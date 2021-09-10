В Рим и Вену за 35 евро: популярные города Европы, куда можно отправиться на уикенд бюджетно

Авиакомпании запускают новые рейсы, а билеты можно купить по доступной цене

Уикенд в Европе в сентябре – отдых, о котором украинцы мечтают еще с прошлого года, когда границы многих стран были закрыты. Совет ЕС 9 сентября оставил Украину в "зеленом списке" стран, гражданам которых рекомендовано разрешать въезд независимо от цели поездки.

Это значит, что можно смело планировать путешествия на выходные в любимые европейские города. Тем более, что из Украины запускаются новые рейсы в популярных направлениях.

Например, c 10 cентября авиакомпания Wizz Air начала совершать полеты из Одессы в Рим. А с 23 сентября из Киева в Прагу появятся рейсы у авиакомпании SkyUp. Время перелета – чуть больше 2 часов. Отправиться в Чехию можно будет трижды в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Билеты стоят от 94 евро в обе стороны.

Куда еще можно недорого полететь на уикенд в сентябре – в материале РБК-Украина.

Рим и Венеция: перелет по цене от 35 евро

Побывать в бархатный сезон в Риме – один из самых лучших вариантов провести яркие выходные. Мы проверили самые дешевые цены на авиабилеты в сентябре с прямым перелетом.

Фото: Милан - одна из самых популярных локаций (unsplash.com/daryan-shamkhali)

Например, из Киева в Рим можно полелеть по цене 35 евро 27 сентября (Ryanair), в Венецию по этой же цене – 28 сентября. В Милан – за 40 евро 29 сентября.

Условия въезда: с 31 августа 5-дневный карантин для вакцинированных украинцев отменен. Для въезда в Италию необходимо предъявить негативный результат ПЦР-теста и одновременно - сертификат вакцинации (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen).

Испания: четыре часа до пляжа

Испания в сентябре – еще очень теплая страна, куда едут не только на экскурсии и шопинг, но и на белоснежные морские пляжи. Например, в Барселону в сентябре можно отправиться по цене от 100 евро – 26 сентября с авиакомпанией Ryanair. Время полета – 3 часа 45 минут. С украинскими авиакомпаниями полететь в этот испанский город можно по цене от 145 евро (SkyUp) и 200 евро (МАУ) в последнюю неделю сентября.

Фото: Архитектура в Барселоне (unsplash.com/ruggiero-calabrese)

Зато в Мадриде провести уикенд можно немного дешевле – авиаперелет обойдется в сентябре от 86 евро 29 сентября (Ryanair). Время перелета – 4 часа 30 минут.

Условия въезда: для поездки достаточно заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании или загрузить мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH, чтобы получить QR-код для предъявления на границе. Вакцинация или тесты не требуются.

На кофе в Вену: билеты от 31 евро

Австрия – одно из самых популярных туристических направлений в Европе. Если зимой путешественников манят горнолыжные склоны Альп, то осенью – архитектура и культурная жизнь городов. Например, знаменитые венские балы. Их сезон обычно начинается уже с 11 ноября. Но если вы хотите полететь в Австрию раньше (к примеру, в сентябре), то насладиться местной архитектурой, легендарным венским кофе и поездками за город можно в любое время.

Побывать в Вене в сентябре можно по цене от 31 евро. Прямые рейсы есть у авиакомпаний Ryanair, Wizz Air, Austrian Airlines. Время в пути – 2 часа.

Фото: Дворцованя архитектура в Вене (unsplash.com/dusan-veverkolog)

Дешевле всего добраться в столицу Австрии Вену из Киева можно 28 сентября – за 31 евро в одну сторону (Ryanair), 21 сентября билет обойдется в 48 евро.

Условия въезда: въезд украинским путешественникам в Австрию без регистрации и 10-дневного карантина разрешен при условии завершенной вакцинации от коронавируса (препаратами Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm).

Стамбул: "восточная сказка" по выгодным ценам

Одна из самых колоритных локаций для уикенда – турецкий город Стамбул, который ежегодно принимает миллионы туристов со всего мира. Провести выходные в атмосфере восточного колорита в 2 часах перелета можно по цене от 79 евро за билет в одну сторону (SkyUp) 27 сентября из Киева. По цене от 87 евро можно купить билет с 19 сентября у авиакомпании МАУ.

Фото: Колоритные локации в Стамбуле (unsplash.com/antonio-sessa)

К слову, прямым рейсом авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул из Николаева можно отправиться по цене от 77 евро в одну сторону – 23 сентября. А из Одессы в Стамбул можно долететь за полтора часа – за 42 евро 23 сентября (Pegasus Airlines).

Условия въезда: Для поездки в Турцию гражданам Украины нужно предоставить на границе один из документов: сертификат вакцинации, негативный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа) или тест на антиген (за 48 часов), или справку о выздоровлении от COVID.

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