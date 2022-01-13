Из Брюсселя в Прагу: в Европе запустят новый железнодорожный маршрут для туристов

Поездка на поезде - неотъемлемая часть путешествий, особенно по Европе. Среди путешественников уже давно популярен поезд “Восточный экспресс” в Стамбуле, но не все могут позволить поездку на нем, в отличие от более бюджетных маршрутов.

Летом 2022 года нидерландская компания European Sleeper запустит новый ночной поезд для бюджетных путешествий из Брюсселя в Прагу, пишет Travelandleisure.com.

Поезд будет курсировать между этими европейскими столицами с остановками в Амстердаме, Берлине и Дрездене, (Германия).

Железнодорожный маршрут запустят с тремя еженедельными рейсами, и в ближайшее время планируют расширить до ежедневных поездок.

В стоимость билета будут включены завтрак, раскладная кровать и бесплатный Wi-Fi.

Компания планирует каждый год вводить новый ночной поезд по маршруту из Бельгии и Нидерландов. В 2022 году в Прагу, в 2023 году – в Варшаву.

Фото: Летом 2022 года компания European Sleeper запустит ночной поезд из Брюсселя в Прагу (unsplash.com/martin-krchnacek)

Какие еще необычные поезда запускают в разных странах

В 2023 году новый Восточный экспресс La Dolce Vita будет курсировать с севера на юг по Италии до Альп по шести маршрутам, а также в международные маршруты из Рима с остановками в Париже, Стамбуле и Сплите (Хорватия). Итальянские маршруты включают от путешествия длительностью от одной до трех ночей.

В Турции туристический поезд "Восточный экспресс" запустят в этом году, который был отменен в марте 2019 года из-за пандемии коронавируса, будет отправляться из Анкары в среду и пятницу, а из Карса – в воскресенье и пятницу и будет курсировать два раза в неделю.

Стоимость проезда для одного человека на туристическом экспрессе определена на уровне 1300 TL (около 930 долларов). Если путешествуют двое, то цена на одного человека уменьшается вдвое - до 650 TL.

Напомним, ранее туристы выбрали пять стран для путешествий в 2022 году.