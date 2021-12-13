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Легендарный "Восточный экспресс" в Турции возобновляет работу: дата запуска и цены на билеты

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Понедельник 13 декабря 2021 18:49
Легендарный "Восточный экспресс" в Турции возобновляет работу: дата запуска и цены на билеты Фото: Поезд "Восточный экспресс", Турция (sixt.com.tr)
Автор: Евгения Тугушева

В Министерстве транспорта и инфраструктуры назвали дату первого рейса

В Турции анонсировали запуск туристического поезда "Восточный экспресс", отмененный в марте 2019 года из-за пандемии коронавируса, пишет СNN Türk.

Восточный экспресс будет отправляться из Анкары в среду и пятницу, а из Карса – в воскресенье и пятницу и будет курсировать два раза в неделю.

"Наш поезд, проходящий через провинции Анкара, Кайсери, Сивас, Эрзинджан, Эрзурум, прибывает в провинцию Карс и преодолевает 1300 км примерно за 31,5 часа", – сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

Поезд пользуется большим спросом среди туристов. Во время путешествия можно полюбоваться живописными видами и ознакомиться на остановках с достопримечательностями страны.

В чем уникальность "Восточного экспресса"

"Восточный экспресс" курсирует между Анкарой и Карсом с 15 мая 1949 года, его работа регулируется турецкой Государственной железной дорогой (TCDD).

Видео: Восточный экспресс в Турции

Восточный экспресс (Doğu Ekspresi) – название поезда, курсирующего одной из старейших железных дорог Турции. Начальное название направления – знаменитый восточный экспресс. Он был описан в романе Агаты Кристи. Маршрут связывал Стамбул с Европой как первый экспресс поезд 20-го века.

Позже, когда интерес к железным дорогам значительно снизился, железная дорога изменила направление движения между восточными городами Турции и Стамбула.

Легендарный &quot;Восточный экспресс&quot; в Турции возобновляет работу: дата запуска и цены на билеты

Фото: Маршрут поезда на карте Турции

Легендарный &quot;Восточный экспресс&quot; в Турции возобновляет работу: дата запуска и цены на билетыЛегендарный &quot;Восточный экспресс&quot; в Турции возобновляет работу: дата запуска и цены на билетыФото: Внутри поезда (facebook.com/doguekspresim)

Сейчас путешествие на Восточном экспрессе начинается из столицы Турции, Анкары. Можно также сесть на поезд из Стамбула в отправную точку.

До введения карантинных ограничений в стране цены на проезд в легендарном экспрессе достигали 704$, если один человек бронирует одноместное купе, и 300 TL (45$) на человека, за кровать в двухместном купе.

Сколько будут стоить билеты после возобновления рейсов

Сообщается, что стоимость проезда для одного человека на туристическом экспрессе определена на уровне 1300 TL (около 930 долларов). Если путешествуют двое, то цена на одного человека уменьшается вдвое - до 650 TL.

Восточный экспресс будет отправляться из Анкары в среду и пятницу, а из Карса – в воскресенье и пятницу и будет курсировать два раза в неделю.

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