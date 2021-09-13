Болгарія за копійки: відпочинок в оксамитовий сезон пропонують за рекордно низькими цінами

Оксамитовий сезон на морських курортах Болгарії в самому розпалі. Комфортному проведенню часу сприяє і погода, і традиційне зниження цін восени.

Незважаючи на посилення карантинних заходів в Болгарії у вересні, туристи продовжують насолоджуватися відпочинком в популярних локаціях. Пляжі досі заповнені сотнями туристів, а тури в країну пропонують за дуже доступними цінами.

Як відпочити в Болгарії у вересні і скільки коштують тури – в матеріалі РБК-Україна.

Яка погода на курортах Болгарії в середині вересня

Оксамитовий сезон в Болгарії на пляжах Чорного моря триває іноді до середини жовтня. А в середині вересня встановлюється дуже комфортна погода для сонячних ванн та екскурсій. При цьому вода в морі залишається теплою.

Фото: Архітектура Несебра (unsplash.com/shalev-cohen)

За веб-камерами на курортах Болгарії видно, що на пляжах ще досить багато відпочивальників, які купаються в морі. Станом на 13 вересня, вода біля берегів Бургаса і Созополя прогріта до +23 градусів, в той час як біля берегів Одеси – до +21.

Згідно з прогнозами синоптиків, погода на найближчий тиждень в Болгарії - "літня": теплі дні та ночі, буде сонячно, переважно без опадів і сильного вітру. Температура повітря в Бургасі, Созополі і Несебрі підніматиметься вдень до +27 градусів, вночі - +19-20.

Правила в'їзду в Болгарію і нові карантинні вимоги

З 7 вересня по 31 жовтня в Болгарії ввели нові протиепідемічні заходи. Через те, що в країні встановився один з найвищих в Європі рівень захворюваності COVID, влада вирішила обмежити роботу громадських місць, повідомляло агентство Associated Press.

Ресторани і кафе тепер можуть працювати тільки з 7 ранку 23:00. За столиками можна розміщувати до шести осіб. Нічні клуби взагалі закриті, а в кінотеатрах і театрах дозволено заповнювати тільки половину місць. Глядачів на спортивні заходи дозволено пускати на 30% від загальної місткості.

Фото: Храм у Несебрі (unsplash.com/oleg-brukh)

У музеї можна буде ходити з розрахунку 1 людина на 8 квадратних метрів. Фестивалі, концерти та розважальні заходи заборонені. У країні зберігається масковий режим.

Українці можуть в'їжджати на територію Болгарії тільки після пред'явлення дійсного цифрового сертифіката ЄС про вакцинацію, перенесену хворобу або про результати проведеного дослідження, або аналогічного документа. Діти до 12 років звільняються від таких вимог.

Сертифікати вакцинації, видані в України відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія"/" Diia " та мобільні додатки), вважаються еквівалентними цифровому COVID сертифікату ЄС.

Скільки коштує відпочинок в Болгарії у вересні

Ми перевірили вартість турів на курорти Болгарії з 16 вересня на 7-8 ночей на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки" і вибрали найнижчі ціни.

Вирушити на курорти країни можна з авіатурами, у вартість яких входить переліт в обидві сторони.

Фото: Атмосфера в Созополі (Катерина Гончарова/ РБК-Україна)

Турагентство Piligrim пропонує путівки на 7 ночей для двох в 3* готелі зі сніданками на курорті Сонячний Берег. Такий відпочинок обійдеться за ціною від 9475 (300 євро), в Несебрі – від 11619 гривень. В 4* готелі в Сонячному березі - від 12697 гривні, в Созополі – від 15 тис. грн. У 5-зірковому готелі в Сонячному Березі - від 15,9 тис. гривень, у Святому Власі - від 21 тис. гривень.

У компанії Farvater 7 ночей в 3* готелі в Сонячному Березі обійдеться від 9506 гривень, в Золотих Пісках – від 10927 гривень, в Светі-Влас – від 11720 гривень. В 4 готелі на курорті Сонячний Берег - від 9757 Гривень, в 5 * там же – від 15875 гривень, в Светі-Влас – від 17054 гривень.

У компанії Happy Rest 7 ночей в 3* готелі в Сонячному Березі обійдуться в 9111 гривень, в Святому Власі – від 9485 гривень, в Несебрі – від 11258 гривень. В 4* - 9345 гривень в Сонячному Березі, в 5 * готелі там само - від 15254 гривень.

Крім того, пляжний сезон триває і на Азовському морі - ми писали, скільки триватиме тепла погода в Бердянську та Кирилівці.

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