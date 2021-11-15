Не Єгиптом єдиним. Українцям запропонують відпочинок на Червоному морі в іще одній колоритній країні

Тепле море в декількох годинах перельоту запропонують українським туристам до зимових канікул. З 23 грудня з України можна буде полетіти чартерами на відпочинок до Йорданії.

Туристи зможуть полетіти в Акабу на літаках авіакомпанії МАУ - всього заплановано 5 чартерних рейсів в грудні та січні, повідомляє профільне видання Turprofi.

Чи полетять українці на відпочинок до Йорданії і скільки коштуватимуть тури - в матеріалі РБК-Україна.

"Час у польоті - як до Шарм-ель-Шейха"

Чартерні рейси до Йорданії запланували у туристичної компанії "Феєрія" – туристи зможуть вилетіти 23, 30 грудня, 6, 13, 20 січня. Про це виданню розповів гендиректор Ігор Захаренко.

Фото: Стародавнє місто Петра (unsplash.com/snowscat)

Він зазначив, що країна відкрита для вакцинованих мандрівників, приймаються будь-які вакцини. Нещепленим туристам доведеться здати ПЛР-тест до прильоту і після прибуття. На самоізоляції доведеться перебувати в готелі тільки в разі, якщо другий тест позитивний.

Експерт зазначає, що під час відпочинку в країні можна побачити й нові пам'ятки. Серед них:

Петра - стародавнє місто і найпопулярніший історична пам'ятка країни, внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО;

Кам'яниста пустеля Ваді-Рам, також відома як Місячна Долина, розташована за 60 кілометрів від Ейлата та Акаби;

Мертве море.

"Зараз там немає росіян, немає натовпів, саме час летіти", – говорить Ігор Захаренко.

При цьому країна може стати заміною відпочинку в Єгипті, вважають представники турбізнесу. Особливо на тлі переповнених готелів у популярній країні, зазначають у виданні. Тим більше що в обох країнах - Червоне море, а час польоту в Акаби – приблизно як до Шарм-ель-Шейха.

Фото: Пустеля Ваді-Рам (unsplash.com/rinaldo-vadi)

"У Йорданії немає готельної бази, щоб замінити відпочинок в Єгипті"

Втім, думки експертів про попит на відпочинок в Йорданії в новому сезоні серед експертів розходяться. Чи буде масовий інтерес на зимову відпустку в цій країні, залишається відкритим питанням.

Йорданія мало популяризує туристичні місця в країні, тому попиту серед українців на тури практично немає, говорив раніше в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко. Така тенденція зберігається і в листопаді, зазначає він.

"Я особливого попиту у туристів як не бачив, так і не бачу. Якусь кількість турів можна продати завжди, але це до масового попиту не має відношення. В тури в Йорданію поки не вірю", - говорить експерт.

Павло Головненко сумнівається, що відпочинок в Йорданії може замінити туристам звичний Єгипет.

"Йорданія не є альтернативою Єгипту. Там немає готельної бази, щоб створити реальну заміну. Тури, які плануються з чартерними рейсами в грудні – з одним днем на Мертвому морі й одним днем в Акабі - класична екскурсійка", - зазначає він.

Фото: Готель в Акабі (booking.com)

Скільки коштує відпочинок в Йорданії

Мінімальна вартість туру в Йорданію від компанії "Феєрія" – від 599 доларів на одного (готель "фортуна" 4*).

"Це з перельотом, трансфером і проживанням, але на сніданках. Тур з проживанням в готелі 4* коштує у нас 699 доларів. Дешевше, ніж зараз в готелях аналогічного рівня в Єгипті, але тільки на сніданках. Якщо турист хоче додати в пакет і вечерю, то можна доплатити 10 доларів за день. У деяких готелях пропонують також доплатити за святкову вечерю", - говорить туристичному виданню керівник "Феєрії".

Мінімальна вартість турів у компанії "Пілігрим" в Петру в 4* готелі – 854 долари за двох, в Акабу – від 1127 доларів. Переліт - прямий (регулярний) на крилах авіакомпанії "Bravo Airways". Згідно з інформацією на сайті перевізника вартість авіаквитків - від 7364 гривень в обидві сторони.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українці відмовляються від відпочинку в колоритній країні з двома теплими морями.

Також ми порівнювали особливості відпочинку в Єгипті та Йорданії та писали, чим відрізняються подорожі в ці країни.