Альтернатива Турции: сколько стоят туры в Тунис в начале лета

Какие правила въезда в страну начали действовать в июне

В Тунисе отменили обязательный карантин для пассажиров, прибывающих в страну регулярными рейсами. Также отдельным категориям путешественников больше не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID.

Новые требования к въезду вступили в силу с 1 июня и применяются к полностью вакцинированным путешественникам или тем, у кого был положительный результат теста на COVID минимум за шесть недель до даты въезда.

Все остальные путешественники старше 12 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом, сделанный за 72 часа до поездки в Тунис, и самоизолироваться на семь дней.

Новости о новых правилах въезда появились после того, как была объявлена ​​программа вакцинации туристического персонала Туниса. Это связано с решением правительства сделать туризм приоритетной отраслью.

Программа будет применяться к персоналу, который постоянно работает в отелях, ресторанах, туристических агентствах, музеях и археологических памятниках, а также к туристическим гидам и другим сотрудникам, которые непосредственно контактируют с туристами.

Кто освобождается от самоизоляции

Туристам из Украины, которые прибывают в Тунис с туристической целью чартерными или регулярными авиарейсами (при наличии туристического ваучера, включающий перелет, трансфер и проживание в отеле), разрешен въезд с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до посадки.

Фото: Туристы в Тунисе (pixabay.com)

По прибытии по-прежнему будут проводиться экспресс-тесты, а в случае положительного результата туриста поместят в карантин в специализированных центрах. Перед вылетом в Тунис нужно зарегистрироваться на сайте.

Для поездки в Тунис украинские граждане должны оформить визы. Упрощенный визовый режим действует только для туристов, которые прибывают в составе организованных туристических групп чартерными или регулярными авиарейсами. Поскольку в Украине нет посольства этой страны, для оформления виз необходимо обращаться в посольство Туниса в Варшаве.

Туры в курортную страну уже есть в продаже

Запланированные на вторую половину вылеты на курорты Туниса не состоялись из-за строгих карантинных правил. Эксперты в комментариях РБК-Украина прогнозировали начало чартерных рейсов в курортную страну во второй половине июня.

Тунис действительно упростил правила въезда для туристов, подтверждает РБК-Украина глава Ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

"Уже сейчас есть прямые чартерные рейсы из Украины в Монастир и на остров Джерба. Туры доступны в продаже, но пока говорить о массовости рано. Традиционно Тунис у наших граждан пользуется меньшим спросом по сравнению с Турцией и Египтом", — отмечает специалист.

Фото: Туристам разрешено отдыхать в составе групп (pixabay.com)

Купить авиабилет в Тунис: сколько стоит перелет

Судя по данным, доступным на сайте компании "Авиачартер", рейсы на остров Джерба запланированы на лето дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. В Монастир - три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

При самостоятельных перелетах, бронируя билет без покупки пакетного тура, перелет на одного туриста в Монастир из Киева и обратно обойдется в 7,7-13,5 тысяч гривен на даты в июле.

Какие цены на туры в Тунис летом

Бронировать туры в курортную страну вместо покупки отдельного перелета - гораздо выгоднее. Стоимость туров в Тунис на июнь-август - невысокая. Так происходит потому, что спрос на это направление пока оставляет желать лучшего, говорят РБК-Украина в украинских турфирмах. По этой причине цены на туры в Тунис остаются на уровне Турции и Египта.

Фото: Море в Тунисе (booking.com)

У сети турагентств "Поехали с нами" можно найти путевку в четырехзвездочную гостиницу Монастира с прямым перелетом из Киева всего за 19 100 гривен на двоих на 7 ночей с типом питания "все включено".

У компании "Farvater" есть в наличии туры на остров Джерба в Тунисе. К примеру, путевку на 7 ночей для двоих туристов в трехзвездочный отель острова с питанием "все включено" предлагается по цене от 24 700 гривен.

"APLtravel" предлагает туры в Тунис по цене от 21 тысячи гривен за двоих. Так, путевка в трехзвездочную гостиницу Монастира на 9 ночей с аналогичным типом питания и перелетом в обе стороны стоит 21 274 гривны на двоих.

Напомним, мы писали про лучшие страны для комфортного отпуска в июне.

Также мы сообщали, что Турция обновила правила въезда для украинцев с 1 июня.