Екомандрівки у всій красі. Що таке стійкий туризм - новий тренд 2022 року

Одним з нових трендів 2021 року став усвідомлений туризм. Спосіб подорожей, коли туристи здійснюють поїздки, від яких більше користі, ніж шкоди, називається стійким туризмом.

Як виміряти користь, яку ми приносимо як туристи, коли мова йде про вплив на суспільство та навколишнє середовище, пояснили в статті Conde Nast Traveller.

Як навчитися подорожувати усвідомлено, щоб дотримуватися балансу користі і шкоди для туристичних локацій – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Проживання в бамбукових хатинах із сонячними батареями"

Наріжний камінь сталого туризму - зважування компромісів у подорожах і пошук балансу між тим, що збагачує життя або покращує навколишнє середовище для людей і планети і тим, що залишається після мандрівників.

Фото: Туристи вибирають готелі, які належать місцевим жителям (booking.com)

Розміститися в автономній бамбуковій хатині з сонячними батареями, при будівництві якої не використовувався бетон, де наймають тільки місцевих жителів, а виробництво працює в повній гармонії з природою – один із прикладів стійкого туризму.

Але спосіб дістатися до цього віддаленого пункту літаком, що використовує викопне паливо - вже псує "казкову" картину, бо в стійкому туризмі варто враховувати всі складові.

"Багато кліматичних активістів скажуть, що для будь-кого, хто піклується про навколишнє середовище, навіть думка про політ безглузда. Але є багато причин, за якими майбутнє для всіх буде яскравішим, якщо більше нас будуть взаємодіяти з іншими географічними регіонами та іншими людьми з протилежними поглядами", - зазначають у статті.

Стійкий туризм може сильно відрізнятися в проявах - від того, як це виглядає на перший погляд або в Instagram до більш переконливих форм: підтримки захисту дикої природи або відновлення лісів, відпочинку, що мало зачіпає природні ресурси і викопне паливо, і залишає гроші в кишенях місцевих громад. Це екотуризм у всій красі.

Чотири способи подорожувати з користю: з чого почати

Фото: Туризм без шкоди екології - тренд 2022 року (unsplash.com/engin-akyurt)

1. Дотримуватися принципів екологічного туризму

Видання дає рекомендації, як туристи можуть навчитися відпочивати з користю для природи і місцевих жителів. Наприклад:

Активна підтримка збереження і збільшення біорізноманіття завдяки проживанню в будиночках або в заповідниках.

Тоді туристичні витрати окупаються для захисту дикої природи, а відпочинок є рекламою для подорожей з позитивним впливом.

Особливо це актуально в регіонах, які залишилися без фінансування через пандемію, яка призвела до скорочення найважливіших благодійних програм від Африки до Амазонки.

2. Пригоди для заробітку громад

Мандрівникам варто бронювати готелі та гостьові будинки у місцевих жителів, які є хранителями культури корінних народів.

Туризм, орієнтований на громади, може змінити їхнє життя. Вибір варто віддавати на користь готелів, що знаходяться в незалежному володінні. Це допоможе всім зацікавленим сторонам фінансово підтримати стійкий туризм.

3. Мінімум часу в небі

Планування маршрутів, що передбачають якомога менше часу в літаку, є відмінною рисою екотуризму.

"Але якщо вам потрібна авіація, щоб доставити вас з пункту а в пункт Б, то враховуйте інверсійні сліди й інвестуйте в компенсацію, щоб хоча б допомогти в уловлюванні вуглецю в інших місцях", - звертаюі увагу туристів на шкоду атмосфері від літаків.

Фото: Туристів закликають інвестувати в екологічні проекти (unsplash.com/sutirta-budiman)

4. Залучення бізнесу до відповідальності

Якби знаки "екологічний" і "сталий розвиток" можна було використовувати тільки з прив'язкою до дій, які приносять більше користі, ніж шкоди, їх би практично не було видно.

"Нам необхідно вести переговори, в яких ми вимагаємо від бізнесу відповідальності. Деякі готелі пропонують еко-тури, щоб продемонструвати, як вони стають "зеленішими". Це говорить про те, що гарна гостинність може бути корисною, коли вона до цього прагне", - зазначає автор.

Де можна вивчити критерії сталого туризму

Будь-який туризм - екотуризм або бізнес-подорожі, або традиційний сімейний відпочинок - може бути стійким. Для цього подорож повинна відповідати певним критеріям, що підтримують сталий розвиток.

За стандарти стійкого розвитку відповідає офіційна організація Global Sustainable Tourism Council, яка була створена за підтримки ООН. На сайті організації можна вивчити список критеріїв, за яким можна визначити, чи є туристичний проект стійким.

Стале управління;

Соціально-економічні наслідки;

Культурний вплив;

Вплив на навколишнє середовище (включаючи споживання ресурсів, зменшення забруднення та збереження біорізноманіття та ландшафтів).

Критерії використовуються для навчання та підвищення обізнаності, розробки політики для підприємств і державних установ, а також як основу для сертифікації, йдеться на сторінці організації.

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