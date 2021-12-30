У Дубаї запроваджують нові правила тестування на COVID-19: що потрібно знати туристам

Міжнародний аеропорт Дубая запроваджує нові процедури ПЛР-тестування для пасажирів, які прибувають із низки країн.

Зокрема, йдеться про вибіркові перевірки на COVID-19 мандрівників, які звільнені від обов'язкового тестування після прибуття, пише Khaleej Times.

Новий захід поширюється на мандрівників, які прибувають до міста з країн, які не включені до списків перевірки.

Так, пасажири, які прибувають із певних країн, таких як Бразилія, Індія, Бангладеш, Росія та Пакистан, повинні пройти обов'язкове тестування.

Як додаткові запобіжні заходи аеропорт також проводить випадкові тестування пасажирів, що прибувають з країн Європи.

Якщо тест покаже позитивний результат, пасажир поміщається на 10-денний карантин.

За словами представника пресслужби Дубаю, наразі проводиться додаткове тестування пасажирів, які прибувають рейсами, які не включені до списків огляду.

Крім того, пасажири, які прибули з Великої Британії, підтвердили, що пройшли тестування в аеропорту Дубая після прибуття. Великобританія не входить до списку країн, де ПЛР-тест є обов'язковим.

"Тести ПЛР є обов'язковими для рейсів, згаданих на веб-сайті Емірейтс", - йдеться у заяві Dubai Media для Khaleej Times.

"Однак у рамках додаткових запобіжних заходів аеропорт Дубая може проводити вибіркові тести після прибуття на певні рейси", - йдеться в повідомленні.

Пояснення вимог щодо тестування

Усі пасажири, що прямують до Дубая з Великої Британії, повинні мати негативний сертифікат тесту Covid-19 ПЛР-тест, зданого не більше ніж за 72 години до вильоту.

Жителі Бангладеш, Індії, Пакистану, Шрі-Ланки та Судану проходять обов'язкові тести після прибуття.

Крім того, ці пасажири також повинні мати обов'язкове попереднє схвалення ICA та GDRFA. Це не стосується пасажирів, які мають інші візи, такі як нещодавно видані візи на проживання або робочі місця, короткострокові або довгострокові візи, володарі 10-річної золотої візи ОАЕ, візи інвестора або партнера, гостьової візи або візи після прибуття.

Фото: В аеропорту Дубая проводяться проводиться додаткове тестування пасажирів, які прибувають рейсами, які не включені у списки перевірки (facebook.com/DXB)

Пасажири, які прибувають із зазначених вище країн, повинні пред'явити:

негативний сертифікат ПЛР-тесту на Covid-19 з QR-кодом для тесту, проведеного протягом 48 годин.

Перед від'їздом із затвердженої медичної установи термін дії має бути розрахований з моменту взяття проби.

Також варто зазначити, що Дубай на даний час не приймає мандрівників із Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, ПАР, Зімбабве, Ефіопії, Кенії, Нігерії та Танзанії.

Пасажирам, що прямують до Дубая, які перебували в цих країнах або перетинали їх транзитом протягом останніх 14 днів, не дозволяється в'їжджати в Емірат.

Які правила в'їзду в Дубай діють сьогодні

З 31 липня 2021 року Україна внесена до країн "зеленого" списку - карантин після прибуття в емірат Абу-Дабі з України не вимагається. Для підтвердження для ОАЕ зробленої в Україні вакцинації необхідна попередня (до вильоту) реєстрація на сайті.

На цьому ж сайті розміщено перелік визнаних в ОАЕ вакцин:

1. Sinopharm vaccine;

2. Pfizer-BioNTech vaccine;

3. Oxford-Astrazeneca vaccine;

4. Johnson & Johnson vaccine;

5. Moderna vaccine;

6. Sputnik V vaccine.

Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою і обов'язково роздрукований Сертифікат (PCR)-swab test, що підтверджує негативні результати тесту. Сертифікат має бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття до Абу-Даби та наданий лише акредитованими медичними установами. В аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.

Крім того, існує вимога щодо наявності полісу міжнародного медичного страхування, який покриває лікування COVID-19 та перебування в умовах ізоляції за кордоном.

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