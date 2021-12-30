В Дубае вводят новые правила тестирования на COVID-19: что нужно знать туристам

Международный аэропорт Дубая вводит новые процедуры ПЦР-тестирования для пассажиров, прибывающих из ряда стран.

В частности, речь идет о выборочных проверках на COVID-19 путешественников, освобожденных от обязательного тестирования по прибытии, пишет Khaleej Times.

Новая мера распространяется на путешественников, прибывающих в город из стран, не включенных в списки проверки.

Так, пассажиры, прибывающие из определенных стран, таких как Бразилия, Индия, Бангладеш, Россия и Пакистан должны пройти обязательное тестирование.

В качестве дополнительных мер предосторожности аэропорт также проводит случайные тестирования пассажиров, прибывающих из стран Европы.

В случае, если тест покажет положительный результат, пассажир помещается на 10-дневный карантин.

По словам представителя пресс-службы Дубая, в настоящее время проводится дополнительное тестирование пассажиров, прибывающих рейсами, не включенными в списки досмотра.

Более того, пассажиры, прибывшие из Великобритании, подтвердили, что прошли тестирование в аэропорту Дубая по прибытии. Великобритания не входит в список стран, в которых ПЦР-тест является обязательным.

"Тесты ПЦР являются обязательными для рейсов, упомянутых на веб-сайте Эмирейтс", — говорится в заявлении Dubai Media для Khaleej Times.

"Однако в рамках дополнительных мер предосторожности аэропорт Дубая может проводить выборочные тесты по прибытии на определенные рейсы", — говорится в сообщении.

Объяснение требований к тестированию

Все пассажиры, направляющиеся в Дубай из Великобритании, должны иметь отрицательный сертификат теста Covid- 19 ПЦР-тест, сданного не более чем за 72 часа до вылета.

Жители Бангладеш, Индии, Пакистана, Шри-Ланки и Судана проходят обязательные тесты по прибытии.

Более того, эти пассажиры также должны иметь обязательное предварительное одобрение ICA и GDRFA. Это не относится к пассажирам, у которых есть другие визы, такие как недавно выданные визы на жительство или рабочие места, краткосрочные или долгосрочные визы, обладатели 10-летней золотой визы ОАЭ, визы инвестора или партнера, гостевой визы или визы по прибытии.

Фото: В аэропорту Дубая проводятся дополнительное тестирование пассажиров, прибывающих рейсами, не включенными в списки проверки (facebook.com/DXB)

Пассажиры, прибывающие из указанных выше стран, должны предъявить:

отрицательный сертификат ПЦР-теста на Covid- 19 с QR-кодом для теста, проведенного в течение 48 часов.

Перед отъездом из утвержденного медицинского учреждения срок действия должен быть рассчитан с момента взятия пробы.

Также стоит отметить, что Дубай в настоящее время не принимает путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Зимбабве, Эфиопии, Кении, Нигерии и Танзании.

Пассажирам, направляющимся в Дубай, которые находились в этих странах или пересекали их транзитом в течение последних 14 дней, не разрешается въезжать в Эмират.

Какие правила въезда в Дубай действуют сегодня

С 31 июля 2021 Украина внесена в страны "зеленого" списка - карантин по прибытии в эмират Абу-Даби из Украины не требуется. Для подтверждения для ОАЭ сделанной в Украине вакцинации необходима предварительная (до вылета) регистрация на сайте.



На этом же сайте размещен перечень признанных в ОАЭ вакцин:

1. Sinopharm vaccine;

2. Pfizer-BioNTech vaccine;

3. Oxford-Astrazeneca vaccine;

4. Johnson & Johnson vaccine;

5. Moderna vaccine;

6. Sputnik V vaccine.



Для Абу-Даби необходим заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (PCR)-swab test, подтверждающий негативные результаты теста. Сертификат должен быть выдан не более чем за 48 часов до прибытия в Абу-Дабы и предоставлен только аккредитованными медицинскими учреждениями. В аэропортах ОАЭ каждому пассажиру делают дополнительный бесплатный ПЦР-тест.



Кроме того, существует требование о наличии полиса международного медицинского страхования, который покрывает лечение COVID-19 и пребывание в условиях изоляции за границей.

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