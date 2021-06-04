Черноморск по цене Аланьи: стали известны цены за отдых на море в Украине летом

Летом многим хочется на море, и одни туристы планируют отпуск заранее, другие отправляются на отдых спонтанно. По результатам недавних опросов, половина украинцев решили провести отпуск в Украине, ориентируясь на морские курорты в своей стране.

Выбор отдыхающих определяют два фактора: безопасность во время пандемии и бюджет поездки. Путешествовать в своей стране действительно может оказаться безопаснее, а вот возможность экономии во время отдыха в Украине остается спорным вопросом.

Цены за отдых на некоторых украинских курортах сопоставимы с теми, которые предлагают в соседних курортных странах. К примеру, недельный отдых на курортах Турции с 13 июня на сайтах туристических компаний и в системах онлайн-бронирования туров можно найти по цене от 11 тысяч гривен на двоих с авиаперелетом. Такое размещение в 3* отелях с завтраками можно найти на курортах Мармарис, Бодрум, Фетхие и Аланья.

Сколько стоит отдых на Черном и Азовском море в Украине во второй половине июня?

Одесская область: отдых на любой вкус

Больше всего украинцев, согласно результатам недавнего опроса, собираются летом ехать отдыхать в Одесскую область – 17,4%. И если в город Одессу едут больше за развлечениями, то для более размеренного отдыха выбирают населенные пункты чуть дальше по побережью.

Фото: Вид на Затоку (wikipedia.org)

Одна из самых популярных у туристов локаций – Затока, поселок на Будакской косе. Там чистое море с небольшими волнами и постоянным бризом и бесконечная линия пляжей. В Затоке есть около двух сотен баз отдыха и пансионатов, включая отели с бассейнами и аквапарком. Также здесь есть огромный выбор частного жилья.

Самые дорогие предложения – в отелях с максимальным набором услуг и высоким уровнем сервиса.

Например, в отеле "Аквапарк Затока" с двумя бассейнами неделю с 13 июня вдвоем можно провести по цене 12930 гривен в стандартном двухместном номере с 1 кроватью и видом на аквапарк. Бюджетный четырехместный номер обойдется в 18730 гривен. При этом завтраки включены в проживание.

В отеле "Leopolis Lux" остался небольшой выбор номеров на вторую половину июня. В отеле также есть бассейн. Стандартный трехместный номер обойдется в 13300 гривен, а апартаменты с видом на море на 5 человек – в 29100 гривен.

Впрочем, хватает в Затоке и более бюджетного жилья на эти даты.

В курортной гостинице "Радуга" со своим пляжем и видом на море из всех номеров можно отдохнуть неделю на эти даты за 8800 гривен с завтраками на двоих.

В отеле "Парус Корпус 3" также на первой линии стандартный двухместный номер с видом на море обойдется в 5600 гривен на те же даты.

Фото: Пляж на курорте Затока (radugazatoka.com)

В Черноморске большой выбор апартаментов, гостевых домов и вилл на первой линии у моря. Например, вилла на 6 человек с 5 спальнями, бассейном и ухоженным садом обойдется в 87500 гривен. А однокомнатную квартиру рядом с морем можно снять по цене от 5500 гривен за неделю.

Азовское море: уже можно купаться

Пляжный сезон на Азовском море начался еще в конце мая. Вода в море на некоторых курортах прогрелась до комфортной температуры - 21 градуса.

Самыми популярными для отдыха украинцев остаются курорты Арабатская Стрелка с мелководьем, а также Кириловка. Цены на проживание там обычно немного ниже, чем на курортах Черного моря.

Например, в отеле "Райский сад" с бассейном в Генической горке можно провести неделю по цене от 12600 гривен в двухместном номере в 1 кроватью. Завтрак включен в проживание.

Фото: Отдых в Генической Горке (booking.com)

В отеле с коттеджами "Arabatka" проживание для двоих обойдется в 27065 гривен. Завтрак включен.

В отеле "Азов" неделю можно провести по цене 3150 гривен, а завтраки можно получить по цене 100 гривен.

На популярном курорте в Запорожкой области Кирилловка есть пляжи как для взрослых, так и для детей. Для купания там довольно удобный заход, при этом для взрослых достаточно глубины.

Неделя в Кирилловке обойдется по цене от 2100 гривен в обычных номерах в гостевых домах, и от 3000 гривен – за проживание в номере с душем и санузлом. Завтраки при таком размещении обойдутся от 30 гривен.

Средняя цена проживания на базах отдыха с удобствами в номере – 5-6 тысzч гривен.

Фото: Отдых в Кирилловке (booking.com)

На базе отдыха "Будивельник" в 5-местых апартаментах с одной спальней можно провести неделю по цене от 11200 гривен.

А в отеле "Rock-hotel Cleopatra" с бассейном и частным пляжем двухместный номер с балконом обойдется в 18655 гривен. В проживание включены завтрак и ужин.

Напомним, ранее мы писали, где можно отдохнуть на море в Украине с сервисом не хуже, чем за рубежом.

Также сообщалось, сколько стоят туры в Тунис в начале лета.