Ужесточение карантина: что будет с турами в Турцию из-за новых правил на курорте

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

Где в Турции туристам можно ходить без масок

В Турции вновь ужесточили карантинные ограничения. С 8 сентября ношение масок в Турции сделали обязательным во всех общественных местах, включая пляжи.

В правительственном документе говорится, что граждане обязаны надевать маски во всех помещениях, кроме жилых. В список вошли все общественные территории, включая улицы, парки, сады и пляжи.

Усиленный масочный режим ввели по всей территории Турции из-за невыполнения ранее принятых мер по противодействию распространения коронавируса, особенно – социального дистанцирования, говорят в правительстве страны.

"На нынешнем этапе уровень распространения болезни растет, а здоровье населения находится под угрозой", - говорится в решении.

Захотят ли украинские туристы отдыхать в масках на пляжах Турции, разбиралось РБК-Украина.

Снизится ли спрос на туры в страну

К масочному режиму в Турции и так привыкли за лето, говорят туристы.

"В отеле в Алании, где я отдыхаю, и так все постоянно ходят в масках – и персонал, и гости. На пляже отеля маски не просят одевать. Но зато на прогулках в городе и экскурсиях снимаем маски только для фотографий. И хотя некоторые туристы носят их на подбородке, никто замечаний им не делает пока", - рассказывает РБК-Украина киевлянка Марина Островская.

Фото: В отелях маски носить необязательно (pixabay.com)

Как объяснил в комментарии РБК-Украина Андрей Демура, директор "Аполло Тур", информация в циркуляре турецкого министерства касается только общественных пляжей страны. Большинство же пляжей на побережье принадлежат отелям, где и отдыхают туристы.

"Требование носить маски на пляжах касается публичных, общественных пляжей для местных жителей. Что касается частных пляжей при отелях, то этот протокол на них не распространяется. Поскольку туристы не ходят на общественные пляжи, это предписание их не коснется. Сегодня никто из сотен наших туристов в Турции к нам по поводу ношения масок на пляжах не обращался – отели их не требуют. Поэтому спрос на отдых в Турции от этого не пострадает", - говорит эксперт.

Нужно ли теперь носить маски в отелях?

Турецкие отельеры отмечают, что отели не требуют от гостей ношения масок, поскольку этого нет в правилах сертификации для их работы во время пандемии.

"Такое требование вряд ли может появиться, поскольку местные власти стремятся создать максимально благоприятные условия для иностранных гостей и не утомлять их излишними требованиями", - рассказала директор по продажам отеля Bellis Deluxe Анна Йыыт в комментарии изданию profi.travel.

К слову, Турция для Украины остается в "зеленой" зоне. При въезде в страну ПЦР-тесты на коронавирус не нужны, но у туристов должна быть страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

Напомним, недавно в Украине объявили о важном нововведении для туристов, которые покупают туры по Украине и за рубежом.

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