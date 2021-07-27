Коблево дороже Кемера: отдых на Черном море значительно превысил в цене путевки в Турцию

Фото: Отдых в Коблево и в Турции (коллаж РБК-Украина)

На какой бюджет рассчитывать, выбирая премиум-отели на побережье

Сезон летних отпусков – в разгаре: на многих популярных морских курортах Украины уже почти не осталось мест в самых лучших гостиницах. При этом цены часто "перебивают" стоимость отдыха за границей.

Например, на известном черноморском курорте Коблево провести отпуск можно по цене Турции. При этом условия проживания значительно отличаются. Какие отели предлагают самый качественный отдых и что входит в стоимость – в материале РБК-Украина.

Сколько стоит отдых в премиальных отелях Коблево

"De la Vita" – один из самых популярных качественных отелей в Коблево. В гостинице есть сезонный открытый бассейн, бар и общий лаунж, ресторан, сад, частный пляж и терраса.

В комнатах все удобства: кондиционер, телевизор, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф. В каждом номере обустроена собственная ванная комната. На территории - детская игровая площадка.

Фото: Отель с трехразовым питанием в Коблево (booking.com)

В стоимость проживания в отеле включено трехразовое питание по системе "шведский стол". А также - пользование бассейнами, шезлонгами, пляжными полотенцами и зонтами, место для паркинга и детская анимация.

На даты в высокий сезон большинство номеров в этом отеле забронированы. Стоимость проживания в 2-местном стандарте с видом на город - 11400 грн за 3 ночи (26600 гривен за неделю). В 2-комнатном номере "люкс" с террасой с видом на море – от 5400 гривен в сутки.

У этой же сети отелей есть вариант размещения в Коблево в комфортных домиках на зеленой территории в окружении сада. Всего в "Vital Park" есть 105 домиков с собственной террасой. В стоимость включено трехразовое питание по системе "шведский стол".

Улучшенный двухместный номер с террасой обойдется в 32 200 гривен за двоих на неделю. 3-комнатные апартаменты на 4 человек – от 7700 гривен в сутки. Минимальный срок проживания – 3 ночи. Стоит обратить внимание, что такие цены предлагаются на начало сентября, так как на данный момент в отеле нет свободных мест: судя по открытым данным на сайте бронирования жилья, номера в этой гостинице доступны только с 29 августа.

Фото: Отель с аквапарком в Коблево (aquakoblevo.net)

Отель "Аквапарк Коблево" с большим аквапарком и развлекательным центром расположен в 15 минутах от моря (1 километр). В аквапарке есть 23 водные горки, работает анимация и инструкторы.

В номерах отеля есть все удобства, включая кондиционер и холодильник, гости могут загорать на террасе, расслабляться в гидромассажной ванне. Номера находятся на территории аквапарков. В отеле работает бар, кафе с быстрым обслуживанием, ресторан и магазины.

Отдохнуть неделю вдвоем в обычном номере обойдется от 20300 гривен, втроем в семейном номере с общей ванной и двумя двуспальными кроватями – 30590 гривен.

Отель с бассейном на берегу моря в Коблево - комплекс люкс-коттеджей "Alye Parusa". На территории – сад, терасса, сезонный бассейн, детская игровая площадка, место для игры в настольный теннис, бар, бесплатная парковка. В номерах все удобства, включая кондиционер и чайник.

Фото: Отель на берегу моря (booking.com)

Двухместный номер с 1 кроватью обойдется в 15100 гривен за неделю (завтрак отдельно – за 140 грн.). Двухуровневые апартаменты при проживании 3 человек – 35700 гривен за неделю.

Стильные коттеджи "White Willas" предлагают разные варианты размещения в апартаментах со всеми удобствами. Гости могут отдыхать на террасе, купаться в бассейне на территории. В коттеджах есть кухня, стиральная машина, все бытовые удобства.

Проживание в стандартных коттеджах для двоих – от 10150 гривен за неделю, на 2-этажной вилле с 2 спальнями, где могут разместиться 4 человека – от 25900 гривен.

Фото: Пример гостиничного номера на курорте в Коблево (booking.com)

К слову, в бюджетных отелях с питанием "все включено" на турецких курортах Алания, Кемер и Сиде в середине августа можно отдохнуть неделю по цене 13-14 тыс. гривен за двоих, включая стоимость авиаперелета и страховку. Пятизвездочный отель обойдется по цене от 21 тысячи гривен в Алании и от 22,5 тысяч гривен – в Мармарисе.

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