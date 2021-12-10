Екзотика нарозхват. Які курорти обирають українці для відпочинку у тропічній атмосфері взимку

Зимовий відпочинок в екзотичних країнах для багатьох українських туристів став уже традицією. Навіть в період пандемії заокеанські напрямки мали рекордний попит, особливо в новорічний період.

Цього року список тропічних локацій розширився - туристи все більше цікавляться островами, які раніше вважалися ексклюзивними й дорогими.

Куди планують зимову відпустку українські туристи та в яких країнах на курортах майже не залишилося вільних місць на Новий рік – в матеріалі РБК-Україна.

Мальдіви або Сейшели. Куди варто поїхати взимку

Попит на зимовий відпочинок в екзотичних країнах зростає, але туристи бронюють тури в основному на найближчі та новорічні дати, розповіла в коментарі РБК-Україна Тетяна Прокопенко, директор туроператора "Coral Travel".

"Актуальні в цьому сезоні, як завжди - Мальдіви й Сейшели, а також Шрі-Ланка. На новорічні дати та початок січня на Мальдівах вже розкуплені найпопулярніші серед наших туристів готелі", - описує ситуацію на курортах експерт.

За її словами, на Сейшелах мають найбільший попит бюджетні готелі, більшість з яких доступні для бронювання тільки вже після святкового періоду.

Фото: Найбільший попит при бронюванні турів на Сейшели спостерігається на бюджетні готелі (booking.com)

"А ось на Шрі-Ланці поки є номери навіть на новорічні дати в найпопулярніших готелях", - звертає увагу Тетяна Прокопенко.

На її думку, "карта симпатій" українських мандрівників в новому сезоні швидше не зміниться.

"Навряд чи якась з екзотичних країн може втратити популярність - Мальдіви завжди мають попит, Шрі-Ланка є одним з найдешевших екзотичних напрямків, Домінікана також стабільно тримається в лідерах", - назвала вона найпопулярніші країни.

З нових напрямків Тетяна Прокопенко виділяє Маврикій, який був закритий протягом 18 місяців і нещодавно нарешті відкрився для туристів - на цей напрямок спрацював відкладений попит.

Дорожчають авіаквитки, але з'являються "відмовні" номери

Найбільш популярні серед українців ті напрямки, де застосовуються найменші обмеження для туристів. Наприклад, Мальдівські острови, Домінікана, Танзанія (Занзібар), Сейшели, Мексика не вимагають вакцинації, мають активне авіасполучення і навіть чартерні рейси, говорить в коментарі РБК-Україна Світлана Вітковська, директор туроператора "Центр".

"Останнім часом відчувається зростання попиту за напрямками, що послабили обмеження, наприклад, Таїланд, Маврикій. Туристи дійсно скучили за країнами, які були недоступні", — розповідає вона.

Фото: Маврикій - один з напрямків, за яким скучили туристи (unsplash.com/xavier-coiffic)

При цьому абсолютно у всіх екзотичних напрямках вже понад місяць спостерігається великий попит, дорожчають авіаквитки через брак місць і практично всі якісні готелі в "стопах", звертає увагу фахівець.

"Там нічого пристойного вже немає, з'явилися номери тільки тоді, коли почалися скасування з африканських країн – нам надсилають списки: "ось у нас вілла звільнилася в такому-то готелі". Тобто варіанти - чисто відмовні тури, які з'явилися тиждень тому, коли почалися заборони через "Омікрон". У тому числі Мальдіви заборонили в'їзд з певних країн - для нашого ринку з'явилися доступні номери", - розповідає вона.

До слова, українці вже замовляють тури на Мальдіви весною 2022 року по ранньому бронюванню. При цьому ціни в цьому році у порівнянні з минулим зросли.

"Такого сплеску туризму на Мальдівах не було давно - вони так чудово відпрацювали минулі зимовий і весняний сезони. Вони змогли заробити стільки грошей, що за літо відкрили купу нових великих шикарних резортів. Цього року ціни високі – на 20% вище, ніж минулого року. Деякі готелі стали дорожчими, ніж були до пандемії", - говорить експерт.

Які нові екзотичні країни стали доступні туристам у 2021 році

Український турист дуже гнучкий: ми їдемо туди, де простіше за вимогами й вигідніше за ціною - а це напрямки, де багато авіаперевезень, зазначає Світлана Вітковська.

"На Сейшели поставлені чартери Air Seychelles, замовник - туроператор "Компас". На Мальдіви є чартерні рейси від МАУ та Azur Air, як і торік. А до пандемії чартерних рейсів за цими напрямками не було багато років. Цьому попит на екзотику зараз дуже великий", - пояснює вона.

Фото: На Мальдіви з України є можливість дістатися прямими чартерами відразу декількох авіакомпаній (unsplash.com/sidhra-ibrahim)

На Маврикій можна їхати тільки вакцинованим туристам, але при цьому напрямок набирає популярність. У цю країну немає чартерів, але досить регулярних рейсів.

"Маврикій скасував обов'язковий карантин. Коли виникла ситуація, коли на Мальдівах не підтверджують хороші готелі, туристи вирішили спробувати щось нове. І це досить часте звернення в нашій компанії. Хоча це абсолютно неальтернативний напрямок, в тому числі та в ціновому сегменті – дорожче", — говорить.

До пандемії були відкриті азіатські країни, тому багато туристів вибирали екзотичний відпочинок саме там. Світлана Вітковська впевнена, що зростання попиту буде на всі азіатські напрямки, якщо вони більше відкриються і знімуть обмеження.

"Індонезія два тижні тому скоротила карантин до 5 днів, але знову збільшили до 10 днів – це багато для туристів. Прилітаючи в Джакарту, не можна потрапити на Балі, потрібно сидіти в готелі. Або як було на Маврикії - список певних готелів, де потрібно перебувати 7 або 10 днів саме в них", — розповідає вона про обмеження для туристів в популярних країнах.

"Туристи нескінченно запитують тільки Таїланд"

За її словами, в Таїланді немає карантину як такого - перші сім днів необхідно відпочивати на одному острові й в одному готелі, але можна гуляти і їздити на екскурсії. Список готелів, де можуть зупинятися туристи і які отримали сертифікат ковід-безпеки - дуже великий. Тільки на Пхукеті таких об'єктів розміщення - сотні.

Тільки перші сім днів туристи щовечора відзначаються в готелі. І у них є спеціальний додаток з геолокацією, щоб стежити за місцем розташування – не можна залишати острів або провінцію, розповідає Світлана Вітковська.

"Складається враження, що Таїланд – найпопулярніший напрямок, і ніхто його раніше не знав. Останні два тижні туристи нескінченно запитують тільки Таїланд. Всі хочуть туди - за Азією дуже скучили. Зараз беруть тури тривалістю від 10 днів", — описує вона стрімке зростання попиту в цьому сезоні.

Фото: Зараз спостерігається стрімке зростання бронювань турів до Таїланду, кажуть туристичні експерти (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Поки в Таїланд немає чартерних рейсів, тому що обмеження зняті недавно. Але в країну є багато щоденних регулярних рейсів авіакомпаній Qatar Airways, Emirates, Turkish Arlines.

"Таїланд дуже дешевий - там можна знайти розміщення по 10-15 доларів (на добу - ред.). Високі ціни тільки на новорічні дати - а після 10 січня - "бери - не хочу".

До Таїланду бронюють поки тільки тури переважно на новорічні дати, тому що люди не звикли до того, що напрямок "нормально працює", додає вона.

"Омікрон" звільнив місця в готелях на переповнених курортах

Туристичний ринок зіткнувся з новою загрозою - нова хвиля коронавірусу може стати черговою перешкодою для міжнародних подорожей. Інформація про нові обмеження через штам "Омікрон" постійно надходить від партнерів з різних країн, каже Світлана Вітковська.

"Деякі країни ввели обмеження знову на подорожі неванкционованих або ввели карантин. Наприклад, Ізраїль не встиг ввести ослаблення, як знову закрив кордони; або Індонезія, яка почала ослаблення карантину, а тепер знову його продовжила. Або країни Європи - Іспанія", - зазначає фахівець.

Вона додає: за оновленнями правил постійно стежать, підлаштовуються й орієнтують туристів.

"Від Занзібару Кенії українські туристи однозначно не відмовляться, навіть з інформацією про" Омікрон", — вважає експерт.

З іншого боку, багато африканських країн, де був виявлений новий варіант коронавірусу, потрапили до "червоного списку" багатьох країн світу. Але це "зіграло на руку" українським туристам, вважає вона.

"Полегшало з місцями на курортах, коли через виявлення "Омікрону" деякі країни обмежили сполучення з країнами Африки. Через це готелі отримали скасування бронювань з африканських ринків і ми отримали вільні місця в готелях для наших туристів - наприклад, на Мальдівах", - розповіла Світлана Вітковська.

Фото: Туристи навряд чи відмовляться від відпочинку в Танзанії через штам "Омікрон", припускають турагенти (unsplash.com/joana-abreu)

Новий штам напевно виявлять останнім часом не тільки в Африці, країнах Європи, Південної та Центральної Америки, допускає вона.

"Впевнена, що туристи й тревел-індустрія вже звикли та швидко адаптуються і переорієнтуються в нових умовах", — прогнозує вона.

Які напрямки - найдоступніші за ціною

Світлана Вітковська називає найбільш недорогим напрямком для відпочинку серед екзотичних країн Занзібар в Танзанії й Таїланд, також можна знайти дешеві тури на Мальдіви та в Домінікану. Сейшели та Мексика - дорожче. А відпочинок на Маврикії - найдорожчий.

"Новий рік в Танзанії на людину обійдеться від тисячі доларів, якщо враховувати дорогі квитки, в Таїланді підтверджували тур на 10 ночей за 1,5 тисяч доларів з переплатами за квитки. На Мальдіви приблизна вартість новорічного туру в хорошому готелі - від 2,5 тисяч доларів на людину", - розповідає вона.

Після новорічних свят ціни трохи знизяться, але до весни за всіма екзотичними напрямками "високий сезон" триває як мінімум до березня, тому вартість істотно знижуватися не буде, впевнена експерт.

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