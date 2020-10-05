Только море и песок: новый курорт Египта привлекает туристов необычным отдыхом

Фото: Отдых в Марса Алам (booking.com)

Марса Алам на Красном море становится популярным среди украинцев

Курорты Египта – один из немногих доступных вариантов для пляжного отдыха этой осенью. Чтобы привлечь больше туристов, власти Египта отменили визы по прилету вплоть до следующей весны.

Египет привлекает не только теплым морем и ярким солнцем, но и красочным подводным миром. Редко какой турист откажется понырять в маске в море, которое по разнообразию рыб и красоте кораллов превосходит все ожидания новичков.

Украинцы все чаще бронируют путевки на новый курорт, расположенный на Красном море – Марса Алам. За необычность и красочность природы (пустыни и живописный подводный мир) это место уже стали называть "Марсом".

Чем привлекателен курорт Марса Алам для туристов, какие главные отличия этого курорта от других и почему им все чаще интересуются украинцы, РБК-Украина рассказала киевский турагент Татьяна Дубровская.

Фото: Подводный мир в Марса Алам (pixabay. com)

"Нетронутый курорт"

У Татьяны Дубровской туристы стали часто интересоваться, как попасть в Марса Алам.

"Откуда такой ажиотаж? Дело в том, что этот курорт – мечта многих дайверов и снорклеров мира. Это новейший курорт с еще цветными рифами и огромным количеством разнообразных рыбок. Его еще не "испохабили" туристы", - объясняет преимущества курорта турагент.

Курорт расположен в пустыне в 120 км на юг от Хургады. Отелей в Марса Алам немного – расстояние между ними может достигать 7-10 км.

"Тут некуда деться из отеля, и большинство экскурсий – именно про море. Сюда не едут тусоваться. Сюда едут за морем – самым чистым, ярким и привлекательным в мире", - рассказывает Татьяна Дубровская.

Фото: Дайвинг в Марса Алам (pixabay.com)

Развлечения для гостей

На курорте Марса Алам можно прямо на пляже отеля поплавать с дикими дельфинами. Также – получить удовольствие от плавания с морскими черепахами, которых можно увидеть только там, где на дне растет трава, ведь морские черепахи - травоядные.

"Сколько селфи мне присылают туристы с этими великанами! Единственное правило - плыть чуть выше или на расстоянии, чтобы черепаха не поранила когтями, проплывая мимо", - предупреждает специалист.

В Марса Алам можно поплыть на фото-охоту на морскую коровку – дюгонь, которая занесена в Красную книгу. На курорте эти животные не боятся людей, и позволяют погладить себе спинку или животик.

"Кажется, что она улыбается. Коровка также травоядна, поэтому люди на ее вкус непривлекательны", - шутит Дубровская.

Фото: В Марса Алам можно фотографировать и играть с "морскими коровками" (pixabay.com)

Она отмечает, что Марса Алам – единственное место в Египте, где можно поездить в пустыне на квадроциклах рядом с морем. А море здесь такое, где можно плавать часами и не чувствовать усталости.

"Вода хорошо держит, а рифы настолько завораживающе прекрасны, что невозможно оторваться от этого "фильма", который смотришь через стекло своей маски", - говорит она.

Цены и сервис на курорте Марса Алам

На курорте Марса Алам будет комфортно отдыхать тем туристам, кого отталкивает "навязчивый сервис". На "Марсе" все вежливы, а в некоторых отелях даже выдают браслеты с надписью "не беспокоить": если турист его надевает, то внимание к его персоне со стороны сотрудников отеля минимизируется, утверждает Татьяна Дубровская.

"Это "европейский" Египет. Да, "Марс" немного дороже Шарма и Хургады. Но и сервис, и отношение к туристам тут на более высоком уровне. И в принципе, все отели адекватны. Только в Марса Аламе я могу рекомендовать бронировать систему "Фортуна", когда человек не знает, в какой из отелей его поселят", - объясняет турагент.

При таком бронировании турист знает, что его все равно поселят в отель на первой линии от моря в Марса Аламе, по системе "все включено", в 4* или 5* в зависимости от стоимости отдыха.

Фото: Один из отелей в Марса Алам (booking.com)

К слову, у туроператора "JoinUp!" тур на 7 ночей для двоих по системе все включено в отеле 4* стоит от 687 долларов с вылетом 7 октября.

У туроператора "Аполло-тур" неделя отдыха для двоих по системе все включено в отеле 5* стоит от 786 долларов с вылетом 7 октября.

"Сюда есть только один рейс в неделю - по субботам. Его продают несколько операторов: "Альф", "Музенидис Тревел" и "Феерия", - уточняет Татьяна Дубровская.

Перед поездкой в Египет она также советует сдать тесты в лабораториях в Украине, чтобы путешествовать безопасно в компании здоровых людей.

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