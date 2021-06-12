Австрия открывается для туризма: разрешен ли въезд украинцам

В страну открыт въезд без карантина для путешественников из 39 стран

Власти Австрии объявили, что путешественники из почти четырех десятков стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19 теперь смогут въезжать в страну с туристическими целями без соблюдения требований карантина. Об этом сообщается на сайте schengenvisainfo.

Путешественникам из следующих стран ЕС и Европейской экономической зоны будет разрешено въезжать в Австрию без необходимости оставаться на самоизоляции: Андорра, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн и другие.

Кроме того, в соответствии с рекомендацией ЕС, упрощенные правила применяются также к следующим странам вне ЕС: Австралии, Израилю, Новой Зеландии, Сингапуру и Южной Корее. Украины в этом списке нет.

Что нужно для въезда в страну

Несмотря на то, что требование карантина для прибывающих из упомянутых выше стран отменили, некоторые ограничения все еще остаются в силе.

Все лица, въезжающие в Австрию, должны заполнить электронную форму, чтобы получить "предварительное разрешение". Также они должны предъявить один из следующих документов:

Отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не старше 72 часов или тест на антиген не старше 48 часов. Дети в возрасте до десяти лет освобождаются от тестирования.

Фото: Природа Австрии (unsplash.com/quaritsch-photography)

Свидетельство о вакцинации: человек считается вакцинированным через 22 дня после введения первой дозы, что длится три месяца с даты вакцинации. После введения второй дозы вакцины срок действия сертификата продлевается еще на шесть месяцев. Документ действителен в течение девяти месяцев со дня вакцинации.

Доказательство перенесенной инфекции: путешественникам также разрешен въезд в Австрию, если они уже вылечились от COVID-19. Разрешается въезд в страну в течение шести месяцев после болезни.

Путешественникам из стран, где широко распространился COVID-19 и разные его штаммы, въезд в страну запрещен.

"Действует запрет на посадку для рейсов из Бразилии, Индии, Южной Африки и Великобритании", - говорится в заявлении официального туристического портала Австрии.

Путешественникам из этих стран разрешен въезд в Австрию только в отдельных случаях. Если им разрешен въезд, они должны представить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов и оставаться на карантине в течение десяти дней. Срок карантина может быть сокращен, если после пятого дня карантина будет получен отрицательный результат теста.

Разрешен ли въезд в Австрию туристам из Украины

Что касается путешественников из других стран, не упомянутых ни в одном из приведенных выше списков, то они могут поехать в Австрию только для определенных целей.

Те, кто предоставит доказательства вакцинации или перенесенной инфекции COVID, освобождаются от прохождения карантина. А те, кто предъявляет только отрицательный результат теста, должны оставаться в изоляции в течение десяти дней. Как и в странах, указанных выше, период карантина может быть сокращен.

По данным украинского портала tripadvisor.mfa.gov.ua, на данный момент въезд в Австрию с целью туризма из Украины запрещен. Ехать можно только дипломатам, гражданам Украины, у которых есть вид на жительство в Австрии или австрийская виза типа "D".

Фото: Жители Вены (unsplash.com/leyre)

Также - лица, работающие на грузовых перевозках, ухаживающий и медицинский персонал, гуманитарный персонал. Кроме того, можно ехать украинцам, которые документально подтвердят прохождение неотложного лечения, обучения в ВУЗах Австрии, вопросы гуманитарного характера, весомые семейные обстоятельства и так далее.

Тем, кто относится к одной из этих категорий, нужно предъявить один из таких документов:

- подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 (не старше чем 72 часов до въезда или тест на антиген (не старше чем 48 часов);

- от 10-дневного карантина после въезда освобождает справка о вакцинации от COVID-19 (с вакциной, допущенной Европейским агентством лекарственных препаратов (EMA) и ВОЗ. В настоящее время это BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen, Sinopharm;

- подтверждение о выздоровлении от COVID-19 (в течение последних 6 месяцев).

Также нужно пройти онлайн-регистрацию (Pre-Travel-Clearance – PTC). Форму надо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации доступен на сайтах oesterreich.gv.at, entry.ptc.gv.at на немецком и английском языках.

После прибытия в Австрию нужно сделать контрольный тест для освобождения от самоизоляции, но это разрешается не ранее 5-го дня карантина.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина эксперт оценил шансы на открытие новых стран ЕС для украинцев этим летом.

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