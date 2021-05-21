Германия упростила правила въезда: разрешат ли поездки украинцам

В украинском посольстве рассказали о шагах для восстановления туризма

Германия до пандемии была одной из популярных среди украинцев стран для туристических поездок. На днях в стране смягчили условия въезда для иностранцев, которые полностью вакцинированы или переболели COVID.

В стране заявили о том, что третья волна эпидемии "сломлена", а вакцинацию всем желающим начнут проводить с 7 июня.

Впрочем, Германия пока не спешит открыться для международного туризма – отелям до сих пор не разрешают принимать "несрочных" путешественников. Туристам из Украины въезд остается закрытым.

При этом количество иностранных туристов в 2020 году уменьшилось на 64%. А ВВП Германии, согласно данным Немецкого института экономики, за время пандемии сократился на 250 млрд евро.

Ситуация с коронавирусом в Германии

С 16 декабря в Германии объявили строгий локдаун, который периодически продлевали и смягчали на региональном уровне. Хотя границы страна полностью не закрывала, с туристической целью посещение до сих пор не разрешается. Въезжать в Германию из стран из групп риска разрешают только по неотложным причинам – например, по работе или для лечения.

Фото: Архитектура в Германии (pixabay.com)

По данным Института Роберта Коха по состоянию на 14 мая, Украина отнесена в категорию стран с повышенным риском.

Отмена карантина и теста с 13 мая для иностранцев, которые полностью привились от коронавируса или переболели COVID, не распространяется на граждан, которые приезжают в Германию из стран группы риска и с высоким уровнем распространения новых штаммов коронавируса.

От карантина освободят тех, кто прибывает из регионов с низким уровнем распространения вируса – с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Требование предъявить отрицательный тест на COVID остается в силе.

Остальным прибывшим необходимо отправляться на карантин с возможностью сдать ПЦР-тест через пять дней.

Фото: Достопримечательности Германии привлекают туристов (pixabay.com)

Какие перспективы открытия Германии для туристов из Украины

Большинство государств ЕС в вопросе открытия границ полагаются и на темпы вакцинации местного населения, и внедрение "COVID-паспортов".

По данным Our World in Data, по состоянию на 19 мая 2021 года полную вакцинацию (две дозы) прошли 13% населения Германии.

Какие перспективы открытия Германии для туристов из Украины в связи с темпами вакцинации? C таким вопросом РБК-Украина обратилось в посольство Украины в Германии.

3 мая 2021 Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о поездках с туристической целью, ответили в ведомстве.

Фото: Посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)

При этом принимается во внимание прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации в соответствующих странах мира.

"По состоянию на 14 мая 2021, правительство Германии не обнародовало никакой информации по изменению режима въезда иностранных граждан с туристической целью, в частности украинских", - отметил посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник.

Актуальным также остается решение немецкого правительства, по которому гостиницам и другим местам проживания предоставлять услуги ночевки разрешается исключительно для важных поездок.

"Предложения проживания с ночевкой во время туристических поездок запрещаются", - уточнили в ведомстве.

Может ли Германия открыться раньше других стран ЕС



Некоторые страны Европы открываются для туризма раньше, чем такое решение примут в ЕС. Например, для украинцев открылась Греция, разрешили въезд на Кипр, Франция планирует ввести "ковид-паспорта" первой среди стран Евросоюза. Но в Германии подобных планов пока не озвучивали.

"По состоянию на сейчас, правительство ФРГ не обнародовало никаких заявлений такого характера. Если соответствующие решения будут приняты, и они будут касаться граждан Украины, такая информация оперативно будет размещена на официальной странице Посольства Украины в ФРГ по ссылке", - уточнили в посольстве.

На каких условиях могут пустить украинцев

На вопрос, проходят ли сегодня переговоры на дипломатическом уровне о допуске украинских туристов в Германию на условиях ПЦР-тестирования на коронавирус или же на основе "COVID-паспортов", в посольстве ответили:

"Посольство Украины в ФРГ регулярно проводит переговоры с немецкой стороной о готовности Украины к внедрению "ковид-паспортов" по европейским критериям и принятия мер для скорейшего восстановления возможностей для украинских туристов путешествовать в Германию".

Фото: Отелям в Германии запрещено селить туристов (pixabay.com)

К слову, с 13 мая без прохождения карантина после предъявления негативного теста на COVID в Германию могут въезжать лица, которые были полностью привиты утвержденными в ЕС вакцинами. С момента получения второй дозы должно пройти от 14 дней. Кроме того, вакцинированные лица не должны иметь никаких симптомов заболевания.

Также смягчение правил касается тех, кто выздоровел. Такими считаются те, кто может предъявить положительный ПЦР-тест, который был сделан по меньшей мере 28 дней и не более 6 месяцев назад, и при этом не имеет никаких соответствующих симптомов.

Прибывшие лица из регионов высокого риска, как и раньше, обязаны уйти на 10-дневный карантин. Украина продолжает находиться в списке стран с высоким риском заболевания.

Напомним, мы писали, когда Эстония может открыться для туристов.

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