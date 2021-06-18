Германия открывается для украинских туристов: лучшие локации, которые стоит посмотреть

Германия открывается для полностью вакцинированных туристов из Украины с 25 июня - уже на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Германии в Украине.

Уточняется, что с этого дня полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

При этом право въезда получат только те, кто получил прививки вакциной из определенного списка. Он был опубликован на сайте Института Пауля Эрлиха. Это вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. С момента получения второй дозы вакцины перед въездом в страну должно пройти не менее 14 дней. К слову, в Украине сегодня из этого списка вакцинируют только препаратами Pfizer и AstraZeneca.

"После долгих месяцев локдауна мы можем радоваться возвращению к более нормальной жизни, это касается также и путешествий", — заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас.

Фото: Площадь Rozenthaler Platz в Берлине (unsplash.com/gilly)

Согласно заявлению Института имени Роберта Коха, с 13 июня Украине перестала входить в список стран с высоким риском инфицирования COVID для Германии. Таким образом, для въезда в Германию не нужно будет также проходить обязательную самоизоляцию по прибытию.

Поедут ли в Германию туристы из Украины

Ранее в комментарии РБК-Украина посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник заявил, что ведомство регулярно проводит переговоры с немецкой стороной о готовности Украины к внедрению "COVID-паспортов" по европейским критериям и принимает меры для скорейшего восстановления возможностей для украинских туристов путешествовать в Германию.

Тот факт, что Украину исключили из списка "опасных" в отношении коронавируса стран - определенно позитивный сигнал, говорит РБК-Украина глава Ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

Фото: Нюрнберг, Германия (unsplash.com/michael-schaffler)

"Безусловно, это позитивный сигнал, особенно на фоне рекомендации Совета ЕС странам-участницам по открытию границ для несущественных поездок. По критерию инцидентности мы уже проходим (49 кейсов на 100 тысяч населения при максимуме в 75)", — отмечает эксперт.

До пандемии и введения строгих ограничений популярными были автобусные и авиатуры в Германию. Эксперты предполагают, что интерес к таким поездкам снова появится.

"Думаю спрос будет, так как туристы сильно соскучились по европейскому туризму. Не все меняют Европейскую экскурсионку на турецкий пляж, хотя турпоток в Турцию в этом году бьет все рекорды", - считает глава Ассоциации турагентств. Но добавляет, что спрос будет, если правила в дальнейшем упростят и разрешат въезд на основе сдачи ПЦР-теста.

Киевлянин Игорь Саенко, который часто бывал в Европе до карантина, воспринял новость об открытии Германии с энтузиазмом. Говорит, что уже будет планировать поездку на август, так как в начале лета получил обе дозы вакцины AstraZeneca (Covishield).

"Но не знаю, будет ли много туристов. Ведь вакцину у нас могут получить далеко не все. Мне повезло, и надеюсь, летом побываю в Нюрнберге", - говорит он РБК-Украина.

Автобусные туры в западную Европу, в том числе в Германию, занимали до пандемии определенный сегмент рынка, говорит РБК-Украина гендиректор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик. По его словам, если в такие страны ЕС как Греция или Хорватия едут за пляжным отдыхом, то Германия - это скорее экскурсионные поездки.

"Туристическая Европа – разная, и мы видим, что условия въезда тоже разные. Надеемся на то, что в этом сезоне будет все же значительно больше стран, которые разрешат въезд украинским туристам", - предполагает эксперт.

Он предполагает, что в ряде стран Европы введут некий "гибрид" COVID-паспортов, разрешив ехать не только вакцинированным, но и тем, кто сделал ПЦР-тест. Тогда спрос на поездки вырастет, говорит Олег Кулик.

Что посмотреть в Германии: самые интересные локации

Страна ежегодно (до закрытая границ из-за пандемии) принимала миллионы туристов. Чаще всего в путеводителях советуют экскурсионные туры по городам Германии с богатой историей, по замкам и живописным озерам.

Берлин: бары, кафе и музейный остров

Столица страны идеально подходит для молодежного отдыха: здесь сконцентрированы многочисленные бары и кафе, галереи современного искусства наряду с интересной архитектурой 21 века, возведенной после Второй мировой войны, во время которой город был сильно разрушен.

Сегодня город отличает хорошо спланированная и объединенная система городского транспорта: из метро здесь очень быстро можно пересесть на поезд и доехать в соседний городок Потсдам, или же в разные точки пригорода.

Фото: Кафедральный собор в Берлине (pixabay.com)

К слову, в городе есть целый музейный остров Шпрееинзель. На нем расположены пять главных музеев, которые как раз и советуют для знакомства с историей и культурой Германии: Старый музей, Новый музей, Пергамский музей, музей Боде и Старая национальная галерея. Говорят, чтобы обойти все пять, не хватит и двух полных дней.

Главный символ Берлина - Бранденбургские ворота. Или - Ворота мира, которые были заложены в 1789 году, а за идейную основу проекта были взяты оригинальные произведения античных строителей.

В 1961 году Бранденбургские ворота закрыли и встроили в Берлинскую стену, которая разделила Германию на два государства — капиталистическое и социалистическое тоталитарное. Уже в 1989 году, когда Берлинская стена рухнула, ворота вновь открыли и с тех пор они стали символом единства.

Конечно, стоит посетить саму Берлинскую стену и Рейхстаг на центральной Парижской площади города.

Любители древней архитектуры едут в другие города в разных уголках Германии.

Кельн: соборы и музеи

Город находится в западной части Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Четвертый по количеству населения после Берлина, Гамбурга Мюнхена.

Фото: Архитектура Кельна (pixabay.com)

В Кельне также есть много музеев, галерей и концертных залов. Город с достоинством держит марку крупного культурного центра Германии. Стоит увидеть Дворец Аугустусбург, Кельнскую ратушу, музей Людвига, музей Шоколада, Римско-германский музей и многие другие.

Главная изюминка города - Кафедральный собор святых Петра и Марии. Один только внешний вид этого собора вызывает неподдельное восхищение. Архитектура сооружения будто бы соткана из каменных башен, колонн и мелких элементов, которые можно рассматривать часами.

Замок Нойшванштайн: архитектура из сказки

Этой королевской резиденции, расположенной в Баварии на юге страны, суждено было стать одной из самых известных и важных достопримечательностей региона и всей Германии. Созданный по личному указу Баварского короля Людвига ІІ, в наше время замок стал эталоном сказочной архитектуры.

Даже те, кто не видел этот замок, наверняка встречал его изображение в интернете, на открытках или в туристических буклетах.

Фото: Замок Нойшванштайн (pixabay.com)

Впрочем, если сравнивать его с другими замками Германии, то очень уж древним его считать нельзя: первый камень замка был заложен в 1869 году.

Нюрнберг: город с древней историей

Это еще один исторический город в Германии, расположенный в федеральной земле Баварии на реке Пегниц.

Это второй по количеству населения город в регионе и 14-й в стране. Некоторые называют его самым "немецким" городом из-за аутентичной архитектуры, которая здесь хорошо сохранилась.

Фото: Историческое здание в Нюрнберге (pixabay.com)

Многим город известен тем, что здесь проходил Нюрнбергский процесс - самый известный в мире судебный процесс над бывшими руководителями нацистской Германии, длившийся с ноября 1944 по октябрь 1945 года. Незадолго до этого Гитлер планировал возвести в этом городе грандиозный архитектурный комплекс для нужд своей партии. К счастью, этим планам сбыться не удалось.

Сегодня в Нюрнберге можно посмотреть Рыночную площадь, церковь Девы Марии, Нюрнбергскую крепость, дом-музей Альбрехта Дюрера и многочисленные католические соборы, возведенные в стиле готики.

Конечно, это далеко не полный список достопримечательностей Германии. О других интересных локациях страны мы расскажем в следующих публикациях.

Напомним, мы писали, каким туристам разрешат въезд в Израиль.

Также сообщалось, пустят ли украинских туристов этим летом в Австрию.