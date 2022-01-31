Экопутешествия во всей красе. Что такое устойчивый туризм - новый тренд 2022 года

Одним из новых трендов 2021 года стал осознанный туризм. Способ путешествий, когда туристы совершают поездки, от которых больше пользы, чем вреда, называется устойчивым туризмом.

Как измерить пользу, которую мы приносим как туристы, когда речь идет о влиянии на общество и окружающую среду, объяснили в статье Conde Nast Traveller.

Как научиться путешествовать осознанно, чтобы соблюдать баланс пользы и вреда для туристических локаций – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Проживание в бамбуковых хижинах с солнечными батареями"

Краеугольный камень устойчивого туризма - взвешивание компромиссов в путешествиях и поиск баланса между тем, что обогащает жизнь или улучшает окружающую среду для людей и планеты и тем, что остается после путешественников.

Фото: Туристы выбирают отели, которые принадлежат местым жителям (booking.com)

Разместиться в автономной бамбуковой хижине с солнечными батареями, при строительстве которой не использовался бетон, где нанимают только местных жителей, а производство работает в полной гармонии с природой – один из примеров устойчивого туризма.

Но способ добраться до этого отдаленного пункта самолетом, использующим ископаемое топливо - уже искажает "сказочную" картину, ведь в устойчивом туризме стоит учитывать все составляющие.

"Многие климатические активисты скажут, что для любого, кто заботится об окружающей среде, даже мысль о полете нелепа. Но есть много причин, по которым будущее для всех будет ярче, если больше нас будут взаимодействовать с другими географическими регионами и другими людьми с противоположными взглядами", - отмечают в статье.

Устойчивый туризм может сильно различаться в проявлениях – от того, как это выглядит на первый взгляд или в Instagram до более убедительных форм: поддержки защиты дикой природы или восстановление лесов, отдыха, который мало затрагивает природные ресурсы и ископаемое топливо, и оставляет деньги в карманах местных сообществ. Это экотуризм во всей красе.

Четыре способа путешествовать с пользой: с чего начать

Фото: Туризм без вреда экологии - тренд 2022 года (unsplash.com/engin-akyurt)

1. Придерживаться принципов экологического туризма

Издание дает рекомендации, как туристы могут научиться отдыхать с пользой для природы и местных жителей. Например:

Активная поддержка сохранения и увеличения биоразнообразия благодаря проживанию в домиках или в заповедниках.

Тогда туристические расходы окупаются для защиты дикой природы, а отдых является рекламой для путешествий с положительным влиянием.

Особенно это актуально в регионах, которые остались без финансирования из-за пандемии, которая привела к сокращению важнейших благотворительных программ от Африки до Амазонки.

2. Приключения для заработка общин

Путешественникам стоит бронировать отели и гостевые дома у местных жителей, которые являются хранителями культуры коренных народов.

Туризм, ориентированный на общины, может изменить их жизнь. Выбор стоит отдавать в пользу отелей, находящихся в независимом владении. Это поможет всем заинтересованным сторонам финансово поддержать устойчивый туризм.

3. Минимум времени в небе

Планирование маршрутов, предусматривающих как можно меньше времени в самолете, является отличительной чертой экотуризма.

"Но если вам нужна авиация, чтобы доставить вас из пункта А в пункт Б, то учитывайте инверсионные следы и инвестируйте в компенсацию, чтобы хотя бы помочь в улавливании углерода в других местах", - обращаюи внимание туристов на вред атмосфере от самолетов.

Фото: Туристов призывают инвестировать в экологические проекты (unsplash.com/sutirta-budiman)

4. Привлечение бизнеса к ответственности

Если бы знаки "экологичный" и "устойчивое развитие" можно было использовать только с привязкой к действиям, которые приносят больше пользы, чем вреда, их бы практически не было видно.

"Нам необходимо вести переговоры, в которых мы требуем от бизнеса ответственности. Некоторые отели предлагают эко-туры, чтобы продемонстрировать, как они становятся "зеленее". Это говорит о том, что хорошее гостеприимство может быть полезным, когда оно к этому стремится", - отмечает автор.

Где можно изучить критерии устойчивого туризма

Любой туризм – экотуризм или бизнес-путешествия, или традиционный семейный отдых – может быть устойчивым. Для этого путешествие должно отвечать определенным критериям, поддерживающим устойчивое развитие.

За стандарты устойчивого развития отвечает официальная организация Global Sustainable Tourism Council, которая была создана при поддержке ООН. На сайте организации можно изучить список критериев, по которому можно определить, является ли туристический проект устойчивым.

Устойчивое управление;

Социально-экономические последствия;

Культурное влияние;

Воздействие на окружающую среду (включая потребление ресурсов, сокращение загрязнения и сохранение биоразнообразия и ландшафтов).

Критерии используются для обучения и повышения осведомленности, разработки политики для предприятий и государственных учреждений, а также в качестве основы для сертификации, говорится на странице организации.

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