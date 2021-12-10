Экзотика нарасхват. Какие курорты выбирают украинцы для отдыха в тропической атмосфере зимой

Зимний отдых в экзотических странах для многих украинских туристов стал уже традицией. Даже в период пандемии заокеанские направления пользовались рекордным спросом, особенно в новогодний период.

В этом году список тропических локаций расширился – туристы все больше интересуются островами, которые ранее считались эксклюзивными и дорогими.

Куда планируют зимний отпуск украинские туристы и в каких странах на курортах почти не осталось свободных мест на Новый год – в материале РБК-Украина.

Мальдивы или Сейшелы. Куда стоит поехать зимой

Спрос на зимний отдых в экзотических странах растет, но туристы бронируют туры в основном на ближайшие и новогодние даты, рассказала в комментарии РБК-Украина Татьяна Прокопенко, директор туроператора "Coral Travel".

"Актуальны в этом сезоне, как всегда - Мальдивы и Сейшелы, а также Шри-Ланка. На новогодние даты и начало января на Мальдивах уже раскуплены самые популярные среди наших туристов отели", — описывает ситуацию на курортах эксперт.

По ее словам, на Сейшелах пользуются наибольшим спросом бюджетные отели, большинство из которых доступны для бронирования только уже после праздничного периода.

Фото: Самый большой спрос при бронировании туров на Сейшелы наблюдается на бюджетные отели (booking.com)

"А вот на Шри-Ланке пока есть номера даже на новогодние даты в самых популярных отелях", — обращает внимание Татьяна Прокопенко.

По ее мнению, "карта симпатий" украинских путешественников в новом сезоне скорее не изменится.

"Вряд ли какая-нибудь из экзотических стран может потерять популярность – Мальдивы всегда пользуются спросом, Шри-Ланка является одним из самых дешевых экзотических направлений, Доминикана также стабильно держится в лидерах", — назвала она самые популярные страны.

Из новых направлений Татьяна Прокопенко выделяет Маврикий, который был закрыт в течение 18 месяцев и недавно наконец-то открылся для туристов - на это направление сработал отложенный спрос.

Дорожают авиабилеты, но появляются "отказные" номера

Наиболее популярны среди украинцев те направления, где применяются наименьшие ограничения для туристов. Например, Мальдивские острова, Доминикана, Танзания (Занзибар), Сейшелы, Мексика не требуют вакцинации, имеют активное авиасообщение и даже чартерные рейсы, говорит в комментарии РБК-Украина Светлана Витковская, директор туроператора "Центр".

"В последнее время чувствуется рост спроса по направлениям, ослабившим ограничения, например, Таиланд, Маврикий. Туристы действительно соскучились по странам, которые были недоступны", — рассказывает она.

Фото: Маврикий - одно из направлений, по которому соскучились туристы (unsplash.com/xavier-coiffic)

При этом абсолютно по всем экзотическим направлениям уже больше месяца наблюдается большой спрос, дорожают авиабилеты из-за нехватки мест и практически все качественные отели в "стопах", обращает внимание специалист.

"Там ничего приличного уже нет, появились номера только тогда, когда начались отмены из африканских стран – нам присылают списки: "Вот у нас вилла освободилась в таком-то отеле". То есть варианты – чисто отказные туры, которые появились неделю назад, когда начались запреты из-за "Омикрона". В том числе Мальдивы запретили въезд из определенных стран - для нашего рынка появились доступные номера", — рассказывает она.

К слову, украинцы уже заказывают туры на Мальдивы весной 2022 года по раннему бронированию. При этом цены в этом году в сравнении с прошлым выросли.

"Такого всплеска туризма на Мальдивах не было давно – они так прекрасно отработали прошлые зимний и весенний сезоны. Они смогли заработать столько денег, что за лето открыли кучу новых больших шикарных резортов. В этом году цены высокие – на 20% выше, чем в прошлом году. Некоторые отели стали дороже, чем были до пандемии", — говорит эксперт.

Какие новые экзотические страны стали доступны туристам в 2021 году

Украинский турист - очень гибкий: мы едем туда, где проще по требованиям и выгоднее по цене - а это направления, где много авиаперевозок, отмечает Светлана Витковская.

"На Сейшелы поставлены чартеры Air Seychelles, заказчик - туроператор "Компас". На Мальдивы есть чартерные рейсы от МАУ и Azur Air, как и в прошлом году. А до пандемии чартерных рейсов по этим направлениям не было много лет. Этому спрос на экзотику сейчас очень большой", — объясняет она.

Фото: На Мальдивы из Украины есть возможность добраться прямыми чартерами сразу нескольких авиакомпаний (unsplash.com/sidhra-ibrahim)

На Маврикий можно ехать только вакцинированным туристам, но при этом направление набирает популярность. В эту страну нет чартеров, но достаточно регулярных рейсов.

"Маврикий отменил обязательный карантин. Когда возникла ситуация, когда на Мальдивах не подтверждают хорошие отели, туристы решили попробовать что-то новое. И это достаточно частое обращение в нашей компании. Хотя это совершенно неальтернативное направление, в том числе и в ценовом сегменте – дороже", — говорит.

До пандемии были открыты азиатские страны, поэтому много туристов выбирали экзотический отдых именно там. Светлана Витковская уверена, что рост спроса будет на все азиатские направления, если они больше откроются и снимут ограничения.

"Индонезия две недели тому сократила карантин до 5 дней, но снова увеличили до 10 дней – это много для туристов. Прилетая в Джакарту, нельзя попасть на Бали, нужно сидеть в отеле. Или как было на Маврикии – список определенных отелей, где нужно находиться 7 или 10 дней именно в них", — рассказывает она об ограничениях для туристов в популярных странах.

"Туристы бесконечно спрашивают только Таиланд"

По ее словам, в Таиланде нет карантина как такового – первые семь дней необходимо отдыхать на одном острове и в одном отеле, но можно гулять и ездить на экскурсии. Список отелей, где могут останавливаться туристы и которые получили сертификат ковид-безопасности – очень большой. Только на Пхукете таких объектов размещения – сотни.

Только первые семь дней туристы каждый вечер отмечаются в отеле. И у них есть специальное приложение с геолокацией, чтобы следить за местоположением – нельзя покидать остров или провинцию, рассказывает Светлана Витковская.

"Складывается впечатление, что Таиланд – самое популярное направление, и никто его раньше не знал. Последние две недели туристы бесконечно спрашивают только Таиланд. Все хотят туда – за Азией очень соскучились. Сейчас берут туры длительностью от 10 дней", — описывает она стремительный рост спроса в этом сезоне.

Фото: Сейчас наблюдается стремительный рост бронировок туров в Таиланд, говорят туристические эксперты (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Пока в Таиланд нет чартерных рейсов, потому что ограничения сняты недавно. Но в страну есть много ежедневных регулярных рейсов авиакомпаний Qatar Airways, Emirates, Turkish Arlines.

"Таиланд очень дешевый – там можно найти размещение по 10-15 долларов (в сутки - ред.). Высокие цены только на новогодние даты – а после 10 января – "бери - не хочу".

В Таиланд бронируют пока только туры преимущественно на новогодние даты, потому что люди не привыкли к тому, что направление "нормально работает", добавляет она.

"Омикрон" освободил места в отелях на переполненных курортах

Туристический рынок столкнулся с новой угрозой – новая волна коронавируса может стать очередным препятствием для международных путешествий. Информация о новых ограничениях из-за штамма "Омикрон" постоянно поступает от партнеров из разных стран, говорит Светлана Витковская.

"Некоторые страны ввели ограничения снова на путешествия неванкционированных или ввели карантин. Например, Израиль не успел ввести ослабления, как снова закрыл границы; или Индонезия, которая начала ослабление карантина, а теперь снова его продлила. Или страны Европы – Испания", — отмечает специалист.

Она добавляет: за обновлениями правил постоянно следят, подстраиваются и ориентируют туристов.

"От Занзибара Кении украинские туристы однозначно не откажутся, даже с информацией об "Омикроне", — считает эксперт.

С другой стороны, многие африканские страны, где был выявлен новый вариант коронавируса, попали в "красный список" многих стран мира. Однако это "сыграло на руку" украинским туристам, считает она.

"Полегчало с местами на курортах, когда из-за обнаружения "Омикрона" некоторые страны ограничили сообщение со странами Африки. Из-за этого гостиницы получили отмены бронирований с африканских рынков и мы получили свободные места в отелях для наших туристов – например, на Мальдивах", — рассказала Светлана Витковская.

Фото: Туристы вряд ли откажутся от отдыха в Танзании из-за штамма "Омикрон", предполагают турагенты (unsplash.com/joana-abreu)

Новый штамм наверняка обнаружат в последнее время не только в Африке, странах Европы, Южной и Центральной Америки, допускает она.

"Уверена, что туристы и тревел-индустрия уже привыкли и быстро адаптируются и переориентируются в новых условиях", — прогнозирует она.

Какие направления - самые доступные по цене

Светлана Витковская называет самым недорогим направлением для отдыха среди экзотических стран Занзибар в Танзании и Таиланд, также можно найти дешевые туры на Мальдивы и в Доминикану. Сейшелы и Мексика – дороже. А отдых на Маврикии – самый дорогой.

"Новый год в Танзании на человека обойдется от тысячи долларов, если учитывать дорогие билеты, в Таиланде подтверждали тур на 10 ночей за 1,5 тысячи долларов с переплатами за билеты. На Мальдивы примерная стоимость новогоднего тура в хорошем отеле – от 2,5 тысячи долларов на человека ", — рассказывает она.

После новогодних праздников цены немного снизятся, но до весны по всем экзотическим направлениям "высокий сезон" длится как минимум до марта, поэтому стоимость существенно снижаться не будет, уверена эксперт.

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