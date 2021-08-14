Загрязнение, засуха и бездействие: почему Азовское море страдает от медуз, отпугивая туристов

Медузы на Азовском море стали серьезной проблемой, которая в этом сезоне доставила множество беспокойства и туристам, и местному бизнесу, и властям в регионах. Новости о том, что "медузы заполонили курорты", тиражировали многие СМИ, что также стало одним из факторов, который отпугивает украинцев от посещения курортов.

Стоит отметить, что нередко такие новости оказываются манпулятивными, а "нашествие" медуз - не такое уж и катастрофическое. Но при этом не стоит забывать, что проблема с медузами - действительно есть: она отнюдь не новая и требующая немедленного решения. Об этом идет речь в колонке журналиста и туристического эксперта Евгения Смельчакова специально для РБК-Украина.

Именно эта поблема стала одним из нескольких основных факторов, которые способствовали оттоку туристов из местных курортов и фактору отказа от планов провести отдых на море в Украине в пользу иностранных курортов, обращает внимание журналист.

"Ни власти, ни отели, не предприняли никаких мер"

"Природные факторы - один из важных пунктов, ускоривший смену предпочтений в рамках одного сезона. К тому же, в этом году нашествие медуз, "морских блох" и комаров, а также холодное начало лета дополнились просчетами местных властей (например, дорога на Кирилловку оказалась в ремонте в самый пик сезона) и инфраструктурными проблемами (сбои поставок со стороны Облэнерго)", — отмечает эксперт.

Но если на некоторые непредвиденные проблемы, такие как плохая погода, повлиять нельзя, то проблема с медузами - совсем не новая и остро требует решения, уверен он.

"Медузы появились у нас далеко не вчера. И, тем не менее до сих ни властями, ни отелями не было предпринято никаких мер, чтобы избежать критической ситуации, при которой во время "медузной атаки" не только нельзя было купаться в море, но и из-за запаха разлагающихся на солнце медуз даже отдохнуть на пляже. Про проблему комаров и морских блох на этом фоне можно просто промолчать", - пишет автор.

Он предполагает, что медузы с нами надолго, а эффективных методов борьбы с ними нет.

Фото: Азовское море страдает от проблемы с медузами уже не впервые (РБК-Украина)

"Те же барьерные сети при эпизодическом применении не спасают от яда (пептида "ризостомина") в воде", — обращает внимание Евгений Смельчаков.

И далее перечисляет основные факторы, по которым возникла данная проблема.

"По сути медузы — это не так природный фактор, как скорее антропогенный. Причина их появления — засоление и загрязнение Азова азотистыми соединениями из-за человеческой деятельности. И кто бы какие басни и домыслы не озвучивал в СМИ, причины засоления не связаны ни с Крымским мостом, ни с Северо-Крымским каналом. Как известно, порядка 80% пресной воды Азов получает из Дона и Кубани. Остальное — из более мелких рек. И вот отсюда и "растут ноги" засоления моря".

Откуда появились медузы на море: основные причины

Среди комплекса причин появления проблемы на первое место эксперт ставит незамеченный многими фактор строительства новых ГЭС на Кубани в течение последних трех лет.

"Читаем об этом более детально. И вспоминаем со слезами на глазах 1978 год, когда из-за зарегулированности рек тоже было нашествие корнерота. Второй важный момент - засуха и повышенная потребность в орошении на Кубани дали тоже свой результат — река пересохла. В-третьих, повышенный отбор воды из украинских рек по той же причине привел к их заиливанию и уменьшению пресноводного стока в море", — поясняет он.

Фото: Коса на Азовском побережье (wikipedia.org)

Кроме того, повышенное испарение с водной глади Азова из-за роста температур тоже способствовало повышению концентрации соли в воде. А также - ненормированное использование нашими фермерами удобрений, которые, помимо заиливания рек, оказываются в море и вызывают рост водорослей и кормовой базы медуз, которые питаются планктоном, добавляет эксперт.

"Не просто же так перед медузами было нашествие водорослей? Ну а ненормированному использованию удобрений предшествует сжигание стерни, которое приводит к выгоранию черноземов и необходимости искусственного поддержания плодородия почвы минеральными удобрениями", — высказывает мнение Смельчаков.

"В итоге получается, что Азовское море питается не пресной водой из рек, а Черным морем (обычно Черное море питалось Азовским), попутно течением увлекая в него медуз и соленую воду. Весной замеры солености давали 14-16 промилле — при таком раскладе медузы с нами будут надолго. Сейчас, конечно, благодаря дождям, последние замеры дали 12 промилле, но строить прогнозы погоды во время изменения климата — дело неблагодарное", — подводит итог специалист.

Отметим, ранее мы писали, что отдых на море в Украине значительно превысил в цене путевки в Турцию.

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