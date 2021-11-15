Не Египтом единым. Украинцам предложат отдых на Красном море в еще одной колоритной стране

К новогодним каникулам в Иорданию запустят пять чартерных рейсов
Теплое море в нескольких часах перелета предложат украинским туристам к зимним каникулам. С 23 декабря из Украины можно будет полететь чартерами на отдых в Иорданию.
Туристы смогут полететь в Акабу на самолетах авиакомпании МАУ – всего запланировано 5 чартерных рейсов в декабре и январе, сообщает профильное издание Turprofi.
Полетят ли украинцы на отдых в Иорданию и сколько будут стоить туры – в материале РБК-Украина.
Чартерные рейсы в Иорданию запланировали у туристической компании "Феерия" – туристы смогут вылететь 23, 30 декабря, 6, 13, 20 января. Об этом изданию рассказал гендиректор Игорь Захаренко.
Он отметил, что страна открыта для вакцинированных путешественников, принимаются любые вакцины. Непривитым туристам придется сдать ПЦР-тест до прилета и после прибытия. На самоизоляции придется находиться в отеле только в случае, если второй тест позитивный.
Эксперт отмечает, что во время отдыха в стране можно увидеть и новые достопримечательности. Среди них:
"Сейчас там нет россиян, нет толп, самое время лететь", – говорит Игорь Захаренко.
При этом страна может стать заменой отдыху в Египте, считают представители турбизнеса. Особенно на фоне переполненных отелей в популярной стране, отмечают в издании. Тем более что в обеих странах – Красное море, а время полета в Акабы – примерно как до Шарм-эль-Шейха.
Впрочем, мнения экспертов о спросе на отдых в Иордании в новом сезоне среди экспертов расходятся. Будет ли массовый интерес на зимний отпуск в этой стране, остается открытым вопросом.
Иордания мало популяризирует туристические места в стране, поэтому спроса среди украинцев на туры практически нет, говорил ранее в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко. Такая тенденция сохраняется и в ноябре, отмечает он.
"Я особого спроса у туристов как не видел, так и не вижу. Какое-то количество туров можно продать всегда, но это к массовому спросу не имеет отношения. В туры в Иорданию пока не верю", - говорит эксперт.
Павел Головненко сомневается, что отдых в Иордании может заменить туристам привычный Египет.
"Иордания не является альтернативой Египту. Там нет отельной базы, чтобы создать реальную замену. Туры, которые планируются с чартерными рейсами в декабре - с одним днем на Мертвом море и одним днем в Акабе – классическая экскурсионка", - отмечает он.
Минимальная стоимость тура в Иорданию от компании "Феерия" – от 599 долларов на одного (отель "фортуна" 4*).
"Это с перелетом, трансфером и проживанием, но на завтраках. Тур с проживанием в отеле 4* стоит у нас 699 долларов. Дешевле, чем сейчас в отелях аналогичного уровня в Египте, но только на завтраках. Если турист хочет добавить в пакет и ужин, то можно доплатить 10 долларов за день. В некоторых отелях предлагают также доплатить за праздничный ужин", - говорит туристическому изданию руководитель "Феерии".
Минимальная стоимость туров у компании "Пилигрим" в Петру в 4* отеле – 854 доллара за двоих, в Акабу – от 1127 долларов. Перелет – прямой (регулярный) на крыльях авиакомпании "Bravo Airways". Согласно информации на сайте перевозчика стоимость авиабилетов – от 7364 гривен в обе стороны.
Напомним, ранее мы писали, почему украинцы отказываются от отдыха в колоритной стране с двумя теплыми морями.
Также мы сравнивали особенности отдыха в Египте и Иордании и писали, чем отличаются путешествия в эти страны.