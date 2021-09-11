Пляжный сезон продолжается: как долго сохранится солнечная летняя погода на курортах Азовского моря

Вода уже не слишком теплая, но температура воздуха остается комфортной

Бархатный сезон на Азовском море продолжается – на пляжах курортной Кирилловки и Бердянска отдыхающие не только загорают, но и купаются. Хотя по веб-камерам курортов видно, что туристов на побережье Азовского моря осталось не так и много.

Между тем, по прогнозам синоптиков, "летняя" погода сохранится еще минимум 10 дней – на побережье морей днем даже жарко, до 27 градусов тепла.

Как отдыхают туристы на курортах Азовского моря

Азовское море в Украине не только раньше прогревается в июне, но и дольше охлаждается в сентябре. В разные годы пляжи в Бердянске, Кирилловке или Арабатской Стрелке были буквально "забиты" туристами, которые стремились продлить лето. Тогда в это время держалась рекордная 30-градусная жара.

Фото: Пляж на Арабатской Стрелке (wikipedia.org)

Сейчас же из-за дождей и похолодания вода уже не такая теплая, море чаще штормит, а из-за ветра также некомфортно купаться и выходить на берег.

Например, в Кирилловке любители бархатного сезона и более спокойного отдыха радуются удачной погоде.

"Погода супер. Воздух очень теплый, вода прохладная. Небольшая волна была сегодня, медуз - единицы", - пишет одна из отдыхающих в Facebook-группе курорта.

Другие туристы пишут, что еще отдыхают на берегу: "Мы еще лежим у шума морского".

По веб-камерам на ресурсе kirillovka.ks.ua 10 сентября видно, что в самой Кирилловке после обеда мало кто купается. Пока одни отдыхающие ходят в купальниках по кромке воды, другие гуляют в кофтах. На Федотовой косе – сильный ветер и шторм, на берегу людей нет.

На курортах Арабатской Стрелки похожая ситуация – люди гуляют на берегу, но кутаются в кофты и шарфы.

В Бердянске на городском пляже еще видно немного отдыхающих даже вечером, а на Бердянской косе на солнце и песке отдыхают только несколько туристов.

Фото: Пляж в Кирилловке (скриншот РБК-Украина)

Погода на Азовском море в ближайшую неделю – "летняя"

По данным Запорожских синоптиков, температура воды в Азовском море в Бердянске еще достаточно комфортная – 19,6 градусов.

Погода на курортах Бердянск и Кирилловка порадует тех, кто решит провести выходные у моря. С субботы, 11 сентября, до среды, 15 сентября, днем воздух будет прогреваться до 27-28 градусов, ночью может быть 10-15. Зато осадков не ожидается, днем будет солнечно с переменной облачностью.

Фото: Пляж в Бердянске (скриншот РБК-Украина)

Арабатская Стрелка на Азовском море также окажется комфортным местом для релакса на берегу. В ближайшие 5 дней погода днем будет ясная, кроме понедельника. 13 сентября возможна гроза. Температура воздуха на ближайшей неделе – 25-27 градусов днем и до 14-16 градусов ночью.

По долгосрочным прогнозам, теплая и сухая погода на Азовском побережье продлится в ближайшие 10 дней.

Напомним, ранее мы составили список самых интересных локаций Причерноморья для путешествия осенью.

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