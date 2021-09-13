Болгария за копейки: отдых в бархатный сезон предлагают по рекордно низким ценам

Бархатный сезон на морских курортах Болгарии в самом разгаре. Комфортному времяпровождению способствует и погода, и традиционное снижение цен осенью.

Несмотря на ужесточение карантинных мер в Болгарии в сентябре, туристы продолжают наслаждаться отдыхом в популярных локациях. Пляжи до сих пор заполнены сотнями туристов, а туры в страну предлагают по очень доступным ценам.

Как отдохнуть в Болгарии в сентябре и сколько стоят туры – в материале РБК-Украина.

Какая погода на курортах Болгарии в середине сентября

Бархатный сезон в Болгарии на пляжах Черного моря длится иногда до середины октября. А в середине сентября устанавливается очень комфортная погода для солнечных ванн и экскурсий. При этом вода в море остается теплой.

Фото: Архитектура Несебра (unsplash.com/shalev-cohen)

По веб-камерам на курортах Болгарии видно, что на пляжах еще достаточно много отдыхающих, которые купаются в море. По состоянию на 13 сентября, вода у берегов Бургаса и Созополя прогрета до +23 градусов, в то время как у берегов Одессы – до +21.

Согласно прогнозам синоптиков, погода на ближайшую неделю в Болгарии – "летняя": теплые дни и ночи, будет солнечно, преимущественно без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в Бургасе, Созополе и Несебре будет подниматься днем до +27 градусов, ночью - +19-20.

Правила въезда в Болгарию и новые карантинные требования

С 7 сентября по 31 октября в Болгарии ввели новые противоэпидемические меры. Из-за того, что в стране установился один из самых высоких в Европе уровень заболеваемости COVID, власти решили ограничить работу общественных мест, сообщало агентство Associated Press.

Рестораны и кафе теперь могут работать только с 7 утра 23:00. За столиками можно размещать до шести человек. Ночные клубы вообще закрыты, а в кинотеатрах и театрах разрешено заполнять только половину мест. Зрителей на спортивные мероприятия разрешено пускать на 30% от общей вместимости.

Фото: Храм в Несебре (unsplash.com/oleg-brukh)

В музеи можно будет ходить из расчета 1 человек на 8 квадратных метров. Фестивали, концерты и развлекательные мероприятия запрещены. В стране сохраняется масочный режим.

Украинцы могут въезжать на территорию Болгарии только после предъявления действительного цифрового COVID сертификата ЕС о вакцинации, о перенесении болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа. Дети до 12 лет освобождаются от таких требований.

Сертификаты вакцинации, выданные в Украине в соответствии с системой "Единый государственный портал электронных услуг" (портал "Дия"/"Diia" и мобильные приложения), считаются эквивалентными цифровому COVID сертификату ЕС.

Сколько стоит отдых в Болгарии в сентябре

Мы проверили стоимость туров на курорты Болгарии с 16 сентября на 7-8 ночей на двоих с авиаперелетом и питанием "завтраки" и выбрали самые низкие цены.

Отправиться на курорты страны можно с авиатурами, в стоимость которых входит перелет в обе стороны.

Фото: Атмосфера в Созополе (Катерина Гончарова/ РБК-Украина)

Турагентство Piligrim предлагает путевки на 7 ночей для двоих в 3* отеле с завтраками на курорте Солнечный Берег. Такой отдых обойдется по цене от 9475 (300 евро), в Несебре – от 11619 гривен. В 4* отеле в Солнечном берегу – от 12697 гривен, в Созополе – от 15 тыс. грн. В 5-звездочном отеле в Солнечном Берегу – от 15,9 тыс. гривен, в Святом Власе - от 21 тыс. гривен.

У компании Farvater 7 ночей в 3* отеле в Солнечном Берегу обойдется от 9506 гривен, в Золотых Песках – от 10927 гривен, в Свети-Влас – от 11729 гривен. В 4 отеле на курорте Солнечный Берег – от 9757 гривен, в 5* там же – от 15875 гривен, в Свети-Влас – от 17054 гривен.

У компании Happy Rest 7 ночей в 3* отеле в Солнечном Берегу обойдутся в 9111 гривен, в Святом Власе – от 9485 гривен, в Несебре – от 11258 гривен. В 4* - 9345 гривен в Солнечном Берегу, в 5*отеле там же - от 15254 гривен.

Кроме того, пляжный сезон продолжается и на Азовском море - мы писали, сколько продлится теплая погода в Бердянске и Кирилловке.

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