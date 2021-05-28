Гастротури, екскурсії, сафарі: кращі розваги під час відпочинку на Кіпрі

Шість локацій острова, які варто побачити в подорожі
З початком пляжного сезону багато туристичних країн почали конкурувати за туристів. Для цього прискорюють вакцинацію населення і пом'якшують карантинні обмеження.
На Кіпрі 27 травня оголосили про пом'якшення карантину: з 1 червня відкриються внутрішні зали ресторанів і барів, а з 10 червня скасують комендантську годину і дозволять роботу нічних клубів.
Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну повідомив, що в країні 51% людей були щеплені однією дозою вакцини, а чверть населення отримала повну вакцинацію. Це виводить Кіпр на перше місце серед країн ЄС в питанні вакцинації.
Кіпр дозволив в'їзд українцям і громадянам ще 49 країн з 1 квітня. Досвідчені мандрівники відзначають: найкращий час для екскурсій на Кіпрі – травень і червень. Які локації на острові варто відвідати на відпочинку?
Ларнака: старі квартали та храми
Ларнаку називають душею Кіпру. У місті туристи гуляють уздовж моря і міста по набережній Фінікудес, засадженій пальмами. Вона відокремлює пляж від магазинів і кафе.
У Ларнаці можна побачити старі квартали та рибні ресторанчики. Місто підходить любителям дегустації вин, міні-круїзів, дайвінгу, а також – пішохідних екскурсій.
Туристам радять подивитися церкву Святого Лазаря, Солоне озеро, одну з найважливіших мечетей світу Хала Султан Текке, побудовану на честь родички пророка. Також обов'язково варто відвідати християнську церкву Святого Лазаря.
Айя-Напа: золотий пісок і дайвінг
Найближче в Айя-Напу добиратися від аеропорту Ларнаки. Пляж на цьому курорті - одна з популярних туристичних визначних пам'яток Кіпру. Він входить в число кращих пляжів світу, тому не дивно, що йому присвоєна нагорода Блакитний прапор.
Найпопулярніші локації курорту: мис Греко, пляж Ланда, морські печери.
Крім того, неподалік знаходяться інші цікаві пляжі: Ніссі з золотим піском, безвітряний Сенді бей як ідеальне місце для відпочинку з дітьми, Пантаху - рибальська гавань. На пляжах можна зайнятися різними водними видами спорту, вирушити на риболовлю і попірнати з аквалангом. Також на курорті пропонують походи, катання на конях і джип сафарі на природі. Оглядачі радять знайти час і для дегустації вин.
Агіос Георгіос: базиліки та пляж
Агіос Георгіос - це християнське поселення VI століття, яке археологи стали вивчати в середині 20 століття.
На місці розкопок недалеко від села Пегея було виявлено поселення і портове місто, через яке пролягав шлях з Єгипту до Константинополя. Це одне з кращих місць для відвідування на Кіпрі. Агіос Георгіос - це стародавні базиліки, ризниця, гостьовий будинок, двір, колодязь і маслоробна.
Відпочивати після екскурсій можна на пляжі Агіос Георгіос.
Агрос: гастротури в гори
Село Агрос у формі амфітеатру виросло навколо монастиря Великий Агрос на висоті 1100 метрів в горах Троодос. На місці монастиря була побудована церква, яку зруйнували в 1894 році.
Це місце вважається одним з кращих для зеленого туризму. Крім панорамних видів на гори і ліс, туристів приваблюють сімейні виробництва (міні-фабрики) ковбас і копченостей, тронядової олії, варення зі всіляких продуктів – від апельсівнов до оливок, фабрика солодощів, виноробні.
Туристам радять відвідати монастир Махерас, Церкву пророка Іллі, гірський парк пригод.
Дерінія: музей і фестиваль полуниці
Велике село Дерінія в районі Фамагусти на кордоні, що розділяє Кіпр, відоме як місце прибуття поселенців після Троянської війни. Від курорту Айя-Напа - 12 км.
Там знаходиться музей народних ремесел протсо неба, де можна подивитися, як працювали шевці, теслі, ковалі, рибалки і фермери, на їхні інструменти.
Це місце відоме як найбільший виробник полуниці на острові. Щорічно там проводиться полуничний фестиваль, куди можуть потрапити туристи та спробувати різні страви та солодощі з ягід.
У селі багато візантійських церков, парк, амфітеатр, культурний центр Фамагусти з оглядовим майданчиком на даху.
Какопетрія: мальовничі вулички для фото
Це колоритне село розташоване біля підніжжя гір Троодос. Крім м'якого клімату і чарівливих пейзажів, в Какопетрію їдуть відчути самобутню атмосферу острова.
У старій частині Какопетрії збереглися двоповерхові будинки з глини і дерев'яних балок, з черепками в кладці стін. Це місце - суцільна Інстраграм-локація: вузькі вулички, квіти, дерев'яні балкони та віконниці. В Какопетрії купують дачі багаті кіпріоти.
Туристам радять прогулятися в лісі Какопетрії, сфотографуватися з двома водяними млинами та біля "скелі для пар", побувати в місцевих музеях і церквах.
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