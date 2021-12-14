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Роскошные путешествия. В Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс"

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 17:29
Роскошные путешествия. В Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс" Фото: “Восточный экспресс” Италии La Dolce Vita (accor.com)
Автор: Евгения Тугушева

150 лет истории: в компании назвали маршруты и стоимость путешествия

В Италии для туристов запустят знаменитый среди путешественников поезд “Восточный экспресс”, пишет Travelandleisure.com.

После закрытия маршрута в 1977 году исторический роскошный железнодорожный транспорт возвращается в Италию с новыми поездами и маршрутами. Хотя поезд по знаменитому маршруту Париж-Стамбул курсировать не будет.

В 2023 году новый Восточный экспресс La Dolce Vita будет курсировать с севера на юг по Италии до Альп по шести маршрутам, а также в международные маршруты из Рима с остановками в Париже, Стамбуле и Сплите (Хорватия). Итальянские маршруты включают от путешествия длительностью от одной до трех ночей.

Роскошные путешествия. В Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс&quot;

Фото: “Восточный экспресс" в 1920-е годы (travelandleisure.com)

Более 150 лет назад Жорж Нагельмакерс воплотил свою мечту в реальность и открыл первый роскошный поезд Orient Express – “Восточный экспресс”. Теперь новый Orient Express отправится в путь снова.

Роскошные путешествия. В Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс&quot;

Фото: Вагон-ресторан “Восточного экспресса" (accor.com)

Новый La Dolce Vita разработан Orient Express – мировым брендом с историей совместно с компанией Accor.

Гости могут провести от одной до трех ночей в новых поездах, уделяя достаточно времени на каждой остановке, чтобы осмотреть место назначения.

Роскошные путешествия. В Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс&quot;

Фото: Номер люкс в “Восточном экспрессе" La Dolce Vita (accor.com)

Когда через Италию курсировал старый "Восточный экспресс", путешествия на нем ассоциировались с роскошью и гламуром. Богатый стиль жизни также был воплощен в оформлении и стиле Восточного экспресса La Dolce Vita. В новом экспрессе La Dolce Vita дизайн выполнен с элементами современного в сочетании с 1960-1970-х годов, исторического периода в Италии, известного как "Сладкая жизнь".

Роскошные путешествия. В Италии спустя 45 лет перерыва запускают знаменитый “Восточный экспресс&quot;

Фото: Вагон “Восточного экспресса" (accor.com)

Для гостей будут доступны разработанные студией Dimorestudio 12 роскошных кают, 18 люксов и один “супер люкс”, а также вагон-ресторан, где будут подавать вино и блюда высокой кухни.

Сколько стоит путешествие в роскошной атмосфере 1970-х

В компании называют путешествие на знаменитом экспрессе как “новый способ познания Италии: "это экологически чистое приключение, в котором исследуются забытые дороги.” Однако такая поездка – не из дешевых. Средняя цена за одну ночь составит 2000 евро (2262 долларов США).

Кроме того, в компании анонсировали открытие в 2024 году в Риме первого отеля под брендом Orient Express – Minerva, который сделает остановку в этом городе еще более волшебной.

Напомним, мы писали, когда начнет свою работу легендарный "Восточный экспресс" в Турции.

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