Гастротури, екскурсії, сафарі: кращі розваги під час відпочинку на Кіпрі

З початком пляжного сезону багато туристичних країн почали конкурувати за туристів. Для цього прискорюють вакцинацію населення і пом'якшують карантинні обмеження.

На Кіпрі 27 травня оголосили про пом'якшення карантину: з 1 червня відкриються внутрішні зали ресторанів і барів, а з 10 червня скасують комендантську годину і дозволять роботу нічних клубів.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну повідомив, що в країні 51% людей були щеплені однією дозою вакцини, а чверть населення отримала повну вакцинацію. Це виводить Кіпр на перше місце серед країн ЄС в питанні вакцинації.

Кіпр дозволив в'їзд українцям і громадянам ще 49 країн з 1 квітня. Досвідчені мандрівники відзначають: найкращий час для екскурсій на Кіпрі – травень і червень. Які локації на острові варто відвідати на відпочинку?

Шість найкрасивіших місць для екскурсій на Кіпрі

Ларнака: старі квартали та храми

Ларнаку називають душею Кіпру. У місті туристи гуляють уздовж моря і міста по набережній Фінікудес, засадженій пальмами. Вона відокремлює пляж від магазинів і кафе.

Фото: Старе місто в Ларнаці (pixabay.com)

У Ларнаці можна побачити старі квартали та рибні ресторанчики. Місто підходить любителям дегустації вин, міні-круїзів, дайвінгу, а також – пішохідних екскурсій.

Туристам радять подивитися церкву Святого Лазаря, Солоне озеро, одну з найважливіших мечетей світу Хала Султан Текке, побудовану на честь родички пророка. Також обов'язково варто відвідати християнську церкву Святого Лазаря.

Фото: Мечеть Хала Султан Текке (pixabay.com)

Айя-Напа: золотий пісок і дайвінг

Найближче в Айя-Напу добиратися від аеропорту Ларнаки. Пляж на цьому курорті - одна з популярних туристичних визначних пам'яток Кіпру. Він входить в число кращих пляжів світу, тому не дивно, що йому присвоєна нагорода Блакитний прапор.

Найпопулярніші локації курорту: мис Греко, пляж Ланда, морські печери.

Фото: Мис Греко (pixabay.com)

Крім того, неподалік знаходяться інші цікаві пляжі: Ніссі з золотим піском, безвітряний Сенді бей як ідеальне місце для відпочинку з дітьми, Пантаху - рибальська гавань. На пляжах можна зайнятися різними водними видами спорту, вирушити на риболовлю і попірнати з аквалангом. Також на курорті пропонують походи, катання на конях і джип сафарі на природі. Оглядачі радять знайти час і для дегустації вин.

Агіос Георгіос: базиліки та пляж

Агіос Георгіос - це християнське поселення VI століття, яке археологи стали вивчати в середині 20 століття.

На місці розкопок недалеко від села Пегея було виявлено поселення і портове місто, через яке пролягав шлях з Єгипту до Константинополя. Це одне з кращих місць для відвідування на Кіпрі. Агіос Георгіос - це стародавні базиліки, ризниця, гостьовий будинок, двір, колодязь і маслоробна.

Фото: Храм Георгія Побідоносця в селищі (pixabay.com)

Відпочивати після екскурсій можна на пляжі Агіос Георгіос.

Агрос: гастротури в гори

Село Агрос у формі амфітеатру виросло навколо монастиря Великий Агрос на висоті 1100 метрів в горах Троодос. На місці монастиря була побудована церква, яку зруйнували в 1894 році.

Фото: Село Агрос в горах (pixabay.com)

Це місце вважається одним з кращих для зеленого туризму. Крім панорамних видів на гори і ліс, туристів приваблюють сімейні виробництва (міні-фабрики) ковбас і копченостей, тронядової олії, варення зі всіляких продуктів – від апельсівнов до оливок, фабрика солодощів, виноробні.

Туристам радять відвідати монастир Махерас, Церкву пророка Іллі, гірський парк пригод.

Фото: Туристам на Кіпрі пропонують купити варення (pixabay.com)

Дерінія: музей і фестиваль полуниці

Велике село Дерінія в районі Фамагусти на кордоні, що розділяє Кіпр, відоме як місце прибуття поселенців після Троянської війни. Від курорту Айя-Напа - 12 км.

Там знаходиться музей народних ремесел протсо неба, де можна подивитися, як працювали шевці, теслі, ковалі, рибалки і фермери, на їхні інструменти.

Фото: Архітектура в Дерінії (pixabay.com)

Це місце відоме як найбільший виробник полуниці на острові. Щорічно там проводиться полуничний фестиваль, куди можуть потрапити туристи та спробувати різні страви та солодощі з ягід.

У селі багато візантійських церков, парк, амфітеатр, культурний центр Фамагусти з оглядовим майданчиком на даху.

Какопетрія: мальовничі вулички для фото

Це колоритне село розташоване біля підніжжя гір Троодос. Крім м'якого клімату і чарівливих пейзажів, в Какопетрію їдуть відчути самобутню атмосферу острова.

У старій частині Какопетрії збереглися двоповерхові будинки з глини і дерев'яних балок, з черепками в кладці стін. Це місце - суцільна Інстраграм-локація: вузькі вулички, квіти, дерев'яні балкони та віконниці. В Какопетрії купують дачі багаті кіпріоти.

Фото: Вулички Какопетрії (pixabay.com)

Туристам радять прогулятися в лісі Какопетрії, сфотографуватися з двома водяними млинами та біля "скелі для пар", побувати в місцевих музеях і церквах.

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