Забруднення, засуха та бездіяльність: чому Азовське море страждає від медуз, відлякуючи туристів

Медузи на Азовському морі стали серйозною проблемою, яка в цьому сезоні створила безліч побоювань і туристам, і місцевому бізнесу, і владі в регіонах. Новини про те, що "медузи заполонили курорти", тиражували багато ЗМІ, що також стало одним з факторів, який відлякує українців від відвідування курортів.

Варто відзначити, що нерідко такі новини виявляються маніпулятивними, а "навала" медуз - не така вже й катастрофічна. Але при цьому не варто забувати, що проблема з медузами - дійсно є: вона аж ніяк не нова і вимагає негайного вирішення. Про це йдеться в колонці журналіста та туристичного експерта Євгенія Смельчакова спеціально для РБК-Україна.

Саме ця проблема стала одним з декількох основних факторів, які сприяли відтоку туристів з місцевих курортів і фактору відмови від планів провести відпочинок на морі в Україні на користь іноземних курортів, звертає увагу журналіст.

"Ні влади, ні готелі, не провели ніяких заходів"

"Природні фактори - один з важливих пунктів, що прискорив зміну уподобань в рамках одного сезону. До того ж, цього року нашестя медуз, "морських бліх" і комарів, а також холодний початок літа доповнилися прорахунками місцевої влади (наприклад, дорога на Кирилівку виявилася в ремонті в самий пік сезону) і інфраструктурними проблемами (збої поставок з боку Обленерго)", - зазначає експерт.

Але якщо на деякі непередбачені проблеми, такі як погана погода, вплинути не можна, то проблема з медузами - зовсім не нова і гостро потребує вирішення, впевнений він.

"Медузи з'явилися у нас далеко не вчора. І, тим не менше, досі ні владою, ні готелями не було вжито жодних заходів, щоб уникнути критичної ситуації, при якій під час "медузної атаки" не тільки не можна було купатися в морі, але і через запах розкладаються на сонці медуз навіть відпочити на пляжі. Про проблему комарів і морських бліх на цьому тлі можна просто промовчати", - пише автор.

Він припускає, що медузи з нами надовго, а ефективних методів боротьби з ними немає.

Фото: Азовське море страждає від проблеми з медузами вже не вперше (РБК-Україна)

"Ті ж бар'єрні мережі при епізодичному застосуванні не рятують від отрути (пептиду "ризостоміну") у воді", — звертає увагу Євген Смельчаков.

І далі перераховує основні фактори, через які виникла дана проблема:

"По суті медузи - це не так природний фактор, як скоріше антропогенний. Причина їх появи - засолення і забруднення Азову азотистими сполуками через людську діяльність. І хто б які байки й домисли не озвучував у ЗМІ, причини засолення не пов'язані ні з Кримським мостом, ні з Північно-Кримським каналом. Як відомо, близько 80% прісної води Азов отримує з Дону і Кубані. Решта - з дрібніших річок. І ось звідси й "ростуть ноги" засолення моря".

Звідки з'явилися медузи на морі: основні причини

Серед комплексу причин появи проблеми на перше місце експерт ставить непомічений багатьма фактор будівництва нових ГЕС на Кубані упродовж останніх трьох років.

"Читаємо про це більш детально. І згадуємо зі сльозами на очах 1978 рік, коли через зарегульованість річок теж була навала корнерота. Другий важливий момент - посуха і підвищена потреба в зрошенні на Кубані дали теж свій результат - річка пересохла. По-третє, підвищений відбір води з українських річок з тієї ж причини призвів до їх замулювання і зменшення прісноводного стоку в море", - пояснює він.

Фото: Коса на Азовському узбережжі (wikipedia.org)

Крім того, підвищене випаровування з водної гладі Азова через зростання температур теж сприяло підвищенню концентрації солі у воді. А також - ненормоване використання нашими фермерами добрив, які, крім замулювання річок, опиняються в морі та спричиняють зростання водоростей і кормової бази медуз, які харчуються планктоном, додає експерт.

"Не просто ж так перед медузами була навала водоростей? Ну а ненормованому використанню добрив передує спалювання стерні, яке призводить до вигорання чорноземів і необхідності штучної підтримки родючості грунту мінеральними добривами", — висловлює думку Смельчаков.

"У підсумку виходить, що Азовське море харчується не прісною водою з річок, а Чорним морем (зазвичай Чорне море харчувалося Азовським), попутно течією захоплюючи в нього медуз і солону воду. Навесні виміри солоності давали 14-16 проміле — при такому розкладі медузи з нами будуть надовго. Зараз, звичайно, завдяки дощам, останні виміри дали 12 проміле, але будувати прогнози погоди під час зміни клімату — справа невдячна", — підбиває підсумки фахівець.

Відзначимо, раніше ми писали, що відпочинок на морі в Україні значно перевищив у ціні путівки до Туреччини.

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