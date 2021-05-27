Афины, Санторини, Корфу: самые захватывающие локации Греции для новых впечатлений летом

Гид по достопримечательностям курортных островов

Греция - одно из самых ожидаемых направлений этого сезона, говорят эксперты туристического рынка. Открытия границ этой страны украинские туристы очень ждали, поскольку много туров были перенесены с прошлого года.

Но из-за неопределенности до самого последнего момента, откроется ли Греция в анонсированный срок, туроператоры перенесли свои рейсы на более поздние сроки. Поэтому более-менее массово греческий сезон стартует в начале июня, сообщил РБК-Украина глава Ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

До пандемии в 2019 году Грецию посетили рекордное количество туристов - более 34 млн. В 2020 году турпоток упал на 78,2% - до 7,4 млн гостей. В 2021 году Греция - в числе самых безопасных направлений для путешественников.

Спустя две недели после открытия Греции для украинцев у туристических компаний появилось множество предложений отдыха на колоритных островах на даты в июне.

Куда отправиться в Греции на отдых и какие достопримечательности посмотреть летом 2021 года? Издание Greek City Times поделилось 10 лучшими локациями, которые туристам стоит посетить во время отдыха в стране.

Афины: историческая столица Европы

Афины являются самым посещаемым местом Греции. Город называют исторической столицей Европы, а в 1834 году он стал столицей современного греческого государства. За два столетия он превратился в привлекательный современный город, который на сегодняшний день является самым посещаемым местом Греции.

Фото: Город Афины (pixabay.com)

Посещение Афин будет неполным без осмотра храма Парфенон на вершине Акрополя. Акрополь, который считается символом западной цивилизации, находится в самом сердце современных Афин.

Музей Акрополя открыли в 2009 году – он успел стать одной из самых посещаемых достопримечательностей. Это современная конструкция из стекла и стали с большими выставочными помещениями, построенная специально для древних находок из Акрополя.

Планка - это старый исторический район Афин, расположенный вокруг северных и восточных склонов Акрополя. Прогулка по узким улочкам дает ощущение путешествия во времени.

Санторини: самый популярный остров

Санторини на сегодняшний день является островом "номер один" для туристов в Греции. Он известен прежде всего живописными городами на вершинах скал Фира и Ия, которые расположены на западном побережье с видом на синее море.

Туристам необходимо посетить пляжи с черным вулканическим песком на южном и восточном побережьях, а также археологические раскопки Акротири - древнего минойского поселения, похороненного под лавой после извержения вулкана, создавшего котловину около 3600 лет назад.

Фото: Остров Санторини (pixabay.com)

Салоники: уникальные исторические находки

Город Салоники с видом на Эгейское море в северной Греции – второй по величине город страны после Афин. Его главными достопримечательностями считаются византийские церкви, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, есть также несколько римских памятников (в том числе Триумфальная арка Галерия и Ротонда 4 века), Белая башня 15 века на берегу моря и удивительный Византийский музей.

Фото: Достопримечательности в Салониках (pixabay.com)

Садитесь в машину, проезжайте час езды от Салоников, и прибудете в Вергину, советует туристам издание.

"Здесь вы найдете музей Вергины, в котором хранятся одни из самых удивительных открытий древних гробниц в истории, а именно гробницы Филиппа II Македонского, отца Александра Великого и Александра IV", - говорится в статье.

Гробницы обнаружил греческий археолог Манолис Андроникос в 1977 году, а в 1993 году был построен ряд подземных ограждений для гробниц, которые спустя несколько лет открылись как Королевский музей гробниц Вергины.

Корфу: уютные улочки и крепости 16 века

Остров находится у западного побережья материковой Греции в Ионическом море. Это одно из самых посещаемых островных направлений Греции. Столица Корфу внесена в список ЮНЕСКО.

Фото: Архитектура на острове Корфу (pixabay.com)

Город находился под властью венецианцев на протяжении нескольких веков. Туристам стоит исследовать романтические пешеходные улицы, чтобы открыть для себя две крепости 16-го века и аркадный Листон, окруженный старомодными кафе.

Метеора: древние монастыри из списка ЮНЕСКО

Комплекс монастырей и скитов Метеора в центральной Греции живописно расположен на вершине нескольких каменных столбов, а первый монастырь был основан в 14 веке. Достопримечательность охраняется ЮНЕСКО. Шесть монастырей открыты для посещения.

Фото: Монастыри Метеоры в Греции (pixabay.com)

"Вам нужно подняться на несколько пролетов по каменным ступеням, высеченным в скалах, чтобы добраться до каждого монастыря, и внутри вы найдете мерцающие свечи, иконы, византийские фрески и благовония", - подсказывают в издании.

Крит: ущелье и древнейший город Европы

Остров Крит также является чрезвычайно популярным местом для туристов благодаря тому, что здесь сконцентрировано множество исторических и культурных достопримечательностей.

Первое место в списке занимает Самарийское ущелье - каньон длиной 16 км на юго-западе Крита. Прогулка по Самарийскому ущелью чрезвычайно популярна, и ежегодно этим маршрутом проходят более 250 тысяч туристов.

Фото: Природа на Крите (pixabay.com)

Прогулка длится 4-7 часов и проходит через леса древних кипарисов и сосен, затем между вертикальными скалами через горы и выходит к Агиа Румели на Ливийском море. Ущелье находится на территории национального парка Самария и находится в предварительном списке ЮНЕСКО.

Крупнейший археологический памятник бронзового века Кносс на Крите считается древнейшим городом Европы. Знаменитый минойский дворец находится в 5 километрах к юго-востоку от Ираклиона, в долине реки Кайратос.

Нафплион: город на полуострове

Город Нафплион часто называют самым красивым городом Греции. Он построен на небольшом полуострове на восточном побережье Пелопоннеса. В 1828 году город стал первой столицей современной Греции.

Фото: Архитектура в Нафплионе (pixabay.com)

Старый город без автомобилей застроен неоклассическими особняками, церквями и выходит на крепость 18 века - Паламиди. На площади, построенной венецианцами, расположен первый греческий парламент, который размещался в мечети 18 века - Трианон (1730 г.). В этом здании сейчас находятся муниципальный театр, церковь Св. Анастасия, Оружейная палата с археологическим музеем.

Ближайшие достопримечательности - Тиринф, театр Эпидавра и Древний Коринф.

Дельфы: город на склонах горы с античным театром

Городок Дельфы находится на нижних склонах горы Парнас. Это место было священным для древних паломников, которые приезжали поклониться Аполлону и спросить совета у мифического Оракула. Он состоит из полуразрушенных руин многочисленных храмов, театра и стадиона, датируемых от 8 века до нашей эры до 2 века нашей эры.

Античный театр в Дельфах был построен на холме, откуда гостям открывается вид на все руины и пейзаж внизу. Первоначально он вмещал 5000 зрителей. Сегодня это одна из главных туристических достопримечательностей Греции.

Фото: Археологические достопримечательности Дельф (pixabay.com)

Из Дельф туристы смогут отправиться на мыс Сунион к руинам храма Посейдона - бога моря в мифологии. Достопримечательность с трех сторон окружена морем.

Миконос: хорошее место для развлечений

После Санторини Миконос является вторым по посещаемости островом среди иностранцев и самым популярным среди знаменитостей. Он – в списке лучших туристических достопримечательностей Греции. Миконос (Хора) - живописный кикладский город с лабиринтом крошечных улочек и белоснежных переулков.

Вокруг города сосредоточено множество ночных заведений – стильных клубов, ресторанов и баров. Другие достопримечательности - побеленная церковь Парапортиани и многочисленные песчаные пляжи на южном побережье острова.

Фото: Остров Миконос (pixabay.com)

По воде можно за 15 минут добраться на Делос, который внесен в список ЮНЕСКО. Эта локация просто "дышит" историей – туристы имеют возможность прогуляться по местам возрождения славы греческой цивилизации.

В настоящее время Делос уникален для всего мира: больше нигде нет природных островных археологических памятников такого размера и важности (античных руин).

Олимпия: знаковое историческое место

Олимпия – одно из самых знаковых мест Греции. Это древнее место на полуострове Пелопоннес в Греции, где проходили первые Олимпийские игры, основанные в 8 веке до нашей эры.

Фото: Руины Олимпии (pixabay.com)

Среди сохранившихся руин - тренировочные площадки, стадион и храмы, посвященные богам Гере и Зевсу. В Археологическом музее находятся местные артефакты, например, статуя Гермеса, приписываемая скульптору Праксителю.

Напомним, ранее мы писали, чем удивляет туристов новый для украинцев курорт в Персидском заливе.

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