Доступные цены на популярном куроте: где можно отдохнуть в Карпатах в декабре

Фото: Славское, Львовская область (hotelsbukovel.com.ua)

Гид по ценам в Славском - одном из самых известных мест для катания на лыжах

На днях стало известно, что "Укрзализныця" вскоре запустит поезд Интерсити + по маршруту "Киев-Славское" на зимние праздники. Это направление уже доступно в системе бронирования, однако билеты на рейсы №745 и №746 в продажу еще не поступили.

Перевозки пассажиров в Славское начнутся 15 декабря. Поезда будут курсировать в этом направлении ежедневно до 17 января. К слову, время в пути займет всего семь часов. По пути следования Интерсити будет делать остановку на железнодорожных станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

Поезд в Славское будет отправляться с центрального железнодорожного вокзала в Киеве в 6 утра и прибывать в Славское после 13-ти часов. Обратно поезд будет отправляться в 16.20 и прибудет в Киев незадолго до полуночи.

РБК-Украина рассказывает, чем интересен курорт Славское для туристов, что там можно посмотреть и сколько стоит жилье в местных отелях, мини-гостиницах и у частных владельцев.

Чем Славское привлекает туристов

Славское - небольшой поселок во Львовской области и один из самых посещаемых в Украине горнолыжных курортов, который может конкурировать с курортом Буковель.

Некоторые недостатки логистики (например, отсутствие проходимых для легкового транспорта дорог, медленные и не очень новые подъемники) компенсируются большим выбором трасс, хорошими отелями, развитой инфраструктурой.

Курорт Славское, ежегодно посещаемый многими туристами, находится в центре Карпат в долине реки Опир.

Одним из самых известных локаций этого курорта является минеральный источник "Писана криниця". Его некоторые местные жители называют "местом силы". Здесь, как гласят легенды, встречался со своей возлюбленной Олекса Довбуш. Также недалеко отсюда открываются великолепные виды на Бескиды, Боржаву и гору Пикуй.

Фото: Природные ландшафты возле Славского (facebook.com/slavsko.travel)

Но в первую очередь Славское интересует туристов из-за наличия здесь возможностей для горнолыжного отдыха. Славское славится своими горнолыжными трассами, которых здесь насчитывается около двух десятков. По уровням сложности они подойдут как опытным лыжникам, так и новичкам.

На горнолыжном курорте туристы могут купить или взять на прокат на день или больше все необходимое для катания снаряжение. Здесь также можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов, которые могут обучить азам катания и тех, кто еще ни разу не пробовал такой вид активности.

Самые высокие точки Славского

Кичерка - 845 метров;

Плай - 876 метров;

Плишка - 1038 метров;

Ильза - 1066 метров;

Клива - 1069 метров;

Писаная (или Довбушанка) - 1236 метров;

Высокий Верх - 1245 метров;

Тростян - 1235 метров.

Фото: Горнолыжный курорт Славское (inventure.com.ua)

К примеру, спусковой комплекс на вершине Тростян предлагает туристам восемь подъемников. Подъем и спуск "креселка" стоит 150 гривен за четыре подъема, "бугели" - 150 гривен, а дневной абонемент предлагается по цене 470 грн. В период новогодних праздников цена повышается до 530 гривен.

На горе Погар также есть разные типы подъемников - кресельный, бугельный, мультилифты. Нижние располагаются неподалеку друг от друга. Стоимость кресельного подъема - 200 гривен, бугельного - 120 гривен. Дополнительную информацию по расценкам на других вершинах стоит перепроверять заблаговременно, так как цены могут меняться.

Что посмотреть неподалеку от Славского

Нередко туристы, останавливаясь на проживание в каком-то из населенных пунктов Карпат, активно посещают экскурсии и смотрят интересные места неподалеку. Из-за довольно высокой конкуренции и небольшого количества приезжающих туристов во время пандемии, цены на однодневные экскурсии - довольно приемлемые. Их можно заказать примерно за 400-600 гривен с человека.

Итак, что же посмотреть неподалеку от Славского?

Скальный комплекс Тустань - интересный памятник истории. Когда-то прямо посреди скал здесь была деревянная крепость, которая выполняла роль пропускного пункта.

Сегодня это место будет интересно посетить любителям истории, пеших прогулок, и туристам, которые просто хотят увидеть скальные пейзажи невероятной красоты.

Фото: Скальный комплекс Тустань (vidviday.ua)

Водопад Шипот, который считается самым большим карпатским водопадом. Интересен тем, что спадает вниз многочисленными каскадами. Находится на реке Пилипец в пределах известной горной долины Боржава.

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" - локация, которая подойдет любителям пеших маршрутов. Остановиться можно в городке Сколе, а оттуда - отправиться по нескольким маршрутам, во время прогулки по которым вы увидите живописные пейзажи Карпат.

Также в окрестностях Славского находится множество живописных озер, которые можно посетить в рамках однодневных экскурсий.

Сколько стоит проживание в Славском

Мы подготовили для вас небольшой ценовой обзор местных отелей, в которых вы можете остановиться на время вашего путешествия по Карпатам.

Проверим цены на проживание в отелях и гостевых домах Славского на уикенд - субботу и воскресенье 19-20 декабря на двоих. Эти даты мы выбрали с учетом того, что поезд из Киева в Славское начинает курсировать 15 декабря.

Приводим несколько примеров актуальных предложений по размещению.

Вилла с двумя спальнями, в которой могут разместиться сразу четыре человека, в Hostynnyy Dvir Apartament Hotel стоит 6000 грн в сутки.

В апарт-отеле "Панщина" домик с одной спальней на двоих взрослых обойдется в 2200 грн в сутки.

Стандартный двухместный номер с одной кроватью в "Casa del Pozitiff" предлагается по цене 1000 грн в сутки на двоих.

Фото: В Славском - множество разных вариантов проживания в отельных комплексах и мини-гостиницах (скриншот с сайта booking.com)

Бюджетный двухместный номер с одной кроватью есть в наличии на эти даты в "Zacharovany Karpaty". Цена такого номера на двоих - 600 гривен.

Двухместный номер с двумя отдельными кроватями и видом на горы в "Milana Guesthouse" будет стоить 550 грн. в сутки на двоих.

Двухместный номер с одной кроватью и террасой в отеле "Золотая подкова Славское" -1550 грн в сутки.

Отель "Куточок здоров'я" предлагает гостям размещение в двухместном номере с одной кроватью. Цена - вполне приемлемая: 500 гривен в сутки.

В большинстве из перечисленных отелей есть возможность заказать завтраки. Цена на них варьируется в пределах 90-120 гривен за человека.

Славское - хороший вариант отдыха в горах. Как мини-уикенд, так и длительный отпуск, проведенный в этой локации, прекрасно подойдет даже тем, кто не собирается кататься на лыжах: здесь есть и множество мест для спокойного уютного отдыха в окружении Карпат.

Напомним, ранее мы писали, действительно ли дорого отдыхать на известном курорте Буковель в Карпатах.

Также мы сообщали, куда можно поехать на отдых в Карпаты в декабре.