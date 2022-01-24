Дом на берегу океана за 10 долларов. Как недорого отдыхать и работать на Шри-Ланке зимой

Все особенности первой поездки в страну: цены, климат и особенности местной культуры
Отдых на Шри-Ланке зимой в течение многих лет был одним из самых популярных вариантов провести не только короткий отпуск, но и "зимовку" с удаленной работой. После пандемии страна снова привлекает любителей океана и тропиков в Азии.
Украинские туристы рассказывают, какие впечатления оставляет страна, пережившая строгий карантин без туризма, и какие особенности стоит учитывать, отдыхая самостоятельно без туроператоров.
Киевлянка Ольга Бутенко в первых числах января отправилась на Шри-Ланку впервые - отдыхать самостоятельно с друзьями, совмещая отпуск с удаленной работой. Она решила провести на тропическом острове месяц, посещая разные локации. О своем опыте самостоятельной поездки на Шри-Ланку она рассказала TRAVEL РБК-Украина.
Побывав в нескольких поселках, туристка отметила, что влияние пандемии на острове уже не чувствуется – все туристические локации и кафе полноценно работают.
"Сначала мы жили в Тангалле – это маленькое село, где практически ничего не происходит. Там есть кафешки, кинотеатр. Мы снимали домик на берегу океана за 30 долларов, но спокойно можно найти за 10", - поделилась она.
Позже компания отправилась в Велигаму – поселок с серфингом, тусовками, большим количеством русскоговорящих туристов и айтишников.
"Это село для тех, кто удаленно работает – там тусовки, много туристов. Цены выше, чем в Тангалле – суп с морепродуктами вместо 600 рупий (84 гривны) стоил уже 900 рупий (125 гривен). Арендовать серф стоит 300 рупий, а урок обойдется в 2000 рупий (280 гривен)", - рассказала она.
На выходные украинцы ездили в Нувара-Элия с чайными плантациями и Эллу - на такси и поездом. Весь транспорт на 4 людей обошелся 200 долларов. В парке Яла девушка посетила сафари с леопардами и слонами (50 долларов), сходила на Пик Адама (куда туристы поднимаются 3-4 часа ради уникальных видов с вершины), знаменитый мост-виадук.
"Меня поразило то, что Шри-Ланка - "продвинутая" страна по сравнению с Занзибаром, где я была в прошлом году. Из неприятного – слишком много русскоговорящих туристов и завышенные цены у водителей тук-туков. И еще в каждом селе есть магазины с алкоголем, куда всегда большие очереди", - поделилась она первыми впечатлениями от туристических локаций.
По ее подсчетам, месяц проживания с питанием в кафе, если "ни в чем себе не отказывать", обойдется в 1,5 тысячи долларов. За билеты авиакомпании Air Arabia в обе стороны Ольга заплатила 20 тыс. гривен.
Львовянка Анна Дудкина делится опытом своего самостоятельного отдыха на Шри-Ланке на странице в Facebook и дает советы туристам, которые едут туда впервые.
Путешественница отдыхает там целый январь с мужем и 11-летним сыном. Для проживания сняла частную виллу, еду покупает и готовит самостоятельно. Локацию выбрали тихую, с возможностью безопасно купаться.
"Это тропики, готовьтесь к палящему солнцу и влажности, здесь всегда температура воздуха 28-30 градусов и воды - 29 поэтому, активное время на улице - это утро 6-10, вечер 16-18 часов", - дает первый совет она.
По вечерам бывает теплый дождь. Солнце садится очень быстро, сумерки сменяются темнотой, это стоит учитывать при возвращении домой.
Из одежды она рекомендует брать все вещи свободного кроя из натуральных тканей: несколько купальников, шорт, маек, туники с длинным рукавом, легкие брюки, пару футболок, головные уборы. Еще – шлепки и легкие кроссовки для экскурсий.
Также она приводит список необходимых вещей:
Суммы на еду на Шри-Ланке доступные – в 2019 году семья на месяц потратила 470 долларов на троих.
"В кафешках мы питались, но не часто из-за однообразно рисовой и острой еды. Лангустины и коралловую рыбу нет смысла заказывать в кафе, когда дома свежий улов и гриль. Выбирая виллу, дом, жилье, собираясь самостоятельно готовить, уточняйте, что есть из техники", - советует Анна.
Ланкийцы – улыбчивые, доброжелательные и открытые люди, рассказывает львовянка. В нетуристических районах к белокожим туристам проявляют неподдельный интерес и удивление, пытаются потрогать маленьких детей, подержать их на руках. Могут пригласить в гости и даже научат готовить местную еду на своей кухне.
Но в туристических районах стоит быть настороже. Анна перечисляет особые категории местных, которые зарабатывают на туристах.
"Пляжные продажники. Пока вы не примелькаетесь на своем пляже, местные сетевые маркетологи будут что-то "впаривать": экскурсию, сопровождение, серфинг, поделки. Потерпите, вежливо отказывайтесь и обещайте, что когда-нибудь зайдете. Через неделю вы перестанете быть добычей", - описывает она навязчивую торговлю.
Также она предостерегает от "бичбоев", предлагающих себя женщинам за деньги. Еще есть категория местных, которые помогают продавцам обманывать в цене.
"Вы идете вдоль торговых палаток и к вам ненавязчиво цепляется человек, идет рядом, расспрашивает о чем-то или рассказывает, где лучшие фрукты. А когда вы подходите к нужному товару и спрашиваете цену, этот "прилипала" якобы переводит ваш вопрос и называет вам цену в два раза выше реальной", - описывает она схему обмана.
Продавцы, видя прилипалу, туристу реальной цены не называют, а ценников нет. Потом этот "сопровождающий" получает свой процент от сделки. Так еще поступают непроверенные гиды-аферисты. В таком случае стоит или ходить со своим гидом, или покупать товары в супермаркетах.
"Большинство людей не разговаривают по-английски, они могут кивать, улыбаться, но толком не понимать, о чем вы говорите. Купить еду и доехать на тук-туке вы сможете. Часто у водителя тук-тука есть русскоговорящий друг, которому он звонит", - отмечает еще одну трудность туристка.
К слову, на Шри-Ланке – приоритет наличных. Лучше везти доллары самого свежего образца (старые купюры принимают по заниженному курсу), менять в ювелирных магазинах или в редковстречающихся обменниках. А по последним правилам, туристы должны рассичтываться только валютой или показывать чек об обмене.
"Фрукты, морепродукты, овощи на рынках - все за наличные. Карточкой можно рассчитываться в супермаркете, снимать в банкомате невыгодно из-за двойной конвертации", - советует она.
На Шри-Ланке можно рассчитаться с помощью банковских карт, но не бесконтактно.
Многие туристы, отправляясь на отдых в тропическую локацию, готовятся к встрече с местной живностью, которая может быть не только интересной и экзотической, но и опасной.
Основное, что нужно учитывать при общении с местной фауной, по словам Анны:
"Вы в гостях, а не наоборот. Местная фауна боится вас больше - в 99% она сама не нападает, кроме комаров. В большей степени вся живность не ядовита в местах, где живут люди".
Какие насекомые и другие животные могут повстречаться туристам:
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