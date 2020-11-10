Существенные скидки: сколько стоят "горящие" туры в Египет в ноябре

Фото: Египет, Красное море (pixabay.com)

Гид по ценам на путевки в Шарм-эль-Шейх и Хургаду этой осенью

На египетских курортах в ноябре из-за недостаточного количества отдыхающих закрываются отели и снижаются цены на проживание. В некоторых местах отдохнуть можно по рекордно низкой стоимости, сообщают местные СМИ.

Несколько отелей в Хургаде объявили о частичном закрытии из-за низкой заполняемости. Утверждается, что это связано с ростом заболеваемости COVID-19 в странах, откуда ранее приезжали туристы и с окончанием сезона, когда сами египтяне все еще отдыхают на курортах, говорится в сообщении.

В последнее время в некоторых отелях было занято только 15-20% мест. При этом цены на номера в отелях Хургады снизились до 50 долларов в сутки, а в отелях Марса Алама, Макади и Сахл Хашиш – до 75 долларов за двоих.

Мы изучили, повлияла ли ситуация со слабым туристическим потоком в Египте на стоимость отдыха для украинцев, и за сколько можно отдохнуть на солнечном курорте в ближайшую неделю.

Почему отели мало заполнены

О том, что отели начали снижать цены, стало известно еще в конце октября. Тогда местные власти объясняли падение туристического потока в два раза тем, что для иностранцев ввели требования тестов на COVID-19.

Иностранцы, прибывающие в аэропорты Египта на отдых, обязаны иметь результаты негативного теста на COVID-19, переведенные на английский язык, или же сделать тест по прилету в аэропорту за 30 долларов. К слову, некоторые украинские туристические компании компенсируют стоимость теста для туристов.

Фото: Один из отелей в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

Другой причиной "простоя" отелей оказалось то, что внутренний туризм затих после осенних каникул, а внешний не заполнил места из-за всплеска коронавируса во многих странах. В ноябре по этой причине в Египет перестали ездить туристы из Великобритании.

Существенные скидки на отдых можно найти на сайте бронирования отелей booking.com. Некоторые отели действительно снизили цены на проживание на 30-50%.

К примеру, сутки в 4* отеле Hotelux Marina Beach Hurghada с завтраками на первой линии от моря в Хургаде стоят 689 гривен, а в 5* отелях с питанием "all inclusive" на двоих – от 1377 гривен в сутки (Hawaii Caesar Dreams Resort and Aqua Park, Royal Lagoons, AMC Royal).

Судя по предлагаемым для туристов ценам, в ближайшие недели отдых с семьей в Египте может оказаться довольно недорогим и выгодным.

Погода на курортах Египта в ноябре

В ноябре отдыхать на египетских курортах намного комфортнее по сравнению с октябрем. С 30-градусной жары воздух охлаждается до 25-28 градусов днем и 22 градусов ночью.

Для дайверов в ноябре тоже наступает самый комфортный сезон – вода становится более прозрачной и более прохладной.

Фото: В ноябре в Египте погода довольно комфортная (booking.com)

Судя по прогнозу погоды, температура воздуха в Хургаде в ближайшую неделю будет держаться в пределах +26-30 градусов днем, а температура воды в море будет на уровне +28 градусов. Температура воздуха в Шарм-эль-Шейхе – +26-28 градусов, воды в море - +28 градусов.

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы проанализировали цены на "горящие" путевки за недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 11 ноября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

"Горящие" туры от "Coral Travel" в 3* отель на 6 ночей в Шарм-эль-Шейхе на двоих с вылетом 11 ноября стоят от 274 долларов за двоих, 12 ноября в Хургаду – 347 долларов. Забронировать тур на двоих, а 7 ночей в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе с вылетом 12 ноября можно за 301 доллар.

У туроператора "JoinUp!"отдых в 3* отеле в Шарм-эль-Шейхе стоит от 409 долларов за двоих, в 4* - от 444 долларов с вылетом 13 ноября. В 5* отеле в Хургаде – от 571 долларов за двоих с вылетом 16 ноября.

У "Anex Tour" неделя отдыха в 3* отеле на двоих в Шарм-эль-Шейхе стоит от 372 долларов, в 4* - от 422 долларов с вылетом 13 ноября. В 3* отеле в Хургаде - от 470 долларов с вылетом 16 ноября, и за ту же цену - в 4* отеле с вылетом 17 ноября.

Провести неделю на море за 150 долларов с человека и даже дешевле вполне возможно, если решиться купить тур за день-два до вылета. Впрочем, недорогих предложений на рынке хватает и на более поздние даты.

Напомним, ранее мы писали, что отдых на курортах Египта дешевеет.

Также сообщалось, что новый курорт Египта станет доступнее для туристов.