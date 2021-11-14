Цены - вдвое ниже. Туристам раскрыли секреты экономного отдыха на Мальдивах

Как поехать на "райские острова" путешественникам с ограниченным бюджетом

Живописный Мальдивский архипелаг в Индийском океане давно заслужил репутацию роскошного курорта. Однако в последние годы здесь также приветствуются путешественники с ограниченным бюджетом.

Популярный профильный портал Lonely Planet опубликовал список советов путешественникам, который поможет провести время на Мальдивах так, чтобы это не было затратно.

От курорта "для избранных" до возможностей бюджетного отдыха

С тех пор как в конце 1970-х первые туристы начали приезжать на безупречные берега из кораллового песка, страна создала себе имидж "эксклюзивной коллекции частных островов", доступных только определенным людям.

И только в 2008 году бюджетные поездки стали по-настоящему возможными, когда первое демократически избранное правительство Мальдив отменило правила, прописанные под состоятельных туристов (тогда гостей обязывали селиться только в довольно дорогих отелях, а не у местных жителей - ред.), пишет Lonely Planet.

Это изменение позволило местным жителям лицензировано открывать свои собственные гостевые дома (гестхаусы) на так называемых "местных островах" - атоллах, где живут мальдивцы. В то же время автономные курорты, каждый из которых фактически является частным островом, живут в полной изоляции от повседневной жизни Мальдив.

Как сэкономить на Мальдивах: советы путешественникам

Фото: Даже самый роскошный и трендовый гостевой дом на Мальдивах обойдется значительно дешевле, чем самый дешевый курорт, пишут на сайте (unsplash.com/chelsea-gates)

Старайтесь избегать высокого сезона

Жилье на Мальдивах дешевле всего во время так называемого юго-западного муссона (с мая по октябрь), что совпадает с летом в Северном полушарии. Поскольку это самое дождливое время года, цены на гостевые дома могут упасть вдвое по сравнению с уровнем высокого сезона. И, хотя в это время года (особенно в июне и октябре) на Мальдивах может быть пасмурно и влажно, благодаря круглогодичному теплу экваториального воздуха вам точно не придется мерзнуть. Поскольку цены на жилье достигают "пика" с начала декабря до конца февраля, разумно планировать отпуск вне этого периода.

Тщательно выбирайте рейс

Если у вас нет собственной яхты, единственный путь на Мальдивы и обратно - по воздуху. Отдаленность островов означает, что полеты сюда вряд ли когда-то будут дешевыми. Хотя из-за развития рынка перевозок средняя стоимость перелета в последние годы снизилась.

Выбирая рейс с пересадкой и за несколько месяцев вперед, можно существенно сэкономить.

Селитесь в гест-хаусах, а не в курортных отелях

Подбор подходящего гостевого дома на Мальдивах помогает сэкономить значительнее всего. Даже самый роскошный и трендовый гостевой дом обойдется значительно дешевле, чем самый дешевый курорт.

В отличие от автономных курортов, в гостевых домах вы будете жить на острове среди местных. Здесь вам будут предлагать вам еду, напитки и разные варианты развлечений. У вас будет выбор заведений, опций по экскурсиям и дайвингу. Также вы можете сравнивать цены.

Путешествуйте, как местный: на паромах вместо частных катеров

На Мальдивах стоит искать паромы MTCC - государственной системы общественного транспорта. Это хороший, хотя и не особо быстрый способ передвижения. Билеты - недорогие, особенно по сравнению с частными перевозчиками.

У вас будет достаточно времени, чтобы позагорать на крыше, наблюдая за дельфинами, пока водный транспорт медленно продвигается к вашему острову. Всего за несколько долларов за поездку вы сэкономите целое состояние по сравнению с дорогими трансферами на частном скоростном катере.

Фото: Для перемещения между островами стоит пользоваться государственными паромами вместо частных катеров. Авиаперевозка обойдется и вовсе по "космической" цене (unsplash.com/shifaaz-shamoon)

Выбирайте "бюджетный" остров

Считается, что самый популярный остров Мальдив для путешественников с ограниченным бюджетом - Маафуши. Хотя здесь туристов не так мало. Некоторые говорят, что из-за обилия путешественников остров уже не такой очаровательный.

Другие популярные острова с широким выбором гостевых домов, которые заслуживают внимания: Дигура, Фулиду, Тулусду, Хураа, Укулхас и Расду.

Забронируйте пакет для дайвинга заранее

Если дайвинг - ваша основная причина для поездки на Мальдивы, проанализируйте лучшие цены еще перед поездкой.

Многие гостевые дома, обслуживающие дайверов, предлагают щедрые скидки при покупке пакетов заранее: это позволяет им планировать график погружений.

Захватите собственное снаряжение для подводного плавания

Многие гостевые дома предлагают гостям маски, трубки, ласты и другое снаряжение для водных видов спорта без дополнительной оплаты. Тем не менее перед отъездом стоит все же взять хотя бы что-нибудь из своего снаряжения. Это еще один способ, как можно сэкономить на Мальдивах.

Фото: На Мальдивах крайне мало магазинов: с собой стоит взять побольше необходимых вещей (unsplash.com/rayyu-maldives-photographer)

Постарайтесь взять с собой все необходимое до поездки

Известный факт - на Мальдивах не так много магазинов. Топовые курорты импортируют для своих гостей все возможные предметы роскоши (с соответствующей оплатой), в то время как найти даже самые простые предметы на местных островах может быть непросто.

Столица и единственный крупный город страны, Мале, предлагает гораздо лучший выбор товаров в своих магазинах. Но вы точно сэкономите время и деньги, взяв с собой все необходимое.

Обратите внимание. Избегайте ввоза алкоголя во время поездки на Мальдивы, поскольку его точно конфискуют при въезде.

Какие цены на Мальдивах. Пример бюджета отдыха

Двухместный номер в гостевом доме: 60–100 долларов в сутки;

60–100 долларов в сутки; Бюджетный двухместный номер на курорте: 150–350 долларов в сутки;

150–350 долларов в сутки; Билет на паром: 5-10 долларов;

5-10 долларов; Ужин на двоих на местном острове : 20 долларов;

: 20 долларов; Погружение с двумя баллонами: 50–100 долларов.

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