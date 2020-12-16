Буковель и Драгобрат: сколько стоит отдых на популярных горных курортах Украины

Названы самые востребованные у туристов локации страны
Государственное агентство развития туризма назвало самые популярные туристические локации в Украине, опираясь на данные туристических агентств, операторов мобильной связи и Google. Информация о внутреннем туризме была собрана по запросу Радио Свобода.
В список попали природные и городские парки, пляжи, горные локации.
"По словам мобильных операторов, мы знаем, что в течение этого лета в Украине вырос внутренний туризм. Херсонщина стала одним из прорывов этим летом. Мы надеемся, что каждый год один или два региона будут открываться по-новому для туриста", - прокомментировали информацию в ведомстве.
Фото: Локация в Карпатах (pixabay.com)
Самые востребованные локации
На запрос Госагентства развития туризма компания Google предоставила информацию о туристических местах, по которым было наибольшее количество поисковых запросов в Google-Maps & Search за 9 месяцев 2020 года.
В топ-5 среди природных объектов попали: Розовое озеро (Лемурийское), Голубые озера в Черниговской области, озеро Синевир в Карпатах, Бакота и Тустань.
Пятерка любимых украинцами пляжей выглядит так: Аркадия в Одессе, Железный порт, Черноморск, Кирилловка, Коблево.
В запросах на тему отдыха в горах чаще всего фигурировали Буковель, Драгобрат, Верховине, Яремче и Карпаты.
По информации от туристических операторов, больше всего туристы интересовались розовыми озерами, восхождением на Говерлу, озером Синевир, а также – станцией "Памир" в Карпатах, Бакотой, Верховиной, поселком Буки, косой Джарылгач, Кинбурнской косой, заповедником "Аскания-Нова", Олешковскими песками и поездкой в Чернобыль.
Фото: Буковель зимой (pixabay.com)
Сколько стоит отдых на самых популярных горных курортах
Из всех перечисленных направлений наиболее актуальными и востребованными являются горные курорты. На новогодние и рождественские праздники большинство коттеджей в Карпатах и номеров в отелях поблизости от горнолыжных трасс уже забронированы.
"Сейчас растет спрос на зимний отдых. Соответственно, рынок реагирует динамическим тарифом. По моим оценкам, рост цен именно на зимний отдых - на уровне 15-25% в сравнении с прошлым годом. Это в рамках ежегодного "традиционного" подорожания", - отмечает в комментарии РБК-Украина Александр Чорный, руководитель Школы гостиничного бизнеса "Michelle".
Самый высокогорный курорт Украины Драгобрат находится на высоте 1400 метров над уровнем моря и покрыт снегом до мая.
В отеле "Большая медведица" у подножия горы Стог в 150-250 метрах от двух подъемников на новый год можно остановиться по цене от 1800 гривен за номер в новогодний период.
В отельно-развлекательном комплексе "Хата Магната" провести праздники можно по цене от 1200 гривен за номер.
Дешевле можно найти размещение в частном жилье – например, в гостевом доме "Мандривный" на новый год компании из 10 человек предлагали поселиться за 4000 гривен в сутки.
Фото: На высокогорном курорте в Карпатах снег лежит до мая (pixabay.com)
На курорте "Буковель", на котором недавно открыли сезон катания на лыжах, жилье традиционно дороже на новый год.
Например, в Amarena SPA Hotel трехместный делюкс обойдется в 4800 гривен в сутки.
В Home hotel - 4978 гривен за номер "стандарт".
В отеле "Старая правда"- от 2800 гривен в сутки.
В Radisson Blu Resort Bukovel – от 12833 гривен за двухместный номер.
К слову, цены на горнолыжных курортах начнут снижаться после 5-7 января. По предварительным планам правительства, в этот период могут ввести новые карантинные ограничения - и спа-зоны с ресторанами в отелях окажутся под запретом.
Напомним, ранее мы писали про особенности отдыха на горнолыжном курорте Драгобрат.
Также мы сообщали, где можно отдохнуть в Карпатах в декабре.