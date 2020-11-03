Эксклюзивный и недорогой отдых: новый курорт Египта станет доступнее для туристов

На этой неделе запускаются сезонные рейсы на новый египетский курорт Марса-Алам. Авиакомпания МАУ будет осуществлять полеты из Киева с 7 ноября 2020 года до 16 января 2021 года.

Курорт Марса-Алам, который открылся для украинцев совсем недавно, известен нетронутым коралловым рифом и качественным европейским сервисом. Украинцам в этом сезоне предлагают открыть для себя новое направление на Красном море и эксклюзивный отдых в отелях.

Мы изучили, сколько стоит отдых в Марса-Аламе в ближайшую неделю и чем интересен этот курорт.

Фото: Пляж в Марса-Аламе (booking.com)

Как будем летать

С 7 ноября авиакомпания МАУ запускает сезонные чартерные рейсы в аэропорт Марса-Алам в Египте. Рейсы будут выполняться до 16 января 2021 года.

Вылет из аэропорта "Борисполь" – в 10:00, а прилет в аэропорт Марса-Алам – в 14:10. Вылет из аэропорта в Марса-Аламе – в 15:20, прилет в Киев – в 19:40.

Билеты в Марса-Алам на сайте авиакомпании МАУ стоят от 5136 гривен в одну сторону. Длительность перелета - 4 часа 20 минут. Забронировать перелет можно только в обе стороны. В стоимость билета входит одно место багажа до 23 кг, одно место ручной клади и одно место до 5 кг.

Чем интересен курорт Марса-Алам

Марса-Алам привлекает дайверов со всего мира благодаря кристально чистой воде и богатым нетронутым подводным миром красного моря. Коралловый риф подходит близко к берегу, заходить в воду и нырять там легко. Поэтому изучать подводный мир можно как с маской, так и с аквалангом.

Фото: Дайвинг в Египте (pixabay.com)

В отелях Марса-Алама есть дайвинг-центры, в которых учат нырять начинающих дайверов. К слову, запрета на дайвинг без сертификата в водах курорта нет.

На курорте Марса-Алам можно прямо на пляже отеля поплавать с дикими дельфинами. Также – получить удовольствие от плавания с морскими черепахами, которых можно увидеть только там, где на дне растет трава, ведь морские черепахи - травоядные. Также - поплыть на фотоохоту на морскую коровку – дюгонь, которая занесена в Красную книгу.

"Этот курорт – мечта многих дайверов и снорклеров мира. Это новейший курорт с еще цветными рифами и огромным количеством разнообразных рыбок. Его еще не "испортили" туристы", - объясняет преимущества курорта киевский турагент Татьяна Дубровская.

В Марса-Аламе туристы могут посетить "шахты Клеопатры", в которых добывали изумруды, и древний гранитный карьер, поехать в однодневную экскурсию к руднику Бир-Умм-Фаварир и крепости Кусейр. Также - поездить в пустыне на квадроциклах неподалеку от моря.

Фото: Отельный отдых в Марса-Аламе (booking.com)

Сколько стоит отдых на курорте

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 7 ноября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Альф" недельный тур на двоих в 4* отеле обойдется в 27576 гривен с вылетом 7 ноября. В 5* - от 28946 гривен.

У туроператора "Музенидис тревел" 7 ночей на двоих в 4* отеле в Марса-Аламе обойдется от 33620 гривен и в 5* - от 34245 гривен с вылетом 7 ноября.

У туроператора "JoinUp!" недельный отдых в 4* отеле для двоих обойдется от 19138 гривен, в 5* - от 18156 гривен с вылетом 9 ноября.

Напомним, мы писали про лучшие экскурсии, которые стоит посетить в Египте.

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