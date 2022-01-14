Штрафы и тюрьма. В Таиланде отели судятся с гостями из-за негативных отзывов

Против туристов стали заводить уголовные дела

Отели в Таиланде начали судиться с гостями за плохие отзывы. Туристам грозят большие штрафы за публикацию критики в интернете, сообщает VICE World News.

С начала пандемии в стране произошел второй такой конфликт между объектами размещения и туристами. Курорты подают иски на клиентов и требуют публичных извинений или огромные суммы компенсации за вред репутации.

Сейчас одной из туристок грозит судебный иск за то, что она оставила отрицательный отзыв об отеле, ранее другой путешественник оказался за решеткой.

Какие отзывы об отелях грозят наказанием в Таиланде и как проблему оценивают правозащитники – в материале TRAVEL РБК-Украина.

90 тысяч долларов и извинения в газетах за отзыв о "грязном" номере

Отель "Ozone" расположен недалеко от национального парка Кхауяй. Эта горная туристическая локация находится вблизи столицы Бангкок, поэтому ее часто посещают. В парке, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в свое время снимали эпизоды фильма Леонардо Ди Каприо "Пляж".

Фото: Туристы в национальном парке (thainationalparks.com)

19 декабря гостья отеля по имени Кхинг выразила недовольство своим роскошным номером. В своем обзоре на сайте Agoda туристка назвала курорт "слишком дорогим" и не оправдавшим ожиданий. Спустя время она удалила свой комментарий.

"Номер не выглядел таким новым, как в рекламе. Я не могла позвонить на ресепшн из своей комнаты, поэтому мне пришлось спускаться самой. Сотрудники ночной смены были не очень услужливы, хотя некоторые были вежливы", - написала Кхинг.

Она добавила, что номер был грязным, а вид из номера был "обычным", по сравнению с другими отелями поблизости.

Фото: Номер в отеле поблизости парка (booking.com)

Сначала отель опубликовал на Agoda краткое извинение. Но позже руководство, похоже, передумало – гостье прислали официальное уведомление с требованием удалить отзыв и опубликовать публичное извинение в пяти газетах на тайском языке в течение семи дней или выплатить крупную компенсацию.

"Курорт потребовал немедленно удалить отзыв, иначе она должна будет платить курорту 50 000 тайских бат (1500 долларов США) в день в качестве компенсации и 3 миллиона (90 000 долларов США) за ущерб", - написал адвокат туристки, добавив, что в противном случае ей грозит уголовное дело.

Сейчас дело находится на рассмотрении, и неизвестно, планирует ли Кхинг выполнять требования.

Первый случай критики отеля закончился тюрьмой

Дело Кхинг является вторым в своем роде в Таиланде, где клевету рассматривают как уголовное, а не гражданское дело. Даже если критика будет правдивой или обоснованной, это не защитит от судебного иска в Таиланде.

В аналогичном инциденте, который произошел в сентябре 2020 года, другой отель на острове Ко Чанг грозил судебным иском американскому туристу Уэсли Барнсу. Он многократно оставлял негативные отзывы об отеле на TripAdvisor и других туристических сайтах. А в одном комментарии написал про "рабство" в этом заведении.

Фото: Популярный курортный остров (unsplash.com/flowdzine-creativity)

После жалобы на клевету американца арестовали и он провел выходные в тюрьме. Обвинения против Барнса сняли после того, как он принес публичные извинения, в которых признал, что его "занесло".

Но TripAdvisor разместил на своей странице предупреждение об отеле.

"Этот отель или лица, связанные с этим отелем, подали уголовные обвинения против пользователя TripAdvisor в связи с тем, что путешественник писал и размещал онлайн-отзывы. В результате рецензент провел время в тюрьме", - говорится в первом такого рода предупреждении на сайте.

В предупреждении также говорилось, что возможно, отель осуществлял свои законные права в соответствии с местным законодательством, однако туристы должны быть проинформированы о таком случае при планировании поездок.

Фото: Перед планированием поездки советуют читать отзывы туристов (unsplash. com/sara-dubler)

"Бизнес отелей пострадает от таких действий", - правозащитник

Комментрируя дело Кхинг, заместитель директора Human Rights Watch в Азии Фил Робертсон отметил проблематичный характер законов об уголовной ответственности за клевету в Таиланде, где юридические преследования используют для пресечения законной критики.

"Нет абсолютно никакого оправдания неприемлемым попыткам владельцев этого курорта подвергнуть цензуре критический обзор своего сайта", - - сказал он.

Он также призвал Agoda и другие туристические сайты препятствовать владельцам отелей и курортов, которые прибегают к судебным искам против гостей и путешественников.

"К сожалению, только тогда, когда такие владельцы отелей, как этот, поймут, что их бизнес пострадает из-за таких действий, они, наконец, перестанут", - сказал он.

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