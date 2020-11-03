Ексклюзивний і недорогий відпочинок: новий курорт Єгипту стане доступнішим для туристів

На цьому тижні запускаються сезонні рейси на новий єгипетський курорт Марса-Алам. Авіакомпанія МАУ буде здійснювати польоти з Києва з 7 листопада 2020 року до 16 січня 2021 року.

Курорт Марса-Алам, що відкрився для українців зовсім нещодавно, відомий недоторканим кораловим рифом і якісним європейським сервісом. Українцям у цьому сезоні пропонують відкрити для себе новий напрямок на Червоному морі і ексклюзивний відпочинок у готелях.

Ми вивчили, скільки коштує відпочинок в Марса-Аламі в найближчий тиждень і чим цікавий цей курорт.

Фото: Пляж в Марса-Аламі (booking.com)

Як будемо літати

Із 7 листопада авіакомпанія МАУ запускає сезонні чартерні рейси в аеропорт Марса-Алам в Єгипті. Рейси будуть виконуватися до 16 січня 2021 року.

Виліт із аеропорту "Бориспіль" – о 10:00, а приліт в аеропорт в Марса-Алам – о 14:10. Виліт з аеропорту в Марса-Аламі – о 15:20, приліт до Києва о 19:40.

Квитки в Марса-Алам на сайті авіакомпанії МАУ коштують від 5136 гривень в один бік. Тривалість перельоту - 4 години 20 хвилин. Забронювати переліт можна тільки в обидва кінці. У вартість квитка входить одне місце багажу до 23 кг, одне місце ручної поклажі та одне місце до 5 кг.

Чим цікавий курорт Марса-Алам

Марса-Алам приваблює дайверів з усього світу завдяки кришталево чистій воді і багатому недоторканому підводному світу Червоного моря. Кораловий риф підходить близько до берега, заходити у воду і пірнати там легко. Тому вивчати підводний світ можна як з маскою, так і з аквалангом.

Фото: Дайвінг в Єгипті (pixabay.com)

В готелях Марса-Алам є дайвінг-центри, в яких навчають пірнати дайверів-початківців. До речі, заборони на дайвінг без сертифіката у водах курорту немає.

На курорті Марса-Алам можна прямо на пляжі готелю поплавати з дикими дельфінами. Також – отримати задоволення від плавання з морськими черепахами, яких можна побачити тільки там, де на дні росте трава, адже морські черепахи - травоїдні. Також - поплисти на фотополювання на морську корову – дюгонь, яка занесена в Червону книгу.

"Цей курорт – мрія багатьох дайверів і снорклерів світу. Це новітній курорт з іще кольоровими рифами і величезною кількістю різноманітних рибок. Його ще не "зіпсували" туристи", - пояснює переваги курорту київський турагент Тетяна Дубровська.

У Марса-Аламі туристи можуть відвідати "шахти Клеопатри", в яких добували смарагди, і стародавній гранітний кар'єр, поїхати в одноденну екскурсію до копальні Бір-Умм-Фаварир і фортеці Кусейр. Також - поїздити в пустелі на квадроциклах неподалік від моря.

Фото: Готельний відпочинок в Марса-Аламі (booking.com)

Скільки коштує відпочинок на курорті

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 7 листопада по системі "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Альф" тижневий тур на двох у 4* готелі обійдеться в 27576 гривень з вильотом 7 листопада. В 5* - від 28946 гривень.

У туроператора "Музенідіс тревел" 7 ночей на двох у 4* готелі в Марса-Аламі обійдеться від 33620 гривень і в 5* - від 34245 гривень з вильотом 7 листопада.

У туроператора "JoinUp!" тижневий відпочинок в 4* готелі для двох обійдеться від 19138 гривень, в 5* - від 18156 гривень з вильотом 9 листопада.

Нагадаємо, ми писали про кращі екскурсії, які варто відвідати в Єгипті.

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