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Нехватка мест в отелях и максимальное подорожание. Что будет с ценами на отдых в Египте в ноябре

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 13:55
Нехватка мест в отелях и максимальное подорожание. Что будет с ценами на отдых в Египте в ноябре Фото: Отдых в Египте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Вместо курортов Красного моря туристы стали чаще выбирать Доминикану

В отелях Египта вступил в силу лимит минимальных цен на размещение. С 1 ноября 2021 года номера в пятизвездочных отелях не могут стоить меньше 40 долларов за ночь с одного гостя, а в 4-звездочных – меньше 28 долларов. Такое условие приняли в Министерстве туризма и древностей Египта.

Решение было направленно на повышения уровня сервиса в гостиницах, но в ближайшее время оно вряд ли отразится на качестве отдыха туристов, считают эксперты. Ведь в ноябре хорошие отели не только забиты туристами "под завязку", но все чаще гости попадают в ситуацию овербукинга.

Какая ситуация с туристическим потоком на курортах Египта и сколько стоят туры из Украины в ноябре – в материале РБК-Украина.

Подорожают бюджетные отели, а спрос снизится к весне, - эксперты

Хотя повышение стоимости на проживание рассчитано на улучшения сервиса и реновации, в ближайшие месяцы в Египте такие изменения массово вряд ли состоятся, считают эксперты рынка.

"Египет и так с лихвой вернул объемы докризисного периода: в отелях сплошные "стопы" (остановка продаж номеров из-за полной заполненности отеля - ред.). Скорее, изменений следует ожидать ближе к весне, когда начнет расти спрос по альтернативным направлениям — Эмираты и страны Средиземноморья. В этот период Египту придется бороться за клиентов, особенно за тех, кто привык к хорошему сервису", - отмечает в комментарии профильному изданию "Мастер тура" заместитель гендиректора "TEZ TOUR Украина" Александр Новиковский.

Нехватка мест в отелях и максимальное подорожание. Что будет с ценами на отдых в Египте в ноябреФото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Новые правила скажутся больше на отелях бюджетной категории, в которых проживание было дешевле, чем принятые с 1 ноября лимиты цен, говорит другой эксперт изданию.

Несмотря на новые цены, в ближайшее время спад спроса отельерам Египта не грозит. Увеличение турпотока было зафиксировано еще в октябре. Уже во второй половине месяца, по сообщениям Египетской ассоциации отелей Красного моря, заполняемость мест размещения достигала 80% - и продолжала увеличиваться. На ситуацию влияет наращивание чартерных рейсов из России.

При этом украинские турагенты все чаще сталкиваются с овербукингом в отелях Египта – когда после прибытия туристов на место оказывается, что в забронированной гостинице свободных комнат нет, и тогда приходится искать альтернативу.

Цены в хороших отелях – на уровне с Доминиканой

Отдых в Египте подорожал максимально за последние 6 лет – цены превысили уровень 2015-го года, сообщает издание Turprofi. Некоторые туристы даже стали выбирать дальние экзотические направления как альтернативу.

"Направление оказалось не готово к такому резкому увеличению турпотоков и спроса. Отели стали на "стоп" и подняли цены настолько, что даже Доминикана с позиции соотношения цены/качества оказалась дешевле", – описал ситуацию гендиректор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

Нехватка мест в отелях и максимальное подорожание. Что будет с ценами на отдых в Египте в ноябре

Фото: Цены в хороших отелях повысились в разы (booking.com)

По его данным, 9 ночей в отелях класса "делюкс" в Египте стартуют от 83 тысяч гривен на двоих. При этом в Доминикане - с лучшим уровнем сервиса - 9-10 ночей для двоих в хорошем отеле 5* в формате "все включено" стоят 70 тысяч гривен с перелетом.

Он отмечает, что единственный недостаток Доминиканы по сравнению с Египтом – длительный перелет. При этом по экзотическому направлению количество чартерных рейсов собираются увеличить с 4 до 6 в неделю.

Также многие туристы вместо Египта выбирают Занзибар или ОАЭ.

"Мы не говорим сейчас о дешевых египетских турах по 300 долларов — им альтернативы нет. Но когда отель стоил 50 тысяч на человека, а стал стоить 150 тысяч, но в остальном там ничего не изменилось, туристы невольно начинают думать", - объясняет тенденцию эксперт.

Нехватка мест в отелях и максимальное подорожание. Что будет с ценами на отдых в Египте в ноябре

Фото: Пляж на курорте Египта (booking.com)

Где еще комфортно отдыхать украинским туристам

В связи с ростом цен в Египте отсеялась и часть "бюджетных" туристов, которые вообще отказались от отдыха, добавляет Олег Кулик. Между тем, рост цен не затронул один из лучших курортов Красного моря, куда продолжают лететь украинцы.

"Цены выросли, а качество - нет. Многие туристы недовольны также, что в Египте слишком много русских. Поэтому выбирают Марса-Алам, куда из России так массово не летят и где отели посвободнее. Цены там тоже более приятные. Фактически – это островок украинской свободы", - отмечает руководитель туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

По его информации, на курорт Марса-Алам в ноябре есть чартерные рейсы у нескольких туроператоров, и отправиться можно дважды в день.

Сколько стоит отдых в Египте в ноябре

Мы проверили цены на недельный отдых в Египте для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 13 ноября и выбрали самые низкие цены.

Нехватка мест в отелях и максимальное подорожание. Что будет с ценами на отдых в Египте в ноябре

Фото: Отель на курорте Марса-Алам (booking.com)

У сети туристических агентств "Поехали с нами" отдых в 4* отеле в Хургаде обойдется от 13,3 тыс. гривен, в 4* в Марса-Аламе – от 16,9 тыс. гривен, в Шарм-эль-Шейхе – от 18 тыс. гривен. В 5* отелях стоит рассчитывать на цены за туры от 18,6 тыс. гривен в Шарм-эль-Шейхе (рулетка) и Хургаде, от 21,8 тыс. гривен – в Марса-Аламе.

У компании "Farvater" неделя в 3* отеле в Хургаде обойдется от 10,5 тыс. гривен, в 4* - от 11 850 гривен, в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе – от 14,8 тыс. гривен. В 5* отелях самый недорогой отдых предлагают на курорте Марса-Алам – от 16,9 тыс. гривен за двоих, в Шарм-эль-Шейхе стоит рассчитывать на цены от 18 тыс. гривен, в Хургаде – от 18,5 тыс. гривен.

На портале misto.travel отдых на 7 ночей в Шарм-эль-Шейхе в 3* отеле обойдется от 11,3 тыс. грн, в 4* - от 14 тыс. грн, в 5* - от 18,3 тыс. гривен. В Табе – в 5* отеле неделя стоит от 23 тыс. гривен.

Напомним, недавно в Египте открыли масштабную выставку прямо возле пирамид. Она быстро стала популярной фотолокацией.

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