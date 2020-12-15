Бархатный сезон в декабре: необычная локация в Турции удивляет туристов

Фото: Ликийская тропа (foxtravel.club)

Ликийская тропа: популярный маршрут вдоль морского побережья

Сегодня, когда для украинцев закрыты много стран, есть хорошая возможность посетить "нестандартную" Турцию: побывать на Ликийской тропе – длинном маршруте вдоль части побережья древней Ликии протяженностью более 500 километров.

Это не all inclusive, а природа, история, культура. А еще здесь практически нет туристов, и пляжи пустые, погода в декабре радует теплом. Это еще один аргумент в пользу того, почему это место стоит посетить, продлив для себя бархатный сезон.

Ликийская тропа: как добраться к маршруту

Поехать в такое путешествие легко: на рейс из Киева до Измира можно купить недорогой билет (от 25 евро в одну сторону), и далее отправиться в путешествие по самой Турции.

Здесь можно взять автомобиль на прокат.

Сейчас - не сезон, поэтому цены очень умеренные. Или же можно воспользоваться внутренними авиалиниями, которые стоят от 10 евро. Также - проехаться на автобусах, проезд в которых тоже недорогой.

Фото: Остатки храма в Патаре (из личного архива)

Мы доехали на автобусах к уютному городу Каш, который стало нашей базой, и отсюда уже на машине мы делаем выезды вдоль побережья. Именно здесь проходит известный туристический маршрут - Ликийская тропа. На ее пути - много невероятных панорам на море, острова, горы.

А самое главное - здесь просто огромное скопление памятников истории и археологии древнего Ликийского государства. Многие из них занесены в ЮНЕСКО. Но нашим Ликийским лидером стало "Патара сити".

Патара: что это за локация и почему сюда стоит поехать

Это один из крупнейших городов того времени (3-2 ст. н.е), главный порт и бывшая когда-то столица Ликийского союза.

Говорят, Патару основали дорийские греки из острова Крит, название которых пошло, по одной из версий, от слова "дерево" (как и наши древляне, они жили в лесах).

Фото: Портовая крытая улица (из личного архива)

Местные говорят, что здесь в давние времена был буквально культ Аполлона. Тогда понятно, почему именно здесь разместилось святилище Аполлона с оракулом.

Кстати, во время раскопок в Патаре были найдены монеты с изображением Аполлона. Думаю, Патарский оракул серьезно конкурировал с Дельфийским. А еще говорят, что именно здесь, в тени большой пальмы, богиня Лето и родила Аполлона. Даже подчеркивают, что эта пальма сохранилась.

Город гордился приездом сюда императора Адриана в 131 году. Это примерно как у нас визит Иоанна Павла II в 2001 году.

Именно после своего визита император повелел возвести здесь большой зерновой рынок (гранариум), руины которого сохранились до сегодня. И именно отсюда велись самые крупные поставки зерна в Рим.

Фото: Амфитеатр в Патаре (из личного архива)

Но и в христианской истории город серьезно "засветился": тут апостолы Павел и Лука останавливались на пути к Финикии. Город был столицей, потому что располагался на пересечении торговых путей, и это было идеальным путем из Константинополя в Палестину.

Однако самым известным выходцем из города Патара был будущий епископ Мир, который родился и получил образование в Патаре, и которого мы все сегодня знаем как святого Николая, но это уже совсем другая история.

Самый старый в мире действующий маяк, сохранившийся до наших времен

Неподалеку от Булевтерия (Ликийской ассамблеи) стоит величественная красавица - камышовая лодка: реконструкция оригинальной лодки аргонавтов.

Фото: Вид на самый большой пляж Патара (из личного архива)

После путешествия из Болгарии через Черное море лодка Abora IV прибыла в гавань города Каш осенью 2019 года. И уже отсюда ее по праву передали в старый Ликийский порт - Патару.

Этот камышовая лодка является реконструкцией оригинальной лодки Ликийских времен. Именно на такой лодке и транспортировали зерно по всей империи. А возможно, именно на такой лодке плыл святой Николай, который остановил бурю на море.

В экспедиции есть своя интересная страница в соцсетях, где рассказывают, как собирали лодку. Есть также и фильм о ее странствиях и много другой интересной информации.

Фото: Маяк до реконструкции в прошлом году. Сейчас разобран для реставрации (из личного архива)

Но и это еще не все. Наиболее меня поразило то, что мы любим более всего - это старейший маяк в мире, которой сохранился до наших дней. Он был построен императором Нероном в 54 году до н.е. Об этом свидетельствует надпись на колонне: "Я - император Нерон. Построил этот маяк для безопасности моряков". Итак, сегодня маячок празднует свой 2074 летний юбилей.

Когда-то, очень давно, здесь произошло землетрясение, маяк распался на куски, но они не разрушились, а были погребены под слоем песка.

Сегодня все эти кусочки найдены, пронумерованы, в следующем году будут собраны, и тогда он станет самым древним действующим маяком в мире, собранным из оригинального камня. Нам повезло увидеть"hospital of stones": это место, где камни укрепляют специальным раствором.

Фото: Пустые пляжи. Здесь все еще тепло и можно купаться (из личного архива)

Именно здесь летом 2019 года археологи подтвердили, что в одном из зданий находилась первая радиотелеграфическая станция Османской империи, основанная в 1904 году и открытая 31 августа 1906 года.

Телеграф помогал поддерживать связь с территориями Османской Империи, которые находились в Африке. В тот период станция была оборудована по последнему слову техники, а ее длина в 850 километров была абсолютным рекордом в те времена.

Ну и, конечно, пляж Патара - самый большой и чистейший песчаный пляж Турции и один из лучших в Европе.

Здесь, в волнах Средиземноморья, мы и закончили наше путешествие-увлечение этим удивительным величественным городом. Но реконструированный маяк я точно хочу увидеть. Итак, Патара, жди!

Напомним, ранее мы писали, что туристам можно увидеть в Анкаре – столице Турции.

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