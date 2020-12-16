Буковель і Драгобрат: скільки коштує відпочинок на популярних гірських курортах України

Фото: Зимові напрямки в Карпатах (booking.com)

Названо найбільш затребувані у туристів локації країни

Державне агентство розвитку туризму назвало найбільш популярні туристичні локації в Україні, спираючись на дані туристичних агентств, операторів мобільного зв'язку і Google. Інформація про внутрішній туризм була зібрана за запитом Радіо Свобода.

В перелік потрапили природні та міські парки, пляжі, гірські локації.

"За словами мобільних операторів, ми знаємо, що протягом цього літа в Україні зріс внутрішній туризм. Херсонщина стала одним з проривів цього літа. Ми сподіваємося, що кожен рік один або два регіони будуть відкриватися по-новому для туриста", - прокоментували інформацію у відомстві.

Фото: Локація в Карпатах (pixabay.com)

Найзатребуваніші локації

На запит Держагентства розвитку туризму компанія Google надала інформацію про туристичні місця, щодо яких була найбільша кількість пошукових запитів у Google-Maps & Search за 9 місяців 2020 року.

У топ-5 серед природних об'єктів потрапили: Рожеве озеро (Лемурійське), Голубі озера в Чернігівській області, озеро Синевир у Карпатах, Бакота і Тустань.

П'ятірка улюблених українцями пляжів виглядає так: Аркадія в Одесі, Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівка, Коблево.

У запитах на тему відпочинку в горах найчастіше фігурували Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати.

За інформацією від туристичних операторів, найбільше туристи цікавилися рожевими озерами, сходженням на Говерлу, озером Синевир, а також – станцією "Памір" в Карпатах, Бакотою, Верховиною, селищем Буки, косою Джарилгач, Кінбурнською косою, заповідником "Асканія-Нова", Олешківськими пісками й поїздкою у Чорнобиль.

Фото: Буковель взимку (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на найпопулярніших гірських курортах

З усіх перерахованих напрямків найбільш актуальними та затребуваними є гірські курорти. На новорічні та різдвяні свята більшість котеджів в Карпатах та номерів в готелях поблизу гірськолижних трас вже заброньовані.

"Зараз зростає попит на зимовий відпочинок. Відповідно, ринок реагує динамічним тарифом. За моїми оцінками, ріст цін саме на зимовий відпочинок - на рівні 15-25% в порівнянні з минулим роком. Це в рамках щорічного "традиційного" подорожчання", - зазначає в коментарі РБК-Україна Олександр Чорний, керівник Школи готельного бізнесу "Michelle".

Найвисокогірніший курорт України Драгобрат знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем моря і покритий снігом до травня.

В готелі "Велика ведмедиця" біля підніжжя гори Стіг в 150-250 метрів від двох підйомників на новий рік можна зупинитися за ціною від 1800 гривень за номер в новорічний період.

В готельно-розважальному комплексі "Хата Магната" провести свята можна за ціною від 1200 гривень за номер.

Дешевше можна знайти розміщення в приватному житлі – наприклад, в гостьовому домі "Мандрівний" на новий рік компанії з 10 осіб пропонували оселитися за 4000 гривень на добу.

Фото: На високогірному курорті в Карпатах сніг лежить до травня (pixabay.com)

На курорті "Буковель", на якому нещодавно відкрили сезон катання на лижах, житло традиційно дорожче на новий рік.

Наприклад, в Amarena SPA Hotel тримісний люкс обійдеться в 4800 гривень на добу.

Home hotel - 4978 гривень за номер "стандарт".

В готелі "Стара правда"- від 2800 гривень на добу.

В Radisson Blu Resort Bukovel – від 12833 гривень за двомісний номер.

До речі, ціни на гірськолижних курортах почнуть знижуватися після 5-7 січня. За попередніми планами уряду, в цей період можуть ввести нові карантинні обмеження - і спа-зони з ресторанами в готелях опиняться під забороною.

Нагадаємо, раніше ми писали про особливості відпочинку на гірськолижному курорті Драгобрат.

Також ми повідомляли, де можна відпочити в Карпатах у грудні.