Гастротуры, экскурсии, сафари: лучшие развлечения во время отдыха на Кипре

Шесть локаций острова, которые стоит увидеть в путешествии
С началом пляжного сезона многие туристические страны начали конкурировать за туристов. Для этого ускоряют вакцинацию населения и смягчают карантинные ограничения.
На Кипре 27 мая объявили об смягчении карантина: с 1 июня откроются внутренние залы ресторанов и баров, а с 10 июня отменят комендантский час и разрешат работу ночных клубов.
Министр здравоохранения Константинос Иоанну сообщил, что в стране 51% людей были привиты одной дозой вакцины, а четверть населения получила полную вакцинацию. Это выводит Кипр на первое место среди стран ЕС в вопросе вакцинации.
Кипр разрешил въезд украинцам и гражданам еще 49 стран с 1 апреля. Опытные путешественники отмечают: лучшее время для экскурсий на Кипре – май и июнь. Какие локации на острове стоит посетить на отдыхе?
Ларнака: старые кварталы и храмы
Ларнаку называют душой Кипра. В городе туристы гуляют вдоль моря и города по набережной Финикудес, засаженной пальмами. Она отделяет пляж от магазинов и кафе.
В Ларнаке можно увидеть старые кварталы и рыбные ресторанчики. Город подходит любителям дегустации вин, мини-круизов, дайвинга, а также – пешеходных экскурсий.
Туристам советуют посмотреть церковь Святого Лазаря, Соленое озеро, одну из важнейших мечетей мира Хала Султан Текке, построенную в честь родственницы пророка. Также обязательно стоит посетить христианскую церковь Святого Лазаря.
Айя-Напа: золотой песок и дайвинг
Ближе всего в Айя-Напу добираться от аэропорта Ларнаки. Пляж на этом курорте – одна из популярных туристических достопримечательностей Кипра. Он входит в число лучших пляжей мира, поэтому неудивительно, что ему присвоена награда Голубой флаг.
Самые популярные достопримечательности курорта: мыс Греко, пляж Ланда, морские пещеры.
Кроме того, неподалеку находятся другие интересные пляжи: Нисси с золотым песком, безветренный Сэнди бей как идеальное место для отдыха с детьми, Пантаху - рыбацкая гавань. На пляжах можно заняться различными водными видами спорта, отправиться на рыбалку и понырять с аквалангом. Также на курорте предлагают походы, катание на лошадях и джип сафари на природе. Обозреватели советуют найти время и для дегустации вин.
Агиос Георгиос: базилики и пляж
Агиос Георгиос - это христианское поселение VI века, которое археологи стали изучать в середине 20 века. На месте раскопок недалеко от деревни Пегея было обнаружено поселение и портовый город, через который пролегал путь из Египта в Константинополь. Это одно из лучших мест для посещения на Кипре. Агиос Георгиос – это древние базилики, ризница, гостевой дом, двор, колодец и маслобойка.
Отдыхать после экскурсий можно на пляже Агиос Георгиос.
Агрос: гастротуры в горы
Деревня Агрос в форме амфитеатра выросла вокруг монастыря Великий Агрос на высоте 1100 метров в горах Троодос. На месте монастыря была построена церковь, которую разрушили в 1894 году.
Это место считается одним из лучших для зеленого туризма. Кроме панорамных видов на горы и лес, туристов привлекают семейные производства (мини-фабрики) колбас и копченостей, розового масла, варенья из всевозможных продуктов – от апельсинов до оливок, фабрика сладостей, винодельни.
Туристам советуют посетить монастырь Махерас, церковь пророка Илии, горный парк приключений.
Дериния: музей и фестиваль клубники
Большая деревня Дериния в районе Фамагусты на границе, разделяющей Кипр, известна как место прибытия поселенцев после Троянской войны. От курорта Айя-Напа – 12 км.
Там находится музей народных ремесел под открытым небом, где можно посмотреть, как работали сапожники, плотники, кузнецы, рыбаки и фермеры, на их инструменты.
Это место известно как самый большой производитель клубники на острове. Ежегодно там проводится клубничный фестиваль, куда могут попасть туристы и попробовать разные блюда и сладости из ягод.
В деревне много византийских церквей, парк, амфитеатр, культурный центр Фамагусты со смотровой площадкой на крыше.
Какопетрия: живописные улочки для фото
Эта колоритная деревня расположена у подножия гор Троодос. Кроме мягкого климата и завораживающих пейзажей, в Какопетрию едут почувствовать самобытную атмосферу острова.
В старой части Какопетрии сохранились двухэтажные дома из глины и деревянных балок, с черепками посуды в кладке стен. Это место – сплошная инстраграм-локация: узкие улочки, цветы, деревянные балконы и ставни. В Какопетрии покупают дачи богатые киприоты.
Туристам советуют прогуляться в лесу Какопетрии, сфотографироваться с двумя водяными мельницами и у "скалы для пар", побывать в местных музеях и церквях.
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