Бесплатные тесты в аэропорту: как теперь можно лететь в ОАЭ туристам

Туристический сезон в ОАЭ начинается в октябре, и украинские туроператоры уже готовятся отправлять чартеры в эту страну. Тем временем власти ОАЭ ввели дополнительные требования по тестированию туристов с 3 октября – обязательное "контрольное тестирование" в аэропорту Дубая.

Получается, ПЦР-тест нужно будет сделать дважды. Первый раз – платно в Украине, в любой сертифицированной лаборатории. Срок действия результатов – до 96 часов перед вылетом. И второй раз - уже после прибытия в ОАЭ.

Как проходит тестирование на COVID-19 в ОАЭ

Результаты экспресс-тестов на COVID-19 не принимают. От тестов освобождают детей до 12 лет и пассажиров с инвалидностью. Распечатку результатов тестирования на английском языке проверяют на регистрации рейса перед вылетом.

До прилета нужно заполнить форму о состоянии здоровья. Ее выдают своим туристам турагентства в электронном виде, и документ нужно распечатать и заполнить. Или анкету выдает экипаж на борту самолета. Также пассажирам необходимо оформить в Украине страховку, покрывающую COVID-19. Распечатанные ПЦР-тесты и страховку пассажиры предъявляют на паспортном контроле.

Сразу после прибытия в аэропорту Дубая пассажирам делают бесплатные ПЦР-тесты. Результаты приходят с помощью смс на телефон с украинским номером в роуминге. После этого нужно установить приложение "COVID19 - DXB Smart". Оно не всегда может работать корректно, как и аналогичное в Украине.

Фото: В ОАЭ туристы теперь проходят обязательное тестирование в аэропортах (pixabay.com)

После прохождения пограничного контроля туристы едут к себе в гостиницу и ждут результатов теста. При этом нет ограничений и запрета выходить из номера. Просто есть условие не находиться в людных местах до получения негативного результата. Если результат приходит позитивный (пассажир мог заразиться в полете или в последние дни перед вылетом), его отправляют на самоизоляцию или на лечение.

"Введение тестов на спрос не повлияет"

Введение бесплатных тестов в аэропортах ОАЭ не повлияет на спрос среди украинских туристов, замечает в комментарии РБК-Украина Андрей Демура, директор туристической компании "Аполло-тур".

"Дополнительная проверка - это дополнительные гарантии здоровья человека. Поэтому я оцениваю такой факт скорее как положительный. А с учетом того, что тест для туристов бесплатный, да и сама процедура его сдачи занимает несколько минут, это не должно отталкивать туристов", - говорит он.

В то же время основатель турфирмы Kazakovs Travel Марина Казакова считает, что туристам стоило бы сдавать тесты дома, до поездки в отпуск. Таким образом, если турист узнает о том, что он заболел, то останется дома и повременит с поездкой, минимизируя риски заболеть другим туристам.

Фото: Осенью наблюдается спрос на туры в ОАЭ - эксперты (pixabay.com)

"Я всегда рекомендую делать тесты дома. Вдруг результат ПЦР-теста окажется позитивным. Не поехав в отпуск, человек спокойно пребывает на самоизоляции дома, а за границей - в обсервацию за свой счет. К тому же, стоит участь, что не каждая страховка покрывает обсервацию", - говорит она.

Но при этом в ее агентстве спрос на отдых в ОАЭ вырос, констатирует специалист.

"На период школьных каникул - вообще ажиотаж. Отдых в ОАЭ предпочитают отпуску в Египте. Но при этом ажиотаж наблюдается на хорошие дорогие пятизвездочные отели, а не на бюджетные трехзвездочные", - замечает она.

Тесты на COVID-19 по прибытию в любую страну мира

Введение бесплатного теста на COVID-19 активизировали разговоры о том, что такую же процедуру стоило бы ввести и в аэропортах других стран: во время пандемии все чаще говорят о том, что стоило бы ввести тотальное тестирование всех, кто прибывает в любую страну мира.

Так, этой осенью ведущие авиакомпании вышли с инициативой обязательного тестирования всех без исключения пассажиров перед вылетом вместо любых карантина, сообщают в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Там считают, что карантинные ограничения негативно влияют на спрос и наносят ущерб представителям индустрии туризма и авиаперевозок.

"Быстрое и доступное антигенное тестирование, которое может осуществлять немедицинский персонал в аэропортах мира - это единственная эффективная альтернатива, чтобы восстановить международные авиационные путешествия", - считает глава IATA Александр де Жуниак.

По его словам, необходимо международное соглашение для того, чтобы такое тестирование ввели во всех странах мира.

Фото: Тест на COVID-19 скоро станет необходимостью при любых путешествиях за границу - Игорь Короленко (pixabay.com)

"Инициатива ассоциации обсуждается. Возможно, в ноябре она приобретет более точные формы. Сейчас в каждой стране отдельно решают, тестировать туристов по прибытию или нет. А они хотят разработать свод правил, чтобы это было не точечно, а единым правилом для всех стран и для всех авиаперевозок. Для того, чтобы люди могли планировать свои путешествия, свои перелеты. Это было бы хорошим решением", - считает Андрей Демура.

Тест на COVID-19 вскоре станет необходимостью любых путешествий за границу. Такое мнение высказывает РБК-Украина эксперт в сфере авиаперевозок Игорь Короленко.

"Это уже реалии нашего времени. Паспорт, медицинская страховка и негативный результат ПЦР-теста - уже необходимость. Без тестов мы вообще вряд ли сможем куда-то летать в будущем. Сейчас обсуждается вопрос о том, как это сделать. Надеюсь, это решится в течение полутора-двух месяцев", - говорит он.

Такого же мнения - и Анна Формакидова, директор турфирмы Statours, специализирующейся на туризме в Израиле. В комментарии РБК-Украина она говорит, что тесты в аэропортах могли бы вновь дать старт туризму, который переживает непростые времена.

"Сделав такой тест непосредственно в аэропорту, турист сразу будет иметь доказательство, что не представляет угрозы распространения инфекции, прибывая в то или иное государство", - высказывает мнение специалист.

Напомним, ранее мы писали, в какие страны уже можно бронировать новогодние туры.

Также сообщалось, какие новые правила въезда для украинцев ввели в главных курортных странах в октябре.