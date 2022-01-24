Будинок на березі океану за 10 доларів. Як недорого відпочивати і працювати на Шрі-Ланці взимку

Всі особливості першої поїздки в країну: ціни, клімат і особливості місцевої культури
Відпочинок на Шрі-Ланці взимку протягом багатьох років був одним з найпопулярніших варіантів провести не тільки коротку відпустку, але і "зимівлю" з віддаленою роботою. Після пандемії країна знову приваблює любителів океану і тропіків в Азії.
Українські туристи розповідають, які враження залишає країна, що пережила суворий карантин без туризму, і які особливості варто враховувати, відпочиваючи самостійно без туроператорів.
Киянка Ольга Бутенко у перших числах січня вирушила на Шрі-Ланку вперше-відпочивати самостійно з друзями, поєднуючи відпустку з віддаленою роботою. Вона вирішила провести на тропічному острові місяць, відвідуючи різні локації. Про свій досвід самостійної поїздки на Шрі-Ланку вона розповіла TRAVEL РБК-Україна.
Побувавши в декількох селищах, туристка зазначила, що вплив пандемії на острові вже не відчувається – всі туристичні локації і кафе повноцінно працюють.
"Спочатку ми жили в Тангаллі - це маленьке село, де практично нічого не відбувається. Там є кафешки, кінотеатр. Ми знімали будиночок на березі океану за 30 доларів, але спокійно можна знайти за 10", - поділилася вона.
Пізніше компанія вирушила в Велігаму - селище з серфінгом, тусовками, великою кількістю російськомовних туристів і айтішників.
"Це село для тих, хто віддалено працює – там тусовки, багато туристів. Ціни вищі, ніж у Тангаллі - суп з морепродуктами замість 600 рупій (84 гривні) коштував вже 900 рупій (125 гривень). Орендувати серф коштує 300 рупій, а урок обійдеться в 2000 рупій (280 гривень)", - розповіла вона.
На вихідні українці їздили в Нувара-Елія з чайними плантаціями і Еллу - на таксі і поїздом. Весь транспорт на 4 людей обійшовся 200 доларів. У парку Яла дівчина відвідала сафарі з леопардами і слонами (50 доларів), сходила на Пік Адама (куди туристи піднімаються 3-4 години заради унікальних видів з вершини), знаменитий міст-віадук.
"Мене вразило те, що Шрі-Ланка - "просунута" країна в порівнянні з Занзібаром, де я була в минулому році. З неприємного - занадто багато російськомовних туристів і завищені ціни у водіїв тук-туків. І ще в кожному селі є магазини з алкоголем, куди завжди великі черги", - поділилася вона першими враженнями від туристичних локацій.
За її підрахунками, місяць проживання з харчуванням у кафе, якщо "ні в чому собі не відмовляти", обійдеться в 1,5 тисячі доларів. За квитки авіакомпанії Air Arabia в обидві сторони Ольга заплатила 20 тис. гривень.
Львів'янка Анна Дудкіна ділиться досвідом свого самостійного відпочинку на Шрі-Ланці на сторінці у Facebook і дає поради туристам, які їдуть туди вперше.
Мандрівниця відпочиває там цілий січень з чоловіком і 11-річним сином. Для проживання орендувала приватну віллу, їжу купує і готує самостійно. Локацію вибрали тиху, з можливістю безпечно купатися.
"Це тропіки, готуйтеся до пекучого сонця і вологості, тут завжди температура повітря 28-30 градусів і води - 29 тому, активний час на вулиці - це ранок 6-10, вечір 16-18 годин", - дає першу пораду вона.
Вечорами буває теплий дощ. Сонце сідає дуже швидко, сутінки змінюються темрявою, це варто враховувати при поверненні додому.
З одягу вона рекомендує брати всі речі вільного крою з натуральних тканин: кілька купальників, шорт, майок, туніки з довгим рукавом, легкі штани, пару футболок, головні убори. Ще - шльопанці і легкі кросівки для екскурсій.
Також вона наводить список необхідних речей:
Суми на їжу на Шрі-Ланці доступні - в 2019 році сім'я на місяць витратила 470 доларів на трьох.
"У кафешках ми харчувалися, але не часто через одноманітно рисову та гостру їжу. Лангустини і коралову рибу немає сенсу замовляти в кафе, коли вдома свіжий улов і гриль. Вибираючи віллу, будинок, житло, збираючись самостійно готувати, уточнюйте, що є з техніки", - радить Ганна.
Ланкійці - усміхнені, доброзичливі та відкриті люди, розповідає львів'янка. У нетуристичних районах до білошкірих туристів виявляють непідробний інтерес і здивування, намагаються помацати маленьких дітей, потримати їх на руках. Можуть запросити в гості і навіть навчать готувати місцеву їжу на своїй кухні.
Але в туристичних районах варто бути насторожі. Анна перераховує особливі категорії місцевих, які заробляють на туристах.
"Пляжні продажники. Поки ви не примелькаетесь на своєму пляжі, місцеві мережеві маркетологи будуть щось "впарювати": екскурсію, супровід, серфінг, вироби. Потерпіть, ввічливо відмовляйтеся і обіцяйте, що коли-небудь зайдете. Через тиждень ви перестанете бути здобиччю", - описує вона нав'язливу торгівлю.
Також вона застерігає від "бічбоїв", що пропонують себе жінкам за гроші. Ще є категорія місцевих, які допомагають продавцям обманювати в ціні.
"Ви йдете вздовж торгових наметів і до вас ненав'язливо чіпляється людина, йде поруч, розпитує про щось або розповідає, де кращі фрукти. А коли ви підходите до потрібного товару і питаєте ціну, цей "прилипала" нібито перекладає ваше запитання і називає вам ціну в два рази вище реальної", - описує вона схему обману.
Продавці, бачачи прилипалу, туристу реальної ціни не називають, а цінників немає. Потім цей "супроводжувач" отримує свій відсоток від угоди. Так ще діють неперевірені гіди-аферисти. В такому випадку слід або ходити зі своїм гідом, або купувати товари в супермаркетах.
"Більшість людей не розмовляють англійською, вони можуть кивати, посміхатися, але толком не розуміти, про що ви говорите. Купити їжу і доїхати на тук-туці ви зможете. Часто у водія тук-тука є російськомовний друг, якому він дзвонить", - зазначає ще одну складність туристка.
До слова, на Шрі-Ланці - пріоритет готівки. Краще везти долари найсвіжішого зразка (старі купюри приймають за заниженим курсом), міняти в ювелірних магазинах або в рідко зустрічаються обмінниках. А за останніми правилами, туристи повинні розраховувтаися тільки валютою або показувати чек про обмін.
"Фрукти, морепродукти, овочі на ринках - все за готівку. Карткою можна розраховуватися в супермаркеті, знімати в банкоматі невигідно через подвійну конвертацію", - радить вона.
На Шрі-Ланці можна розрахуватися за допомогою банківських карт, але не безконтактно.
Багато туристів, вирушаючи на відпочинок у тропічну локацію, готуються до зустрічі з місцевою живністю, яка може бути не тільки цікавою і екзотичною, але і небезпечною.
Основне, що потрібно враховувати при спілкуванні з місцевою фауною, за словами Анни:
"Ви в гостях, а не навпаки. Місцева фауна боїться вас більше - в 99% вона сама не нападає, крім комарів. Більшою мірою вся живність не отруйна в місцях, де живуть люди".
Які комахи та інші тварини можуть зустрітися туристам:
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