фото: У день відкриття будівлю підсвітили у кольорі прапору Туреччини (РБК-Україна)

Окрім Президентського симфонічного оркестру, тут також розмістяться Анкарський державний поліфонічний хор, Анкарський ансамбль музики тюркського світу, Анкарський державний хор турецької народної музики, Анкарський державний хор турецької класичної музики та Державний ансамбль народного танцю.

Фото: Оркестр веде свою історію ще з початку 19 сторіччя (wikiwand.com)

Кому буде цікава локація: Диригент президентського оркестру Джеміі Джан Деліорман вважає, що такий комплекс може бути цікавий тим, хто цікавиться культурним туризмом.

Провести вечір, відвідавши концерт у цьому приміщенні - гарна ідея для тих, кому до душі класична музика. Туристи також можуть побувати у Музеї Президентського симфонічного оркестру та придбати сувеніри у магазинчику, який також знаходиться у цьому приміщенні.

Фото: Приготування до відкриття локації (РБК-Україна)

Колишні залізничні цехи: центр сучасного мистецтва Cer Modern

Це не тільки цікаве для туристів місце, а й хороший приклад реновації будівель. Приміщення, де зараз знаходиться центр Cer Modern, раніше слугували для технічного обслуговування залізничних вагонів та двигунів.

Нещодавно приміщенню дали нове життя, влаштувавши тут центр сучасного мистецтва Анкари площею у 11 500 квадратних метрів.

Фото: Залізничні цехи перебудували на сучасний музейний простір (РБК-Україна)

Проект музею розробив архітектор Семра-Озджан Уйгур для Міністерства культури і туризму.

Зараз Cer Modern має простори для виставок а також спеціально обладнані майстерні, де вдень можуть працювати художники. Майстерні митцям надають безкоштовно.

Фото: У Cer Modern туристи можуть переглянути експозиції сучасних художників Туреччини (РБК-Україна)

У центрі виставляються художники різних стилів та напрямків. Є зали для постійних та тимчасових виставок, фотогалерея, конференц-зал та парк скульптур.

Кому буде цікава локація: всім, хто хоче познайомитись із сучасним мистецтвом Туреччини. Деякі картини художників, виставлених у галереї, можна придбати на згадку.

Фото: Екскурсії до арт-центру відбуваються із дотриманням карантинних умов (РБК-Україна)

Що подивитися у "старому" місті: головні локації

Свідки історії: Анкарська фортеця та історична частина столиці

Прогулянку містом можна почати з історичного центру та площі Ulus Meydani ("ulus" у перекладі - "нація"). Ця площа - велика транспортна розв'язка із великою статуєю Мустафи Кемаля Ататюрка. У пішій доступності - Анкарська фортеця з баштами, один із символів міста. Як і багато фортець інших міст, збудували її на пагорбі.

У спорудження фортеці вносили свій вклад хети, знаменитий цар Мідас, галати. Кожен, хто приходив правити містом в різні періоди його історії, по-своєму будував фортецю та закладав свою характерну цеглу, що відразу помітно при вході у фортецю біля її воріт та далі, під час прогулянки її територією.

Фото: Краєвид на місто, що відкривається із фортеці Анкари (РБК-Україна)

Цікаво, що прямо біля території фортеці збереглися й житлові будівлі: за туристичними фасадами можна помітити невеликі будиночки, з яких місцеві виносять товари, щоб продавати туристам.

Фото: На території фортеці - затишні вулички з магазинчиками (РБК-Україна)

Більшість веж фортеці збереглися до наших часів у гарному стані. Значну частину стін зводили із мармуру та червоного анкарського каменю. Одна із культових споруд фортеці - мечеть Алаеддіна. Збудована ще у 1178 році, але перебудована у 14-15 сторіччях, і тому зараз має характерні риси османської архітектури.

А найвища точка цитаделі - Аккале. Прямо біля фортеці знаходиться наступна цікава локація, про яку розповімо далі.

Фото: З історичної частини міста варто почати знайомство з Анкарою (РБК-Україна)

Кому буде цікава локація: практично всім, хто приїздить до міста. Це свого роду "відправна точка", яка вважається однією з найцікавіших для знайомства з Анкарою.

Музей анатолійських цивілізацій

Це головний історичний музей Туреччини. Його заснували ще у 1921 році, а за періоду правління першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка його зібрання значно розширили.

До музею в той час доправили багато експонатів із сусідніх районів, де збереглися залишки древніх хетських міст. Крім того, музей змогли наповнити знахідкамии з інших древніх цивілізацій, які були знайдені на території Анатолії.

Тут представлені експонати з усіх періодів країни: від епохи неоліту, бронзового віку, Візантії, Давньої Греції до Візантійської та Османської імперій.

Фото: Музей анатолійських цивілізацій (РБК-Україна)

Одні з цікавих експонатів музею - своєрідні "записки" із глини, які збереглися ще із 19-18 століття до нашої ери в Анатолії. Це був один зі способів фіксації інформації: від договорів про покупку будинків до висновків тогочасних судів. Інформацію карбували на глині, й закривали у такі ж глиняні "конверти": у разі потреби одержувач розбивав його, щоб дістати табличку.

Фото: Тут представлені експонати різних періодів історії країни (РБК-Україна)

Приміром, на одній із табличок описано про висновок суду щодо асирійського торговця, заарештованого охороною палацу. На іншій - зафіксовано шлюб асирійця на ім'я Інді-Тат з анатолійкою Ананою. У контракті вказано, що якщо він захоче розлучитися з нею, то повинен був сплатити дружині 5 мін срібла.

Фото: Глиняні таблички - "записки", на яких мешканці Анатолії фіксували інформацію у 19-19 ст. до нашої ери (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Кому буде цікава локація: насамперед - туристам, які цікавляться історією древніх цивілізацій та історією Анкари й Туреччини в цілому.

Антикабір: мавзолей-усипальниця Ататюрка

Антикабір - це усипальниця засновника і першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. Над грандіозним проектом будівлі працювали 27 іноземних та 20 турецьких архітекторів. У конкурсі переміг проект двох турецьких архітекторів.

Будівництво тривало досить довго: від церемонії закладки першого каменю мавзолею у 1944 до завершення всього процесу у 1953 році. Сьогодні до території комплексу входить сам мавзолей, парк, пам'ятні скульптури та інші споруди. Вся площа комплексу складає 750 000 квадратних метрів.

Фото: Меморіал Мустафи Кемаля Ататюрка (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

До пандемії COVID-19 та запровадження карантинних обмежень, комплекс відвідувало безліч туристів. Приміром, у 2005 році тут побувало майже 4 мільйони осіб.

Втім, туристи не втрачають інтересу до цієї локації й зараз: тут дотримуються усіх заходів безпеки, тому й станом на сьогодні немає обмежень, які б заважали відвідати меморіал.

Фото: Антикабір з турецької перекладається як "меморіальна могила" (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Окрім численних скульптур, власне усипальниці та почесної варти, у комплексі також можна побачити унікальну колекцію відреставрованих автомобілів, на яких їздив Мустафа Кемаль Ататюрк.

Один із таких автомобілів - Лінкольн 1935 року, яким він користувався у 1935-1938 роках. Броньоване авто замовили після спроб нападів на лідера держави.

Фото: Відреставровані автомобілі Мустафи Кемаля Ататюрка (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

Кому буде цікава локація: всім, хто хоче побачити унікальний комплекс і зрозуміти, чому це місце важливе для багатьох жителів Туреччини.

Поїздка до Анкари під час пандемії: основні заходи безпеки

У період пандемії COVID-19 Туреччина запровадила заходи проти розповсюдження коронавірусу, в тому числі і під час культурно-мистецьких заходів. Дотримання дистанції та носіння масок в країін обов'язкове для всіх. У головних локаціях широко доступні антисептики, якими можна скористатись і при вході в культурні центри, і у інші заклади й установи.

Температуру часто вимірюють за допомогою тепловізорів. Наприклад, на вході до деяких музеїв можна побачити автоматизовані системи, які визначають температуру людини відразу, як та зайшла у приміщення.

Ще під час підготовки до курортного сезону в Туреччині розробили програму Safe Tourism, раніше розповідав у коментарі РБК-Україна Еркан Ягджи - член правління та речник Агенції з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону.

"По всій Туреччині запроваджена сувора система контролю захворюваності та профілактики коронавірусу. Гостям готелів і ресторанів регулярно вимірюють температуру, проводять всі заходи дезінфекції – починаючи від етапу перетину кордону туристом, перебуванням в готелях і закінчуючи виїздом з країни", - пояснював він.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи змінить Туреччина правила в'їзду для українських туристів найближчим часом під час пандемії.

Також пропонуємо почитати, що подивитися у Каппадокії під час зимових екскурсій.